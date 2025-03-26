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Город «Провалы в кладках»: главный архитектор Ярославля — о появлении трещины на доме-памятнике в центре

«Провалы в кладках»: главный архитектор Ярославля — о появлении трещины на доме-памятнике в центре

Артем Цымбалов объяснил, как проходили работы

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21 комментарий
Главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов прокомментировал появление трещины на фасаде дома в центре города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Николай СеровГлавный архитектор Ярославля Артем Цымбалов прокомментировал появление трещины на фасаде дома в центре города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Николай Серов

Главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов прокомментировал появление трещины на фасаде дома в центре города

Источник:

Днем 26 марта на фасаде исторического здания в центре Ярославля появилась трещина. Часть кирпичной кладки «поехала» на втором этаже дома № 1/19 на Депутатской улице.

Главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов в беседе с 76.RU назвал возможные причины повреждения фасада исторического здания.

«В постройке местами находили провалы в кладках. При демонтаже штукатурки было обнаружено, что кладка где-то повреждена. <…> Там кладка в шахматном порядке. У меня есть уверенность, что фундамент там нормальный, а верхняя часть поползла. Видимо, из-за того, что меняли проемы, расширяли или меняли», — рассказал порталу 76.RU Артем Цымбалов.

Речь идет про здание, расположенное на углу Андропова и Депутатской | Источник: Николай СеровРечь идет про здание, расположенное на углу Андропова и Депутатской | Источник: Николай Серов

Речь идет про здание, расположенное на углу Андропова и Депутатской

Источник:

По его данным, в XX веке в здании не раз проходил ремонт, работы могли вестись кустарными методами.

«Я видел здание изнутри еще в прошлом году. Там был заменен весь фундамент. Причем до этого там фундамента не было. Это та причина, по которой был обвал в соседнем здании. В прошлом году фундамент везде был сделан. Причем очень хороший, качественный, железобетонный», — пояснил архитектор.

Как сообщили в мэрии, противоаварийные работы шли на объекте с 2022 года. Здание было обнесено забором, первый этаж обтянули баннерами. Подрядчик должен был укрепить фундамент, установить монолитную обойму, отремонтировать отдельных участков стен и заменить аварийные элементы перекрытий.

По словам очевидцев, кирпичи «поехали» около 11 утра | Источник: Николай СеровПо словам очевидцев, кирпичи «поехали» около 11 утра | Источник: Николай Серов

По словам очевидцев, кирпичи «поехали» около 11 утра

Источник:

«По информации департамента градостроительства мэрии Ярославля, ранее выдано разрешение на проведение противоаварийных работ до 20 марта текущего года. Срок разрешения истек, при этом обращений о его продлении не поступало. <…> Подрядчиком выступает ООО „Эксперт Проект“, имеющее соответствующую лицензию Министерства культуры России на проведение таких видов работ с объектами культурного наследия», — прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Подробнее о том, кто владеет зданием, читайте в нашей онлайн-трансляции.

Из-за угрозы обрушения с улиц Андропова и Депутатской эвакуируют автомобили. Проезд частично перекрыт. После повреждения фасада исторической постройки начала проверку прокуратура. Ситуация поставлена прокурором области на контроль.

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Комментарии
21
Гость
10 часов
нет ничего что могут сделать хорошо только разрушать и воровать могут и так повсюду
Гость
10 часов
Раньше технадзор был - все этапы работ принимались и составлялись акты скрытых работ - сейчас никакого контроля нет - огромное количество контролирующих органов - а по факту - бардак !
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