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Дороги и транспорт МАК завершил расследование крушения «Суперджета» в Шереметьево, в котором погиб 41 человек

МАК завершил расследование крушения «Суперджета» в Шереметьево, в котором погиб 41 человек

Рассказываем, к каким выводам пришла комиссия

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1 комментарий
По итогам расследования МАК рекомендовал разработчику «Суперджета» доработать конструкцию самолета, а также летную документацию | Источник: пресс-служба СК РФПо итогам расследования МАК рекомендовал разработчику «Суперджета» доработать конструкцию самолета, а также летную документацию | Источник: пресс-служба СК РФ

По итогам расследования МАК рекомендовал разработчику «Суперджета» доработать конструкцию самолета, а также летную документацию

Источник:

пресс-служба СК РФ

Авиационный комитет (МАК) завершил расследование авиакатастрофы, которая произошла в Шереметьево в мае 2019 года. Тогда самолет компании «Аэрофлот» совершил жесткую посадку и загорелся. Погиб 41 человек.

Комиссия установила, что причиной авиакатастрофы стали «некоординированные действия» командира судна при посадке. Самолет трижды ударился о взлетно-посадочную полосу, после чего произошло разрушение шасси и топливных баков.

«Указанные управляющие действия привели к трем „грубым“ приземлениям самолета, вследствие чего при втором и третьем приземлениях величина поглощенной энергии значительно превышала максимальные значения, для которых проводилась оценка прочности конструкции при сертификации типа воздушного судна, что привело к разрушению силовых элементов планера, топливных баков с разлитием топлива и возникновению пожара», — говорится в отчете МАК.

Как самолет выглядел после пожара

Источник:

Следственный комитет / Telegram

МАК пришел к выводу, что в начальный момент пожар носил характер дефлаграционной вспышки — то есть пламя распространялось по горючей смеси. Это сопровождалось интенсивным дымообразованием.

«К моменту начала эвакуации пассажиров пожар уже распространился внутрь пассажирского салона через ряд иллюминаторов в задней части фюзеляжа по левому и правому бортам, при этом нормы летной годности не устанавливают требований к иллюминаторам по защите от внешнего пожара», — написала комиссия.

По версии МАК, ситуацию ухудшили работающие двигатели самолета, которые своевременно не выключил экипаж, большое количество топлива, которое вытекало из обеих консолей крыла, невозможность использовать для эвакуации оба задних выхода, проявление эффекта «общей вспышки» в задней части пассажирского салона, толчея и паника среди пассажиров, попытки ряда пассажиров забрать свою ручную кладь при эвакуации, ошибка старшего бортпроводника при работе с системой громкой связи.

По итогам расследования МАК рекомендовал разработчику «Суперджета» доработать конструкцию самолета, а также летную документацию. В частности, комиссия предложила изменить конструкцию шасси. Также рекомендовано дополнить законодательство для контроля рисков в части подготовки пилотов и психологического обеспечения деятельности авиаперсонала.

Что известно об авиакатастрофе

«Суперджет» авиакомпании «Аэрофлот» летел из Москвы в Мурманск 5 мая 2019 года. После 28 минут полета пилоты приняли решение вернуться в Шереметьево. Самолет совершил жесткую посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, 41 погиб.

В предварительном отчете МАК говорилось, что после попадания молнии у самолета отключился автопилот и нарушилась связь. Связь удалось восстановить только на аварийной частоте. Бортовые самописцы в течение 15 секунд работали некорректно.

Среди версий авиакатастрофы рассматривалась недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и специалистов, проводивших осмотр SSJ, а также неисправность самолета.

Пилота Sukhoi Superjet 100 Дениса Евдокимова в 2023 году приговорили к шести годам колонии-поселения.

Что известно о погибших и пострадавших | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаЧто известно о погибших и пострадавших | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Что известно о погибших и пострадавших

Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Подобная авиакатастрофа произошла 25 ноября прошлого года — при посадке в Анталье загорелся Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут». На борту находилось 95 человек. Огонь появился в двигателе при посадке. К счастью, никто не пострадал.

ПО ТЕМЕ
Елизавета ФатееваЕлизавета Фатеева
Елизавета Фатеева
Корреспондент MSK1.RU
Авиакатастрофа Шереметьево Расследование Мак Самолет
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Комментарии
1
Гость
24 минуты
Новые Супер пупер джеты и МС 21 ещё круче 🔥💥
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