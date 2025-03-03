«Постоянно заторы»: на улице в центре Ярославля запретят парковку

На улице Лисицына в Ярославле запретят парковку Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











На улице в центре Ярославля запретят парковку. Об этом 3 марта сообщили в мэрии города.

Речь идет об участке дороги на улице Лисицына между улицами Салтыкова-Щедрина и Рыбинской

— Ограничение остановки и стоянки транспортных средств вводится для обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения и пропускной способности, — пояснили власти.

На участке улицы Лисицына запретят парковку Источник: мэрия Ярославля











Ограничение начнет действовать с 22 марта. В мэрии попросили водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Кстати мнения ярославцев по поводу запрета разделились.

Одни поддерживают решение.

— Каждый раз там езжу и постоянно заторы из-за припаркованных машин, — объяснил один из сторонников ограничений в Телеграм-канале 76.RU.

Другие считают, что нововведение создаст неудобства для клиентов расположенной в данном месте ветеринарной клиники.

— Как нести животных в ветеринарную клинику? — недоумевают ярославцы.

Напомним, в планах властей сделать платное парковочное пространство на большинстве улиц в центре Ярославля.