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Дороги и транспорт «Постоянно заторы»: на улице в центре Ярославля запретят парковку

«Постоянно заторы»: на улице в центре Ярославля запретят парковку

Где и когда нельзя будет оставить машину

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9 комментариев
На улице Лисицына в Ярославле запретят парковку | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUНа улице Лисицына в Ярославле запретят парковку | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

На улице Лисицына в Ярославле запретят парковку

Источник:

На улице в центре Ярославля запретят парковку. Об этом 3 марта сообщили в мэрии города.

Речь идет об участке дороги на улице Лисицына между улицами Салтыкова-Щедрина и Рыбинской

— Ограничение остановки и стоянки транспортных средств вводится для обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения и пропускной способности, — пояснили власти.

На участке улицы Лисицына запретят парковку | Источник: мэрия ЯрославляНа участке улицы Лисицына запретят парковку | Источник: мэрия Ярославля

На участке улицы Лисицына запретят парковку

Источник:

Ограничение начнет действовать с 22 марта. В мэрии попросили водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Кстати мнения ярославцев по поводу запрета разделились.

Одни поддерживают решение.

— Каждый раз там езжу и постоянно заторы из-за припаркованных машин, — объяснил один из сторонников ограничений в Телеграм-канале 76.RU.

Другие считают, что нововведение создаст неудобства для клиентов расположенной в данном месте ветеринарной клиники.

— Как нести животных в ветеринарную клинику? — недоумевают ярославцы.

Напомним, в планах властей сделать платное парковочное пространство на большинстве улиц в центре Ярославля.

Поддерживаете ограничение парковки на этой улице?

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Парковка Запрет Дороги Автомобили
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Комментарии
9
Гость
30 минут
Конкретно на этом участке дороги надо запретить, потому что дорога очень узкая, из-за припаркованных машин приходится пропускать встречку, ужасно неудобно.
Гость
39 минут
Во всем центре на всех основных улицах нужно запретить парковки. Нет гаража, езжай на платную парковку или передвигайся на общественном транспорте. Город будет чище, дороги дольше не будут приходить в негодность, люди будут больше двигаться.
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