«Постоянно заторы»: на улице в центре Ярославля запретят парковку

На улице в центре Ярославля запретят парковку. Об этом 3 марта сообщили в мэрии города.
Речь идет об участке дороги на улице Лисицына между улицами Салтыкова-Щедрина и Рыбинской
— Ограничение остановки и стоянки транспортных средств вводится для обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения и пропускной способности, — пояснили власти.
Ограничение начнет действовать с 22 марта. В мэрии попросили водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
Кстати мнения ярославцев по поводу запрета разделились.
Одни поддерживают решение.
— Каждый раз там езжу и постоянно заторы из-за припаркованных машин, — объяснил один из сторонников ограничений в Телеграм-канале 76.RU.
Другие считают, что нововведение создаст неудобства для клиентов расположенной в данном месте ветеринарной клиники.
— Как нести животных в ветеринарную клинику? — недоумевают ярославцы.
Напомним, в планах властей сделать платное парковочное пространство на большинстве улиц в центре Ярославля.
Поддерживаете ограничение парковки на этой улице?