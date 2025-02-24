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Дороги и транспорт Самолет из Ярославля в Санкт-Петербург задержался на десять часов. В чём причина

Самолет из Ярославля в Санкт-Петербург задержался на десять часов. В чём причина

Портал 76.RU выяснил, что случилось

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18 комментариев
Почему задержали рейс из Ярославля в Санкт-Петербург | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / TelegramПочему задержали рейс из Ярославля в Санкт-Петербург | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

Почему задержали рейс из Ярославля в Санкт-Петербург

Источник:

Самолет из Ярославля в Санкт-Петербург вылетел с десятичасовой задержкой. Как сообщили в транспортной прокуратуре, это произошло 23 февраля из-за технических неполадок.

— Самолет с 20 пассажирами на борту вылетел в Санкт-Петербург. Авиарейс был задержан на 9 часов 50 минут, — сообщили в ведомстве. Авиакомпания «РусЛайн» предоставила пассажирам напитки, горячее питание и разместила их в гостинице.

Как сообщили в аэропорту «Туношна» в разговоре с 76.RU, причиной задержки рейса стала неисправность самолета. Технические неполадки устранили и на том же борту пассажиры вылетели в Северную столицу. Как добавили в аэропорту, по другим направлениям сдвигов в расписании не планируется.

В десятичасовую задержку пассажирам предоставили горячее питание и разместили их в гостинице

Источник:

— Аэропорт открыт, готов к приему и выпуску самолетов, — сообщили в отделе планирования аэропорта «Туношна».

Напомним, полеты до Санкт-Петербурга с начала 2023 года стали ежедневными. Время в пути занимало 1 час 35 минут, а билеты можно было урвать от 2500 рублей. Позже полеты приостановили. Как уточняли ранее в ярославском правительстве, это совпало с окончанием полетной программы. Позже губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что авиасообщение с Северной столицей возобновят, а обслуживать маршрут будет «РусЛайн» два дня в неделю — по понедельникам и четвергам. В ноябре 2024 года в расписание был включен дополнительный авиарейс по воскресеньям. Такое решение было принято из-за большого спроса на это направление.

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Комментарии
18
Гость
24 февраля, 11:59
А поездом бы поспали ночь комфортно в купе и уже бы утром были в Питере. И в Туношну, к черту на кулички, тащиться не надо
Гость
24 февраля, 11:02
Круто, быстрее на поезде вышло бы)))
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