Самолет из Ярославля в Санкт-Петербург задержался на десять часов. В чём причина

Как сообщили в аэропорту «Туношна» в разговоре с 76.RU, причиной задержки рейса стала неисправность самолета. Технические неполадки устранили и на том же борту пассажиры вылетели в Северную столицу. Как добавили в аэропорту, по другим направлениям сдвигов в расписании не планируется.

Напомним, полеты до Санкт-Петербурга с начала 2023 года стали ежедневными. Время в пути занимало 1 час 35 минут, а билеты можно было урвать от 2500 рублей. Позже полеты приостановили. Как уточняли ранее в ярославском правительстве, это совпало с окончанием полетной программы. Позже губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что авиасообщение с Северной столицей возобновят, а обслуживать маршрут будет «РусЛайн» два дня в неделю — по понедельникам и четвергам. В ноябре 2024 года в расписание был включен дополнительный авиарейс по воскресеньям. Такое решение было принято из-за большого спроса на это направление.