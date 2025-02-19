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Дороги и транспорт Транспортная реформа В Ярославле потратят 27,9 млн рублей, чтобы получать деньги за оплату проезда в «Яавтобусах»

В Ярославле потратят 27,9 млн рублей, чтобы получать деньги за оплату проезда в «Яавтобусах»

Информация об этом появилась на сайте Госзакупок

551
5 комментариев
На обслуживание электронной оплаты в Ярославле потратят миллионы рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа обслуживание электронной оплаты в Ярославле потратят миллионы рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На обслуживание электронной оплаты в Ярославле потратят миллионы рублей

Источник:

В Ярославле власти собираются потратить 27 млн 900 тысяч рублей на услуги по проведению расчетов по безналичной оплате в общественном транспорте в регионе. Речь идет о деньгах, полученных от пассажиров, которые расплатились банковскими картами или через приложение.

Заказчиком выступает бюджетное учреждение «Яроблтранском», отвечающее за автовокзалы в регионе. Так что, судя по всему, контракт заключают для получения оплаты в межмуниципальных маршрутах и автобусах, которые ездят в соседние области.

— Предполагаемая сумма денежных средств по операциям регистрации проезда с использованием банковских карт, а также в мобильном приложении на период с даты заключения контракта по 28 февраля 2026 составит 1 млрд 800 млн рублей, — говорится в описании объекта закупки.

За эти деньги исполнитель должен перечислять заказчику в полном объеме суммы, оплаченные пассажирами за проезд или провоз багажа через терминалы или в мобильном приложении.

— Заказчик по итогам календарного месяца выплачивает исполнителю-эквайеру вознаграждение в течение семи рабочих дней со дня подписания документа о приемке, — говорится в документах.

Помимо этого, исполнитель должен будет регистрировать терминалы в специальном учреждении, которое обрабатывает и хранит информацию о финансовых и торговых операциях. Информацию он будет получать в «Яроблтранскоме».

Остальные требования указаны в объекте закупки и проекте контракта. Заявки от желающих принимались до 18 февраля.

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Комментарии
5
Гость
1 час
Феодалы готовы потратить любые деньги чтобы не дать народу ничего за бэсплатно, лучше выкинуть или отдать чужим и чуждым по плану
Гость
1 час
Молодцы какие, сделать проезд бесплатный, может больше сэкономим...
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