В Ярославле потратят 27,9 млн рублей, чтобы получать деньги за оплату проезда в «Яавтобусах»

В Ярославле власти собираются потратить 27 млн 900 тысяч рублей на услуги по проведению расчетов по безналичной оплате в общественном транспорте в регионе. Речь идет о деньгах, полученных от пассажиров, которые расплатились банковскими картами или через приложение.
Заказчиком выступает бюджетное учреждение «Яроблтранском», отвечающее за автовокзалы в регионе. Так что, судя по всему, контракт заключают для получения оплаты в межмуниципальных маршрутах и автобусах, которые ездят в соседние области.
— Предполагаемая сумма денежных средств по операциям регистрации проезда с использованием банковских карт, а также в мобильном приложении на период с даты заключения контракта по 28 февраля 2026 составит 1 млрд 800 млн рублей, — говорится в описании объекта закупки.
За эти деньги исполнитель должен перечислять заказчику в полном объеме суммы, оплаченные пассажирами за проезд или провоз багажа через терминалы или в мобильном приложении.
— Заказчик по итогам календарного месяца выплачивает исполнителю-эквайеру вознаграждение в течение семи рабочих дней со дня подписания документа о приемке, — говорится в документах.
Помимо этого, исполнитель должен будет регистрировать терминалы в специальном учреждении, которое обрабатывает и хранит информацию о финансовых и торговых операциях. Информацию он будет получать в «Яроблтранскоме».
Остальные требования указаны в объекте закупки и проекте контракта. Заявки от желающих принимались до 18 февраля.