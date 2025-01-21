Курс на приземление? Россия в 1,5 раза сократила планы по импортозамещению самолетов

В России сократили план по выпуску отечественных самолетов Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В России в 1,5 раза снизили планку по импортозамещению иностранных самолетов. Такие данные следуют из опубликованного в начале января Единого плана по достижению наццелей до 2030 года.

— Увеличение к 2030 году авиационной подвижности населения не менее чем на 50 процентов по сравнению с показателем 2023 года при обеспечении к 2030 году доли самолетов отечественного производства в парке российских авиаперевозчиков не менее чем 50 процентов, — говорится в документе Правительства РФ. Подробности — в материале MSK1.RU.

Источник: Городские медиа

Согласно документу на 2024 год в российском авиапарке находилось 19% отечественных самолетов. Такая же доля указана и на 2025 год. Только в следующем году она увеличится на 1% — до 20%.

План по выпуску отечественных самолетов от 2022 года Источник: government.ru











Эксперты даже к новым цифрам относятся скептически. Как рассказал MSK1.RU экс-командир Airbus A320 Андрей Литвинов, это «амбициозная и невыполнимая задача».

— Когда они сказали, что будут делать тысячу самолетов к тридцатому году, что они импортозаместятся. Вот сейчас их снизили, но я думаю, что и 50% — это тоже амбициозная и невыполнимая задача, — отметил Андрей Литвинов.

Изначально в 2022 году власти заявляли, что к 2030 году доля отечественных самолетов вырастет до 81%. Тогда вице-премьер Юрий Борисов на совещании правительства РФ пообещал наладить выпуск ИЛ-114, «Байкал», ТУ-214, МС-21. Последний, к слову, в прошлом году изначально планировали собрать в количестве 6 штук.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа











Пока что ни один из этих типов самолетов серийно не производится. В 2024-м собрали только один опытный образец ИЛ-114 для летных испытаний. SSJ NEW (импортозамещенная версия Sukhoi Superjet) и МС-21, заявил в конце прошлого года глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, только в этом году пройдут сертификационные полеты на отечественных двигателях.

В Едином плане указали не только долю импортозамещения самолетов, а также уровень авиационной подвижности населения. Он должен будет вырасти с 0,75 в 2025 году до 1,08 в 2030-м. Количество воздушных судов, которые должны будут за этот срок произвести, в документе не отмечено.

— В зависимости от методики подсчета можно заявить любой показатель. Если уже 19%, то получается, что нужно построить гораздо меньше самолетов, чем 350. Или списать иностранный парк, — рассказал MSK1.RU главный редактор портала FrequentFlyers Илья Шатилин.

То есть, опять же, если вы спишете все боинги и аэробусы и оставите «суперджеты» существующие, то вот у вас фактически 100% импортозамещение. Илья Шатилин главный редактор портала FrequentFlyers

Пока что в России продолжает летать иностранный флот. Но новым данным «Ъ», около 360 бортов за последние 3 года избавили от двойной регистрации. Теперь они могут летать за рубеж. Это примерно 50% от всех иностранных самолетов в РФ. Авиакомпании же находят и способы покупать запчасти к ним.

— Каким-то образом запчасти сюда приходят. Самолеты летают, но всё это, конечно, в разы дороже, чем было ранее. Так как всё это приходится завозить через какие-то третьи страны, через фирмы-посредники, так как напрямую поставок нет, — отметил Андрей Литвинов.

Опасения о массовом разборе существующего авиапарка на запчасти также пока не оправдались.

— Лазейки [для поставок запчастей] не заканчиваются. И разбора как не было, так и нет фактически. То есть буквально стоят несколько самолетов как доноры для ротации запчастей, скажем так. Либо есть самолеты, которые в принципе нереально поднять. Допустим, самолеты, которые еще в двадцать первом году, например, наловили птиц, — добавил Илья Шатилин.

Сложнее дела обстоят с запчастями на Sukhoi Superjet. Полностью импортозамещенная версия всё еще не встала на конвейер.

— Если речь заходит о «суперджете» и о запчастях на «суперджет», то, естественно, все сразу понимают, что запчасти нужны для российских компаний, — отметил авиаэксперт Андрей Литвинов.

Кроме как в России, эти самолеты нигде не эксплуатируются. Поэтому именно с этими запчастями на «суперджет» и больше проблем, чем со всеми остальными, по этой причине. Андрей Литвинов авиаэксперт и экс-командир Airbus A320

— В целом количество инцидентов [с Sukhoi Superjet], оно, в общем-то, плюс-минус одинаковое. По ним, опять же, есть какие-то программы импортозамещения. К сожалению, российские компоненты, которые заменяют импортные, они, как правило, имеют меньший срок службы. Но это, в общем-то, не критично, — считает Илья Шатилин.

Тем временем в начале января свой операционный отчет опубликовала группа авиакомпаний «Аэрофлот». За прошедший год она перевезла 55,3 млн пассажиров. Это на 16,8% больше, чем в 2023-м.

— Но это, наверное, был последний год с таким пассажиропотоком. Потому что сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда самолеты летать больше не могут. Потому что они и так уже летают на пределе физическом, самолет не может летать в сутки 30 часов, если их 24, — констатировал авиаэксперт Шатилин.

Авиация работает, самолеты летают. Но рост, естественно, достигается в первую очередь за счет увеличения налета и за счет увеличения загрузки кресел. Илья Шатилин главный редактор портала FrequentFlyers

Авиаэксперты уверены, что цены на билеты будут только повышаться. Одна из причин — дефицит рейсов.

— Если будет не хватать самолетов, значит будет мало рейсов. Раз будет мало рейсов, значит будет большая загруженность этих рейсов. Большой спрос. Если будет большой спрос, значит можно поднять цену на билет, — рассказал Литвинов.

— Цены будут расти примерно на уровень инфляции. Опять же, пока что есть достаточно высокий платежеспособный спрос за счет людей, которые там получают миллионы впервые в жизни. Соответственно, они покупают себе там машины, технику, путешествуют.

При самом негативном раскладе закончится тем, что останутся какие-то немногочисленные рейсы для бизнес-аудитории, для которой цена не важна. Будут летать чиновники и топ-менеджеры каких-то предприятий. Но я думаю, что до этого не дойдет. Илья Шатилин главный редактор портала FrequentFlyers

В одном эксперты уверены точно, некоторый возрастной флот, у которого истекает ресурс, будет списываться. А без поставок новых самолетов их будет не хватать всё больше. В свою очередь это повлечет сокращение количества рейсов.