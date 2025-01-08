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Дороги и транспорт В Ярославле приняли нововведение по платным парковкам. Что изменилось

В Ярославле приняли нововведение по платным парковкам. Что изменилось

Ранее эти полномочия были у мэрии

667
17 комментариев

Платные парковки в Ярославле

Источник:

С 1 января 2025 года контроль за платными парковками в Ярославле перешел в руки региональных властей. Ранее эти полномочия были у мэрии. Нововведение приняла Ярославская областная дума на заседании 27 декабря 2024 года.

Как отмечается в документе, региональные власти теперь имеют право решать вопросы о создании платных парковок в Ярославле, устанавливать порядок их использования и определять размеры оплаты.

Уточняется, что единый подход поможет упорядочить ситуацию с платными парковками в области.

«Принятие законопроекта позволит унифицировать подход к организации парковок на платной основе, а также разработать скоординированный, поэтапный план организации парковок на платной основе в муниципальных образованиях Ярославской области», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также власти подчеркивают, что принятие закона о перераспределении полномочий между региональной властью и мэрией не повлечет за собой увеличения или снижения расходов областного бюджета.

Напомним, что в январе должна была начать работу платная парковка у вокзала Ярославль-Главный. Правда, первые 30 дней платить за стоянку не надо будет. В этот срок власти проверят слаженность работы нового паркинга.

Площадка рассчитана на 113 мест, 12 из которых предназначены для маломобильных групп населения. Стоимость стоянки составит 30 рублей в час.

Мнение ярославцев об обустройстве платной парковки на вокзале в Ярославле читайте в этом материале.

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Парковка Паркинг Власти Мэрия
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Комментарии
17
Гость
1 час
Повышение тарифов уже произошло, осталось с Ярославцев снять последнюю рубаху и выйти на паперть возле церквей
Гость
1 час
А вы терпите
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