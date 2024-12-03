Готовьте ваши деньги: сколько будет стоить и когда откроется платная парковка у Ярославля-Главного

Платная парковка у вокзала Ярославль-Главный будет открыта после 20 декабря Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Платная парковка у вокзала Ярославль-Главный откроется после 20 декабря 2024 года. Об этом порталу 76.RU рассказали в мэрии города.

— В настоящее время работы по введению платного парковочного пространства на площади у вокзала Ярославль-Главный пока не завершены. Подрядной организацией выполняются работы по прокладке необходимых инженерных сетей, идет поставка оборудования, отвечающего за работу. Срок открытия будет уточнен с учетом выполненных работ в полном объеме, — сообщили в департаменте городского хозяйства.

Власти также добавили, что парковка будет рассчитана на 113 мест. Из них 12 мест будут обустроены для маломобильных групп населения.

Стоимость парковки составит 30 рублей в час.

В мэрии предупредили, что до 10 декабря на Привокзальной площади введено ограничение движения, остановки и стоянки транспорта из-за нанесения разметки и других работ по устройству парковки. А с 21 декабря введут ограничение остановки и стоянки для обеспечения проезда общественного транспорта.

Схема ограничения движения на площади у вокзала Ярославль-Главный с 21 декабря Источник: мэрия Ярославля











Напомним, платную парковку на Привокзальной площади начали обустраивать в ноябре. Подрядчиком на объекте стало столичное ПАО «Мобильные Телесистемы». Контракт с ним заключили в конце октября 2024 года. За работы, включая закупку и установку необходимого оборудования, мэрия должна заплатить 20,3 миллиона рублей. В контракте оговаривалось, что работы по обустройству парковки должны быть завершены к 1 декабря, а всё исполнение контракта, включая приемку и оплату, — до 30 декабря 2024 года.

В Ярославле с 2016 года работают две муниципальные платные парковки — на Красной и Богоявленской площадях. Стоимость услуг здесь также 30 рублей в час.