НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Ярославле
Погода-5°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как -9

0 м/c,

 747мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 101,68
EUR 106,10
Коттеджи у реки
Афиша на 7 января
Что такое «легкое метро»
Нападение на кладбище
Расписание богослужений на Рождество
Приостановили продажу билетов на матчи
Погода по дням
Какую экзотику привозят в Ярославль
Куда сходить в Ярославле
Каким был 2024 для бизнеса
Дороги и транспорт Встали десятки машин: в Ярославле растянулась огромная пробка. Причина

Встали десятки машин: в Ярославле растянулась огромная пробка. Причина

Очевидцы показали, что происходит в Заволжском районе

1 339
3 комментария

В Ярославле образовалась пробка в районе поселка

Источник:

Днем 7 января Толгскую улицу в Заволжском районе Ярославля сковала огромная пробка. Затор растянулся вплоть до пересечения Железнодорожной улицы со Спартаковской. Движение было парализовано со стороны выезда из поселка Толга в Заволжский район города.

Местные жители предположили, что причиной коллапса стало то, что многие возвращались из Свято-Введенского Толгского монастыря, расположенного в Толге. Утром 7 января там проходила рождественская служба, начавшаяся в 08:30.

— Рождественская пробка на Толге, — написали очевидцы в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте».

— В 10:30 были, всё было свободно, — написала в комментариях Валентина Михайлова.

— Вчера успели съездить — людей было много до 20 часов, но пробок не было. Парковочных мест было много, — написал Александр Герасимов.

— Мы поехали в 10 часов, было много людей, но такой очереди не было, — написала ярославна Натали.

Автомобилистам пришлось постоять в пробке

Источник:

Участок отмечен бордовым цветом

Источник:

По данным агрегатора «Яндекс.Карты», к пяти часам вечера затор на участке всё еще сохранялся. В целом дорожная загруженность в городе вечером 7 января оценивается на 3 балла.

ПО ТЕМЕ
Пробка Затор Карты Рождество
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
27 минут
чиновникам -бездарям не знакомо , что христиане отмечают Рождество , и необходимо обдумать ( им это не дано) , что ЛЮДИ буду передвигаться и нужно организовать движение.
Гость
47 минут
... трагедия...согласен..рюмку шо ли с горя ?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Государство тратит на нефтяников триллионы». Эксперт жестко ответил ФАС из-за спора о цене бензина
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«После боя курантов — поножовщина, затем — отравления салатами»: фельдшер скорой — о работе в праздники, зарплате и пациентах
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Копай и собирай мешки бесконечно»: неравнодушная россиянка поехала волонтером в Анапу и показала масштабы трагедии без прикрас
Дарья
Мнение
Делайте так и будете стройняшкой. Нутрициолог — о том, как не наесть лишние килограммы за Новый год
Марина Лубешко
Мнение
«Становится приятнее возвращаться домой»: организатор пространства рассказала, как правильно расхламляться
Анастасия Карачаровская
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление