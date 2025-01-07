Встали десятки машин: в Ярославле растянулась огромная пробка. Причина

В Ярославле образовалась пробка в районе поселка Источник: Жесть Ярославль / Vk.com











Днем 7 января Толгскую улицу в Заволжском районе Ярославля сковала огромная пробка. Затор растянулся вплоть до пересечения Железнодорожной улицы со Спартаковской. Движение было парализовано со стороны выезда из поселка Толга в Заволжский район города.

Местные жители предположили, что причиной коллапса стало то, что многие возвращались из Свято-Введенского Толгского монастыря, расположенного в Толге. Утром 7 января там проходила рождественская служба, начавшаяся в 08:30.

— Рождественская пробка на Толге, — написали очевидцы в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте».

— В 10:30 были, всё было свободно, — написала в комментариях Валентина Михайлова.

— Вчера успели съездить — людей было много до 20 часов, но пробок не было. Парковочных мест было много, — написал Александр Герасимов.

— Мы поехали в 10 часов, было много людей, но такой очереди не было, — написала ярославна Натали.

Автомобилистам пришлось постоять в пробке Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Участок отмечен бордовым цветом Источник: «Яндекс.Карты»









