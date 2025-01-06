Известно расписание рождественских богослужений в храмах Ярославля

Накануне православного праздника Рождество в храмах Ярославля пройдут службы. Расписание богослужений опубликовали в мэрии города.
— Рождественскую праздничную службу в кафедральном Успенском соборе проведет митрополит Ярославский и Ростовский Вадим в ночь с 6 на 7 января. Начало богослужения запланировано на 23:30, — предупредили в администрации.
Власти отметили, что для обеспечения безопасности коммунальные службы расчистят территорию, прилегающую к объектам, также будут организованы дежурства правоохранителей.
Традиционно рождественское богослужение начинается накануне, 6 января — в Сочельник. Службы пройдут в 38 храмах.
Расписание богослужений на Рождество:
Фрунзенский район
Крестобогородский храм (Московский проспект, 161): 6 января — 23:50, 7 января — 07:00, 09:00, 17:00;
храм благоверного великого князя Ярослава Мудрого (проспект Фрунзе, 54): 7 января — 00:00, 10:00, 16:00;
храм Параскевы Пятницы на Туговой горе (улица Базарная, 56): 08:00.
Красноперекопский район
Феодоровское Архиерейское подворье (улица Большая Федоровская, дом 72): 6 января — 23:30, 7 января — 08:30;
храм Петра и Павла (Парк Петропавловский, дом 72): 7 января — 08:30;
храм Николы на Меленках (улица Стачек, дом 58): 7 января — 09:30;
храм Матроны Московской (поселок Творогово, 10-я линия): 7 января — 09:00;
храм Святителя Николая в Тропино (улица Тропинская, дом 23): 7 января — 09:00.
Кировский район
Успенский кафедральный собор (Которосльная набережная, дом 2/1): 7 января — 09:00;
Вознесенско-Сретенский храм (улица Свободы, дом 44): 7 января — 00:00;
храм Никиты Мученика (улица Салтыкова-Щедрина, 32/49): 7 января — 00:00, 09:30;
Сретенский храм (Депутатский переулок, дом 4): 7 января — 09:00;
Леонтьевский храм (улица Угличская, дом 35): 7 января — 08:00, 17:00;
Крестовоздвиженский храм (улица Кооперативная, дом 2): 7 января — 08:40;
храм Димитрия Солунского (улица Большая Октябрьская, дом 41): 6 января — 23:40; 7 января — 09:00, 17:00;
Вознесенско-Благовещенский храм (улица Волжская набережная, 51): 7 января — 08:30;
храм Богоявления (площадь Богоявления, дом 12): 7 января — 10:00;
храм Святителя Николы Мокрого (улица Чайковского, 1б): 7 января — 08:30, 17:00;
храм Владимирской иконы Божией Матери (улица Рыбинская, дом 44В): 6 января — 23:50; 7 января — 09:00, 17:00;
храм Спаса на Городу (улица Почтовая, дом 3): 6 января — 22:00; 7 января — 17:00;
Гарнизонный храм Михаила Архангела (улица Первомайская, дом 67): 7 января — 09:00,
Знаменский храм (улица Первомайская, дом 2А): 7 января — 00:00;
Спасо-Афанасиевский мужской монастырь (площадь Челюскинцев, дом 17): 6 января — 23:30, 7 января — 10:00;
Казанский женский монастырь (улица Первомайская, дом 19А): 6 января — 23:40, 7 января — 10:00, 17:00;
Ленинский
храм Параскевы Пятницы в Калашном ряду (улица Пятницкая, дом 5): 7 января — 09:00;
Заволжский район
Свято-Введенский Толгский монастырь (поселок Толга, дом 1): 6 января — 23:30, 7 января — 08:30;
Троицкий храм (поселок Смоленской, 1-я Смоленская улица, дом 11): 7 января — 09:00;
Яковлевско-Благовещенский храм (улица 3-я Яковлевская, дом 9): 6 января — 23:40, 7 января — 09:40;
храм Софии Премудрости Божией (Тверицкая набережная, дом 77): 6 января — 22:00, 7 января — 00:00;
храм преподобного Сергия Радонежского (улица Клубная, дом 42): 7 января — 09:00;
храм Зосимы и Савватия в Тверицах (улица Тверицкая набережная, дом 26/1): 7 января — 09:00;
храм святого великомученика Пантелеимона (улица 50 лет ВЛКСМ, дом 10Д): 7 января — 08:30;
Вознесенский храм (Игнатовское кладбище): 8 января — 09:00;
Дзержинский район
Свято-Тихоновский храм (Ленинградский проспект, дом 97а): 7 января — 00:00, 09:00;
Троицкий храм в поселке Норское (улица Пекарская, дом 1): 7 января — 00:00;
храм Архангела Михаила в поселке Норское (улица 1-я Кольцова, 2): 7 января — 09:00;
храм Благовещенский в поселке Норское (улица 1-я Красноперевальская, дом 14А): 7 января — 08:00;
храм Успенский в поселке Норское (улица 1-я Красноперевальская, дом 2): 7 января — 00:00, 17:00.
Ранее в мэрии предупреждали, что вблизи храмов введут дорожные ограничения.
С 19:00 6 января до 09:00 7 января перекроют дороги в районе Федоровского кафедрального собора, Успенского кафедрального собора, Свято-Введенского Толгского женского монастыря, Яковлевско-Благовещенского храма, Собора Казанского монастыря.
С 08:00 6 января до 09:00 7 января запретят стоянку в районе храмов и церквей: Богоявленский храм, Крестобогородский храм, Церковь Сретения Господня, Храм Сретения Господня, Церковь Никиты Мученика, Церковь Похвалы Божией Матери, Свято-Тихоновский храм и Церковь Нечаянная Радость иконы Божией Матери, Храм Спаса Нерукотворного Образа, Троицкая церковь, Храм Успения Пресвятой Богородицы посёлка Норское, Храм Благоверного Великого князя Ярослава Мудрого, Церковь Софии Премудрости Божией, Храм Иконы Божией Матери Знамение, Владимирская церковь, Церковь Спаса Преображения на Городу, Спасо-Афанасьевский Ярославский мужской монастырь.