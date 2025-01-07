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Дороги и транспорт «Списывается 49 рублей»: в Ярославле пассажир пожаловался на проблему при оплате проезда

«Списывается 49 рублей»: в Ярославле пассажир пожаловался на проблему при оплате проезда

Он сообщил, что отдал больше денег, чем положено

964
11 комментариев

Как правильно оплачивать поезд в «Яавтобусе»

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В Ярославле пассажир автобуса пожаловался, что у него списали больше денег за проезд, чем положено. Он рассказал, что с карты списали 49 рублей вместо 38. Инцидент произошел в пригородном автобусе № 112, следующем по маршруту: Ярославль (КДП «Заволжье») — Липовицы (ЖК «Зеленый квартал»).

— Почему списывается 49 рублей вместо 38 рублей? Раньше один раз карту прикладывали и сейчас так делаем, — задал вопрос горожанин в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» во «ВКонтакте».

Ранее власти объясняли, чтобы избежать двойного списания, в автобусах, нумерация которых выше 100, нужно прикладывать карту дважды: при входе и на выходе.

Дело в том, что в автобусах с подобной нумерацией действует смешанный тариф: за проезд по городу и междугородный. Поэтому, если не приложить карту второй раз, к городскому тарифу система приплюсует еще пригородный тариф и спишет всю сумму, будто пассажир проехал до конечной остановки маршрута.

Ранее власти анонсировали повышение стоимости проезда с 1 января 2025 года. Теперь в автобусах от пассажиров не принимают наличные, а стоимость билета составляет 38, а не 34 рубля. Подорожание объяснили высокими расходами, которые не окупаются при нынешних тарифах.

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Стоимость проезда Общественный транспорт Яавтобус
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Комментарии
11
Гость
51 минута
Ваши тарифы надоели честное слово издевательство, над людьми и жителями города Ярославля)))
Гость
1 час
Власть в опасности а вы копейки считаете, приложите два раза
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