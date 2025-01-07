«Списывается 49 рублей»: в Ярославле пассажир пожаловался на проблему при оплате проезда

Как правильно оплачивать поезд в «Яавтобусе» Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com











В Ярославле пассажир автобуса пожаловался, что у него списали больше денег за проезд, чем положено. Он рассказал, что с карты списали 49 рублей вместо 38. Инцидент произошел в пригородном автобусе № 112, следующем по маршруту: Ярославль (КДП «Заволжье») — Липовицы (ЖК «Зеленый квартал»).

— Почему списывается 49 рублей вместо 38 рублей? Раньше один раз карту прикладывали и сейчас так делаем, — задал вопрос горожанин в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» во «ВКонтакте».

Ранее власти объясняли, чтобы избежать двойного списания, в автобусах, нумерация которых выше 100, нужно прикладывать карту дважды: при входе и на выходе.

Дело в том, что в автобусах с подобной нумерацией действует смешанный тариф: за проезд по городу и междугородный. Поэтому, если не приложить карту второй раз, к городскому тарифу система приплюсует еще пригородный тариф и спишет всю сумму, будто пассажир проехал до конечной остановки маршрута.