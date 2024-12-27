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Дороги и транспорт «На своих двоих быстрее, чем на автобусе»: Ярославль сковали 8-балльные пробки

«На своих двоих быстрее, чем на автобусе»: Ярославль сковали 8-балльные пробки

Смотрим на карте, где не проехать

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2 комментария

Ярославль сковали восьмибалльные пробки

Источник:

Днем в пятницу, 27 декабря, центр Ярославля сковали многокиллометровые пробки. В районе 13:50 заторы достигли отметки в 8 баллов.

На «Яндекс.Картах» бордовым цветом отмечены улицы Советская, Республиканская, Победы, Свободы, Большая Октябрьская, Первомайская и Комсомольская. Также пробирует проспект Толбухина, Ленина и Октябрьская площадь.

Судя по картам, ДТП произошло на пересечении проспекта Толбухина и улицы Свободы. Также на Октябрьской площади ремонтируют дорогу в правом ряду.

Около 13:50 дорожная ситуация в городе достигла 8 баллов

Источник:

— На своих двоих теперь быстрее, чем на автобусе, — пишет Dimon Morozov.

— Если это будет вечером, домой можно и не возвращаться, — иронизирует Дарья Чижова.

Также ярославцы заметили, что резко подскочили цены на такси. Мы посмотрели по приложению «Яндекс.Такси», поездка от Богоявленой площади до ТРЦ «Аура» обойдется в районе 200 рублей. Поездка до Брагино стоит в районе 350-400 рублей. Поездка за Волгу выйдет дороже всего — в районе 440 рублей.

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Комментарии
2
Гость
6 минут
На старом мостку какие-то "продвинутые" работяги в дневное время затеяли монтаж какой-то световой фигни. Из-за чего и образовалась "пробка". Закончили работу через 2 часа-пробка самоликвидировалась.
Гость
13 минут
"пробирует" 🙈
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