«На своих двоих быстрее, чем на автобусе»: Ярославль сковали 8-балльные пробки

Днем в пятницу, 27 декабря, центр Ярославля сковали многокиллометровые пробки. В районе 13:50 заторы достигли отметки в 8 баллов.
На «Яндекс.Картах» бордовым цветом отмечены улицы Советская, Республиканская, Победы, Свободы, Большая Октябрьская, Первомайская и Комсомольская. Также пробирует проспект Толбухина, Ленина и Октябрьская площадь.
Судя по картам, ДТП произошло на пересечении проспекта Толбухина и улицы Свободы. Также на Октябрьской площади ремонтируют дорогу в правом ряду.
— На своих двоих теперь быстрее, чем на автобусе, — пишет Dimon Morozov.
— Если это будет вечером, домой можно и не возвращаться, — иронизирует Дарья Чижова.
Также ярославцы заметили, что резко подскочили цены на такси. Мы посмотрели по приложению «Яндекс.Такси», поездка от Богоявленой площади до ТРЦ «Аура» обойдется в районе 200 рублей. Поездка до Брагино стоит в районе 350-400 рублей. Поездка за Волгу выйдет дороже всего — в районе 440 рублей.