«На своих двоих быстрее, чем на автобусе»: Ярославль сковали 8-балльные пробки

Ярославль сковали восьмибалльные пробки Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram











Днем в пятницу, 27 декабря, центр Ярославля сковали многокиллометровые пробки. В районе 13:50 заторы достигли отметки в 8 баллов.

На «Яндекс.Картах» бордовым цветом отмечены улицы Советская, Республиканская, Победы, Свободы, Большая Октябрьская, Первомайская и Комсомольская. Также пробирует проспект Толбухина, Ленина и Октябрьская площадь.

Судя по картам, ДТП произошло на пересечении проспекта Толбухина и улицы Свободы. Также на Октябрьской площади ремонтируют дорогу в правом ряду.

Около 13:50 дорожная ситуация в городе достигла 8 баллов Источник: «Яндекс. Карты»











— На своих двоих теперь быстрее, чем на автобусе, — пишет Dimon Morozov.

— Если это будет вечером, домой можно и не возвращаться, — иронизирует Дарья Чижова.