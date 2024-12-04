Выехал по одному маршруту, а приехал по другому: ярославцы рассказали о казусе в «Яавтобусе»

ООО «СтарТранс» было зарегистрировано в 2015 году в деревне Пикино в подмосковном городском округе Химки. Учредитель и гендиректор — Артем Бадалян. Он же владелец еще одной московской транспортной компании — «Стаффтранс».

С 2020 года «СтарТранс» выполняет многомиллиардные контракты от московского «Организатора Перевозок», «Мосавтодора». Известно, что скандально известная в Ярославле компания «Автомиг» арендовала автобусы у «СтарТранса».

В ближайшие семь лет «СтарТранс» будет работать в Ярославле на 25 маршрутах: № 4, 5, 13, 17, 19к, 21, 22, 23, 32, 33, 24, 39, 57, 58, 93, 105, 121, 122, 126, 127, 130, 130к, 136, 137, 184. И заработает на этом 17 миллиардов рублей.