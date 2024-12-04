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Дороги и транспорт Выехал по одному маршруту, а приехал по другому: ярославцы рассказали о казусе в «Яавтобусе»

Выехал по одному маршруту, а приехал по другому: ярославцы рассказали о казусе в «Яавтобусе»

Пассажиров высадили посреди дороги

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2 комментария

Ярославцы пожаловались на казус в автобусе

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Ярославцы пожаловались на курьезный случай в общественном транспорте. По их словам, автобус поменял номер маршрута прямо во время движения. Это произошло 1 декабря.

— В 09:45 с конечной «Нижний поселок» поехал автобус № 22, а на Шандорной улице стал № 39 и повез в другую сторону. В итоге всех высадил и уехал, а народ пошел на остановку. Деньги, само собой, не вернули, — рассказал ярославец в городском паблике.

Маршруты № 22 и 39 обслуживает компания «Стартранс». Автобусный маршрут № 22 проходит от остановки «ЯМЗ» до «Нижнего поселка». Маршрут № 39 курсирует между остановками «Студенческий городок» и «Нижний поселок».

Что известно о компании «СтарТранс»?

ООО «СтарТранс» было зарегистрировано в 2015 году в деревне Пикино в подмосковном городском округе Химки. Учредитель и гендиректор — Артем Бадалян. Он же владелец еще одной московской транспортной компании — «Стаффтранс».

С 2020 года «СтарТранс» выполняет многомиллиардные контракты от московского «Организатора Перевозок», «Мосавтодора». Известно, что скандально известная в Ярославле компания «Автомиг» арендовала автобусы у «СтарТранса».

В ближайшие семь лет «СтарТранс» будет работать в Ярославле на 25 маршрутах: № 4, 5, 13, 17, 19к, 21, 22, 23, 32, 33, 24, 39, 57, 58, 93, 105, 121, 122, 126, 127, 130, 130к, 136, 137, 184. И заработает на этом 17 миллиардов рублей.

Водитель высадил пассажиров, когда выяснилось, что маршрут был перепутан

Источник:

В региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта 76.RU объяснили, что путаница произошла по ошибке.

— Водитель установил маршрут № 39 на бортовом оборудовании, но оборудование информирования пассажиров не переключило информацию, и наименование маршрута не переключилось. Водитель не убедился в корректности отображения маршрутоуказателей и подал автобус на посадку с номером 22, чем ввел в заблуждение пассажиров. В ходе движения автобуса указатель переключил маршрут с № 22 на 39. Компания-перевозчик приносит извинения за доставленные неудобства, — сообщили в министерстве.

Ранее власти назвали максимальные тарифы на проезд в общественном транспорте Ярославля. Подробнее читайте по ссылке.

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Комментарии
2
poschehon
51 минута
Ну так не по ошибке, а из-за неисправности оборудования, которое, видимо, перед выездом на маршрут вообще никто не проверяет
Гость
29 минут
Сколько можно терпеть этого нерадивого горе-перевозчика? Гнать давно надо из региона. Гнать с позором.
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