Выехал по одному маршруту, а приехал по другому: ярославцы рассказали о казусе в «Яавтобусе»

Ярославцы пожаловались на курьезный случай в общественном транспорте. По их словам, автобус поменял номер маршрута прямо во время движения. Это произошло 1 декабря.
— В 09:45 с конечной «Нижний поселок» поехал автобус № 22, а на Шандорной улице стал № 39 и повез в другую сторону. В итоге всех высадил и уехал, а народ пошел на остановку. Деньги, само собой, не вернули, — рассказал ярославец в городском паблике.
Маршруты № 22 и 39 обслуживает компания «Стартранс». Автобусный маршрут № 22 проходит от остановки «ЯМЗ» до «Нижнего поселка». Маршрут № 39 курсирует между остановками «Студенческий городок» и «Нижний поселок».
Что известно о компании «СтарТранс»?
ООО «СтарТранс» было зарегистрировано в 2015 году в деревне Пикино в подмосковном городском округе Химки. Учредитель и гендиректор — Артем Бадалян. Он же владелец еще одной московской транспортной компании — «Стаффтранс».
С 2020 года «СтарТранс» выполняет многомиллиардные контракты от московского «Организатора Перевозок», «Мосавтодора». Известно, что скандально известная в Ярославле компания «Автомиг» арендовала автобусы у «СтарТранса».
В ближайшие семь лет «СтарТранс» будет работать в Ярославле на 25 маршрутах: № 4, 5, 13, 17, 19к, 21, 22, 23, 32, 33, 24, 39, 57, 58, 93, 105, 121, 122, 126, 127, 130, 130к, 136, 137, 184. И заработает на этом 17 миллиардов рублей.
В региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта 76.RU объяснили, что путаница произошла по ошибке.
— Водитель установил маршрут № 39 на бортовом оборудовании, но оборудование информирования пассажиров не переключило информацию, и наименование маршрута не переключилось. Водитель не убедился в корректности отображения маршрутоуказателей и подал автобус на посадку с номером 22, чем ввел в заблуждение пассажиров. В ходе движения автобуса указатель переключил маршрут с № 22 на 39. Компания-перевозчик приносит извинения за доставленные неудобства, — сообщили в министерстве.
Ранее власти назвали максимальные тарифы на проезд в общественном транспорте Ярославля. Подробнее читайте по ссылке.