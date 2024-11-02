«Возведение разбито на два подэтапа»: появились подробности строительства третьего моста через Волгу

Третий мост в Ярославле построят в два этапа Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Власти уточнили этапы строительства третьего моста через Волгу в Ярославле. Вопрос по поводу объекта поднял ярославец Андрей Харламов 2 ноября.

— Когда начнутся работы по строительству третьего мостового перехода через реку Волга? Коллапс на дорогах Заволжья утром и вечером не пройдем сам, не рассосётся! Утром пробка от улицы Красноборской до Октябрьского моста до 11 часов, — написал горожанин под постом губернатора в Telegram-канале.

По словам автомобилиста, жители Заволжского района ежедневно тратят в пробках от 40 минут до часа. Мост разгрузил бы загруженное направление.

— В 8 утра 30 октября пробка была от пересечения Авиаторов и Красноборской. До моста я «мчался» 40 мин. В общем потратил 1 час и 15 минут для того, чтобы добраться до района «Метро». Когда ехал обратно, то пробка от Красноборской ещё была, а время было 10:50, — написал он. — Кстати, чтоб успеть на поезд уходящий в 8:25 приходится вызывать такси в районе 6:30, позже можно встрять. Очень удобно.

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта уточнили, что главгосэкспертиза завершает проверку сметы проекта третьего моста. Затем власти будут выбирать подрядчика для строительства.

— Возведение третьего моста через Волгу будет разбито на два подэтапа. Первый — строительство транспортной развязки и эстакадного подхода на Тормозном шоссе, второй — непосредственно сам мост с выходом на улицу Клубную, — пояснили в Министерстве.

В министерстве добавили, что решения по строительству моста и транспортных развязок разработаны проектным институтом на основании транспортно-экономических исследований и транспортного моделирования с перспективой на будущие годы.

Проектирование моста было завершено в июне 2024 года, документацию за 514,7 миллиона рублей подготовил «Институт Гипростроймост», там же ранее выполнялся предпроект объекта. В сентябре власти анонсировали, что название будут определять по конкурсу.

Эскизы третьего моста через Волгу в Ярославле Источник: ОАО «Институт Гипростроймост»











Третий мост через Волгу соединит два спальных района и станет первым этапом Карабулинской развязки, о строительстве которой говорят больше 50 лет. Длина моста составит 1345 метров, движение по нему будет осуществляться по четырем полосам. Заезды будет выходить на Тормозное шоссе во Фрунзенском районе и улицу Клубную за Волгой.

Перед возведением моста у жителей изымут 41 участок Источник: ОАО «Институт Гипростроймост»









