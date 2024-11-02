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Что с проектом третьего моста
Дороги и транспорт Карабулинская развязка «Возведение разбито на два подэтапа»: появились подробности строительства третьего моста через Волгу

«Возведение разбито на два подэтапа»: появились подробности строительства третьего моста через Волгу

Власти дали разъяснение ярославцам

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25 комментариев

Третий мост в Ярославле построят в два этапа

Власти уточнили этапы строительства третьего моста через Волгу в Ярославле. Вопрос по поводу объекта поднял ярославец Андрей Харламов 2 ноября.

— Когда начнутся работы по строительству третьего мостового перехода через реку Волга? Коллапс на дорогах Заволжья утром и вечером не пройдем сам, не рассосётся! Утром пробка от улицы Красноборской до Октябрьского моста до 11 часов, — написал горожанин под постом губернатора в Telegram-канале.

По словам автомобилиста, жители Заволжского района ежедневно тратят в пробках от 40 минут до часа. Мост разгрузил бы загруженное направление.

— В 8 утра 30 октября пробка была от пересечения Авиаторов и Красноборской. До моста я «мчался» 40 мин. В общем потратил 1 час и 15 минут для того, чтобы добраться до района «Метро». Когда ехал обратно, то пробка от Красноборской ещё была, а время было 10:50, — написал он. — Кстати, чтоб успеть на поезд уходящий в 8:25 приходится вызывать такси в районе 6:30, позже можно встрять. Очень удобно.

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта уточнили, что главгосэкспертиза завершает проверку сметы проекта третьего моста. Затем власти будут выбирать подрядчика для строительства.

—  Возведение третьего моста через Волгу будет разбито на два подэтапа. Первый — строительство транспортной развязки и эстакадного подхода на Тормозном шоссе, второй — непосредственно сам мост с выходом на улицу Клубную, — пояснили в Министерстве.

В министерстве добавили, что решения по строительству моста и транспортных развязок разработаны проектным институтом на основании транспортно-экономических исследований и транспортного моделирования с перспективой на будущие годы.

Проектирование моста было завершено в июне 2024 года, документацию за 514,7 миллиона рублей подготовил «Институт Гипростроймост», там же ранее выполнялся предпроект объекта. В сентябре власти анонсировали, что название будут определять по конкурсу.

Эскизы третьего моста через Волгу в Ярославле

Третий мост через Волгу соединит два спальных района и станет первым этапом Карабулинской развязки, о строительстве которой говорят больше 50 лет. Длина моста составит 1345 метров, движение по нему будет осуществляться по четырем полосам. Заезды будет выходить на Тормозное шоссе во Фрунзенском районе и улицу Клубную за Волгой.

Перед возведением моста у жителей изымут 41 участок

Для строительства моста и подъездов к нему будет изъято более 40 участков, на которых сейчас стоят жилые дома и производственные площадки. За эту недвижимость Министерство дорожного хозяйства обещало выплатить компенсацию с учетом рыночной цены недвижимости, ее площади, ремонта и других факторов. Все подробности грандиозной стройки мы публикуем в специальном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Третий мост Мост через Волгу Карабулинская развязка Проект Дороги
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Комментарии
25
Гость
14 минут
Мост должен был быть возведён к 2027 году. Пока что-то не заметно, что что-то делается кроме пустой болтовни и обещаний. Поднимите старые темы с 76.RU, почитайте.
Гость
1 час
Ага))) ждите…ещё лет 50 пройдёт 😂… это также, как с карабулинской развязкой))), а потом новый проект, смета и тд😂
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