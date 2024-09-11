Название третьему мосту выберут по конкурсу Источник: ОАО «Институт Гипростроймост»











В Ярославле объявят конкурс на название третьего моста через Волгу. Об этом 11 сентября на заседании комиссии муниципалитета по экономике и развитию города сообщил заместитель министра дорожного хозяйства Ярославской области Дмитрий Сергеев.

— Мы планируем объявить конкурс, провести общественные обсуждения по названию моста, — уточнил он.

По словам Сергеева, сейчас проект моста находится в Госэкспертизе.

— После его проверки мы будем готовы к реализации проекта при наличии финансирования, — отметил заместитель министра.

Также он добавил, что для строительства моста придется изъять 35 земельных участков и 26 объектов недвижимости.

— В течение последних четырех месяцев проводились встречи с собственниками. Сейчас идет рыночная оценка объектов. Далее будет принято решение об изъятии. Уже запущена процедура по изъятию двух земельных участков. Постановление об этом находится на согласовании, — уточнил Дмитрий Сергеев.

Напомним, третий мост через Волгу должен стать первым этапом по строительству Карабулинской развязки в Ярославле. Проект сооружения в 2024 году разработала московская организация «Институт Гипростроймост». По контракту, за работу ей должны заплатить 514,7 миллиона рублей. Она же в 2022 году разработала предпроект всей Карабулинской развязки с мостом за 227 миллионов рублей.

По проекту, мост будет четырехполосным с тротуарами, его длина составит 1345 метров. Один конец моста будет выходить в районе Тормозного шоссе во Фрунзенском районе, второй — у улицы Клубной в Заволжском районе.

Инициативу по строительству объекта в 2022 году поддержал президент России Владимир Путин. Он поручил Правительству РФ обеспечить реализацию проекта в 2023–2027 годах.