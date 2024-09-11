НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

0 м/c,

 756мм 64%
Подробнее
3 Пробки
USD 91,11
EUR 100,50
Ярославский супер-ниндзя
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Когда включат отопление
Лучшие бизнес-идеи страны
Объединение школ
Куда съездить на выходных
Напал на ребенка
Чем оформить клумбу на даче
«Ну и дыра!»
Родители Vs объединение школ
Дороги и транспорт Карабулинская развязка В Ярославле объявят конкурс на название третьего моста через Волгу

В Ярославле объявят конкурс на название третьего моста через Волгу

На каком этапе находится подготовка к строительству объекта

1 111
55 комментариев

Название третьему мосту выберут по конкурсу

В Ярославле объявят конкурс на название третьего моста через Волгу. Об этом 11 сентября на заседании комиссии муниципалитета по экономике и развитию города сообщил заместитель министра дорожного хозяйства Ярославской области Дмитрий Сергеев.

— Мы планируем объявить конкурс, провести общественные обсуждения по названию моста, — уточнил он.

По словам Сергеева, сейчас проект моста находится в Госэкспертизе.

— После его проверки мы будем готовы к реализации проекта при наличии финансирования, — отметил заместитель министра.

Также он добавил, что для строительства моста придется изъять 35 земельных участков и 26 объектов недвижимости.

— В течение последних четырех месяцев проводились встречи с собственниками. Сейчас идет рыночная оценка объектов. Далее будет принято решение об изъятии. Уже запущена процедура по изъятию двух земельных участков. Постановление об этом находится на согласовании, — уточнил Дмитрий Сергеев.

Напомним, третий мост через Волгу должен стать первым этапом по строительству Карабулинской развязки в Ярославле. Проект сооружения в 2024 году разработала московская организация «Институт Гипростроймост». По контракту, за работу ей должны заплатить 514,7 миллиона рублей. Она же в 2022 году разработала предпроект всей Карабулинской развязки с мостом за 227 миллионов рублей.

По проекту, мост будет четырехполосным с тротуарами, его длина составит 1345 метров. Один конец моста будет выходить в районе Тормозного шоссе во Фрунзенском районе, второй — у улицы Клубной в Заволжском районе.

Инициативу по строительству объекта в 2022 году поддержал президент России Владимир Путин. Он поручил Правительству РФ обеспечить реализацию проекта в 2023–2027 годах.

Как отметил Дмитрий Сергеев, по данным на первый квартал 2024 года, стоимость строительств моста может составить 27,5 млрд рублей. Большую часть средств (96%) на работы должен выделить федеральный бюджет, остальные 4% — областной. Однако пока в федеральной казне на данный проект на 2025–2026 год запланировано всего 1,7 миллиарда рублей.

Кидайте свои варианты названия третьего моста через Волгу в комментарии к статье и в наши группы в соцсетях.

Звоните8-905-645-9232
Мы в соцсетях
ПО ТЕМЕ
Третий мост через Волгу Карабулинская развязка Строительство Название Этап
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
55
281294939
11 сентября 2024, 13:11
"Бред ефраева".
Гость
11 сентября 2024, 11:57
какие конкурсы, если названия очевидны были с самого начала: Октябрьский, Юбилейный... Теперь пусть будет: Евраевский, Единороссовский
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Учебник практически не открывал». Школьник рассказал о том, как год учился на дому
Анонимное мнение
Мнение
Отношение к русским, цены на жилье и тоска по дому: российский инженер перебрался в Барселону — как ему там живется?
Анонимное мнение
Мнение
Придется раскошелиться? Сколько стоит отпуск в Москве с ребенком — опыт туристки
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора
Мнение
Спела с Тимберлейком и исполнила мечту мужа: как россиянка отдохнула в Амстердаме
Анонимное мнение
Мнение
«Впечатляет бессмысленность этих усилий». Автожурналист — о крахе рынка электромобилей в России
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление