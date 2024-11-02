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Дороги и транспорт «Простояла на остановке час»: ярославцы пожаловались на пропажу автобусов на популярном маршруте

«Простояла на остановке час»: ярославцы пожаловались на пропажу автобусов на популярном маршруте

Власти объяснили увеличенный интервал

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11 комментариев

Власти объяснили, куда пропали автобусы №57

Ярославцы пожаловались на увеличенные интервалы на популярном направлении общественного транспорта. Как пишут читатели 76.RU, осенью стал «пропадать» автобус №57.

— Подскажите, пожалуйста, куда делись автобусы 57? Простояла на остановке у магазин в Брагино 1 час 15 минут, — рассказала 28 октября ярославна Любовь.

Автобус №57 курсирует по маршруту «Фабрика Красный Перевал — Гудованцева», связывая Красноперекопский, Кировский и Дзержинский районы.

Как рассказали в областном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта, количество планового транспорта на этом направлении не сокращалось.

— Возникают отклонения в работе маршрута преимущественно из-за дефицита квалифицированных водителей. За невыполнение объема транспортной работы к перевозчику применяются штрафные санкции согласно заключённому контракту, — пояснили 76.RU в министерстве.

Напомним, до транспортной реформы 2021 года по маршруту ездили частные маршрутки № 87. В 2021 году пустили большие автобусы ПАТП-1, но затем маршрут отдали пришедшей в Ярославль компании «Питер Авто». В период транспортной реформы в 2023 году аукцион на перевозки выиграла компания «СтарТранс».

С весны 2024 года в Ярославле фиксируют дефицит водителей автобусов. Из-за этого в городе выпускают меньше транспорта на маршруты, как итог — увеличение интервалов. По данным транспортного эксперта Владислава Булгакова, больше всего водителей не хватает ППК (она же «ПитерАвто») и «СтарТрансу».

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Как оказалось, в последние годы многие водители предпочитают уйти в грузоперевозки или курьерские службы — в этих сферах есть возможность зарабатывать больше. Автобусные перевозчики не могут повысить зарплаты из-за суммы контрактов, как на городских маршрутах в Ярославле, либо собранной выручкой, как на пригородных.

Что за перевозчик

ООО «СтарТранс» до 2030 года будет обслуживать 25 маршрутов. Помимо 57-го, автобусы перевозчика работают на направлениях: № 4, 5, 13, 17, 19к, 21, 22, 23, 32, 33, 24, 39, 58, 93, 105, 121, 122, 126, 127, 130, 130к, 136, 137, 184.

Согласно данным с сервиса «Контур.Фокус», компания зарегистрирована в 2015 году в деревне Пикино подмосковного городского округа Химки. Учредитель и гендиректор — Артем Бадалян, ему также принадлежит московская транспортная компания «Стаффтранс». За последние 4 года компания получала несколько многомиллиардных контрактов от московских госучреждений, к примеру, от «казенного учреждения Москвы „Организатор Перевозок“» или «Мосавтодора».

Отметим, что скандально известный в Ярославле перевозчик «Автомиг» арендовал автобусы у «Стартранса».

А вы замечали пропажу транспорта?

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Автобус Брагино Красный Перекоп Общественный транспорт Пассажиры
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Комментарии
11
Гость
1 час
на маршрутки водителей хватало, 87 была хорошая маршрутка.
Гость
1 час
Наконец то подняли эту тему! Работаю на Полушкиной роще, троллейбуса 7 почти нет, а 57 фиг дождешься, а добраться и выбраться можно только этими двумя транспортами. Безобразие!
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