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Дороги и транспорт «Приходится выезжать за сплошную»: в Ярославле автомобилисты пожаловались на новую разметку

«Приходится выезжать за сплошную»: в Ярославле автомобилисты пожаловались на новую разметку

Люди говорят, чтобы проехать по дороге, водители нарушают правила

761
20 комментариев

Из-за припаркованных автомобилей по полосе невозможно проехать

Ярославские автомобилисты пожаловались на новую разметку на улице Наумова в Красноперекопском районе. Они обратили внимание на то, что одна из полос для движения в районе военного училища противовоздушной обороны стала уже. Из-за припаркованных машин водителям приходится выезжать на встречную полосу.

— Вы посмотрите какую узкую полосу движения оставили, машины паркуются, и попутным, для меня встречным, приходится выезжать за сплошную, а это лишение прав… Представьте теперь сами, какой там трафик. Странно, что сотрудники ГАИ еще не стоят в конце дороги, — написал автомобилист в группе «Жесть Ярославль» во «Вконтакте» 23 сентября.

В департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля порталу 76.RU пояснили, что разметка соответствует требованиям ГОСТа. И теперь автомобилистам нельзя парковаться на данной территории.

— Согласно Правил дорожного движения РФ остановка запрещается в местах, где расстояние между сплошной линией разметки и остановившемся транспортным средством менее 3 метров. Контроль за соблюдением водителями транспортных средств требований Правил дорожного движения РФ возлагается на Госавтоинспекцию, — рассказали 76.RU в ДГХ.

За автомобилистами будут следить в автоматическом режиме. Тех, кто будет останавливать и парковать автомобили на указанном участке, по всей вероятности, ждут штрафы.

По данным сервиса «Мой штрафы», если машина не может обеспечить проезд другим, создала пробку, штраф для водителя составит 2000 рублей.

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Комментарии
22
Гость
1 час
На Урицкого разметка сделана так , что при движении с ленинградки я не могу заехать налево во дворы, это же бред!!!
Гость
1 час
Создаются проблемы, чтоб правила нарушались.
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