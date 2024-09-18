Когда сделают платной парковку у Ярославля-Главного: мэр назвал срок

Парковка у Ярославля-Главного скоро станет платной Источник: Кирилл Поверинов











Платную парковку у вокзала Ярославль-Главный в Ярославле собираются обустроить в октябре-ноябре 2024 года. Об этом на заседании муниципалитета Ярославля 18 сентября сообщил мэр города Артем Молчанов.

— Документация для торгов по определению подрядчика готова. Мы стараемся успеть к наступлению зимнего периода. Прекрасно понимаем, что надо чистить территорию, а чистить ее можно в том случае, если там будет организовано нормальное движение и нормальная парковка, — пояснил глава города.

Предполагается, что в ближайшие дни объявят аукцион по выбору подрядчика для строительства парковки.

18 сентября депутаты одобрили выделение дополнительных средств на организацию парковочного пространства — 12 миллионов рублей. Общая стоимость работ составит 20 миллионов. В эту сумму включается благоустройство территории и закупка необходимого оборудования.

Напомним, сейчас в Ярославле дествует две платные муниципальные парковки – на Красной и Богоявленимсклой площадях. Они были открыты 10 октября 2016 года. Планировалось, что в год они будут приносить 8,5 миллиона рублей. Но, по данным мэрии, реальная прибыль значительно меньше.