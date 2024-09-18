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Дороги и транспорт Когда сделают платной парковку у Ярославля-Главного: мэр назвал срок

Когда сделают платной парковку у Ярославля-Главного: мэр назвал срок

В ближайшее время планируют начать ее обустройство

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24 комментария

Парковка у Ярославля-Главного скоро станет платной

Платную парковку у вокзала Ярославль-Главный в Ярославле собираются обустроить в октябре-ноябре 2024 года. Об этом на заседании муниципалитета Ярославля 18 сентября сообщил мэр города Артем Молчанов.

— Документация для торгов по определению подрядчика готова. Мы стараемся успеть к наступлению зимнего периода. Прекрасно понимаем, что надо чистить территорию, а чистить ее можно в том случае, если там будет организовано нормальное движение и нормальная парковка, — пояснил глава города.

Предполагается, что в ближайшие дни объявят аукцион по выбору подрядчика для строительства парковки.

18 сентября депутаты одобрили выделение дополнительных средств на организацию парковочного пространства — 12 миллионов рублей. Общая стоимость работ составит 20 миллионов. В эту сумму включается благоустройство территории и закупка необходимого оборудования.

Напомним, сейчас в Ярославле дествует две платные муниципальные парковки – на Красной и Богоявленимсклой площадях. Они были открыты 10 октября 2016 года. Планировалось, что в год они будут приносить 8,5 миллиона рублей. Но, по данным мэрии, реальная прибыль значительно меньше.

При этом у властей есть планы по введению платного парковочного пространства на всех центральных улицах Ярославля. По мнению чиновников, такой шаг позволит решить сразу несколько проблем — разгрузить от транспорта центр города, ликвидировать заторы на проезжей части, улучшить визуальное восприятие достопримечательностей города и пополнить бюджет города. Мы публиковали полный список улиц, где хотят ввести платную парковку.

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Платная парковка Сроки Ярославль Главный
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Комментарии
24
Гость
2 часа
Давно пора
Гость
2 часа
Главное пополнить бюджет! Всё мало, уже не знают, за что ещё брать..
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