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Весна «Действуют на внутренние органы»: ярославец по ошибке принял опасные грибы за съедобные

«Действуют на внутренние органы»: ярославец по ошибке принял опасные грибы за съедобные

Объясняем разницу между строчками и сморчками

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Ярославец по ошибке принес в дом опасные грибы | Источник: читатель 76.руЯрославец по ошибке принес в дом опасные грибы | Источник: читатель 76.ру

Ярославец по ошибке принес в дом опасные грибы

Источник:

читатель 76.ру

В Ярославской области во всю идет грибной сезон. В соцсетях люди активно делятся уловом. В редакцию 76.RU тоже пришла весточка.

С вопросом обратился один из грибников. В лесу Ростовского района он нашел грибы, очень похожие на популярные сморчки. Однако пробовать их ярославец не спешил: его смутили размер и форма находки.

«Они огромные, в тарелке всего четыре штуки помещается. Собрал, думал — сморчки, но хотелось бы знать точно. Они вообще съедобны?» — написал в редакцию подписчик.

Мы показали фотографии микологу из Ярославля Ольге Лазаревой. Эксперт рассказала, что на снимках гигантский строчок. Это популярный весенний гриб, однако он опасен.

По словам специалиста, в строчках содержатся токсины гиромитрины. Эти вещества разрушают клетки крови и печени, поражают центральную нервную систему и желудочно-кишечный тракт.

«Кроме строчка гигантского, шляпка которого может достигать в диаметре до 20 см, в Ярославской области встречается строчок обыкновенный. Размеры его плодового тела более скромные, диаметр шляпки может составлять 3–5 см», — рассказала Ольга Лазарева.

Брать в руки строчки безопасно, они действуют не на кожные покровы, а только на внутренние органы, то есть при употреблении в пищу.

Ольга Лазарева

миколог
Ярославец нашел гриб размером с руку | Источник: читатель 76.руЯрославец нашел гриб размером с руку | Источник: читатель 76.ру
По ошибке он принял строчки за сморчки | Источник: читатель 76.руПо ошибке он принял строчки за сморчки | Источник: читатель 76.ру
Ярославец собрал грибы, но пробовать не торопился | Источник: читатель 76.руЯрославец собрал грибы, но пробовать не торопился | Источник: читатель 76.ру
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Оказалось, на фото&nbsp;— «гигантский строчок». Он опасен для употребления в пищу | Источник: читатель 76.руОказалось, на фото&nbsp;— «гигантский строчок». Он опасен для употребления в пищу | Источник: читатель 76.ру

Эксперт предупредила, что и обыкновенные строчки не так безобидны. Их можно жарить только после предварительного отваривания. Также нельзя готовить бульон из этих грибов, так как гиромитрин переходит в отвар.

Миколог утверждает, что даже после варки и сушки в строчках может сохраняться органический яд гиромитрин. Поэтому эти грибы в целом не рекомендуют употреблять в пищу. Более проверенный для пищеварения вариант — сморчки.

Ранее мы рассказывали, как отличить сморчки от строчков. А также публиковали прогноз от миколога, будет ли 2026 год — грибным.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Тихая охота Строчок Миколог
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Комментарии
12
Гость
15 мая, 09:14
Это полнейшая ложь. Прекрасный съедобный гриб, очень вкусный. Хорошо промыть от песка, отварить и пожарить. Употребляем на протяжении многих лет - даже не икнулось.
Гость
15 мая, 06:18
Да всё это поганки! Дождитесь, скоро грибы пойдут.
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Гость
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