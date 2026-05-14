«Действуют на внутренние органы»: ярославец по ошибке принял опасные грибы за съедобные

Ярославец по ошибке принес в дом опасные грибы Источник: читатель 76.ру

В Ярославской области во всю идет грибной сезон. В соцсетях люди активно делятся уловом. В редакцию 76.RU тоже пришла весточка.

С вопросом обратился один из грибников. В лесу Ростовского района он нашел грибы, очень похожие на популярные сморчки. Однако пробовать их ярославец не спешил: его смутили размер и форма находки.

«Они огромные, в тарелке всего четыре штуки помещается. Собрал, думал — сморчки, но хотелось бы знать точно. Они вообще съедобны?» — написал в редакцию подписчик.

Мы показали фотографии микологу из Ярославля Ольге Лазаревой. Эксперт рассказала, что на снимках гигантский строчок. Это популярный весенний гриб, однако он опасен.

По словам специалиста, в строчках содержатся токсины гиромитрины. Эти вещества разрушают клетки крови и печени, поражают центральную нервную систему и желудочно-кишечный тракт.

«Кроме строчка гигантского, шляпка которого может достигать в диаметре до 20 см, в Ярославской области встречается строчок обыкновенный. Размеры его плодового тела более скромные, диаметр шляпки может составлять 3–5 см», — рассказала Ольга Лазарева.

Брать в руки строчки безопасно, они действуют не на кожные покровы, а только на внутренние органы, то есть при употреблении в пищу. Ольга Лазарева миколог

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Эксперт предупредила, что и обыкновенные строчки не так безобидны. Их можно жарить только после предварительного отваривания. Также нельзя готовить бульон из этих грибов, так как гиромитрин переходит в отвар.

Миколог утверждает, что даже после варки и сушки в строчках может сохраняться органический яд гиромитрин. Поэтому эти грибы в целом не рекомендуют употреблять в пищу. Более проверенный для пищеварения вариант — сморчки.