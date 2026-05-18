Куда сдать клеща на проверку в Ярославской области — адреса пунктов

Куда сдать клеща на проверку в Ярославской области Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Сезон клещей в разгаре. Отдохнуть на природе становится опасным для жизни, иногда даже самые бдительные из нас могут не заметить на себе паразита.

В Министерстве здравоохранения Ярославской области рассказали, куда можно сдать клеща на проверку, если ему всё-таки удалось вас укусить.

Адреса пунктов приема в регионе

В Ярославле клеща можно отдать на исследование в следующие точки приема:

ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н. В. Соловьева», ул. Загородный сад, 11 — здание травмпункта. С мая по июнь ежедневно с 08:00 до 15:00, включая выходные и праздничные дни.

В остальные летние месяцы суббота и воскресенье — нерабочие. Телефон 8 (4852) 75-50-30.

ГБУЗ ЯО «Клиническая больница имени Н. А. Семашко: На улице Семашко, 7 — прием клещей проходит с понедельника по пятницу с 08:00 до 22:00, телефон 8 (4852) 75-57-44.

Отделение на улице Гагарина, 12 — подельник–пятница, 08:00–16:00, телефон 8 (4852) 44-27-08.

Лаборатория особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области», улица Воинова, 1.

С 13 апреля по 31 мая клещей принимают ежедневно с 08:00 до 15:42; с 1 июня по 31 августа график работы: с воскресенья по пятницу с 08:00 до 15:42, суббота — выходной. Телефон 8 (4852) 73-36-42.

В Рыбинске работают следующие пункты приема:

ГУЗ ЯО «Рыбинская больница № 1», улица Максима Горького, 54 — работает ежедневно и круглосуточно. Телефон 8 (4855) 20-28-72.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в городском округе г. Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе», улица Солнечная, 39 — с понедельника по пятницу с 08:00 до 15:00, в субботу с 08:00 до 13:00.

В Ростове Великом сдать клеща можно только в одно место:

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Ростовском районе», пер. С. Перовской, 19 — с понедельника по пятницу с 08:30 до 13:30. Телефон 8 (48536) 6-25-43.

В Минздраве также напомнили, что процедура на выявление болезни у клеща проводится платно, если у вас нет страховки.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что в Ярославской области начался сезон активности клещей. Регион входит в число опасных по клещевому энцефалиту.