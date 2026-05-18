Куда сдать клеща на проверку в Ярославской области — адреса пунктов

Сезон клещей в разгаре. Отдохнуть на природе становится опасным для жизни, иногда даже самые бдительные из нас могут не заметить на себе паразита.
В Министерстве здравоохранения Ярославской области рассказали, куда можно сдать клеща на проверку, если ему всё-таки удалось вас укусить.
Адреса пунктов приема в регионе
В Ярославле клеща можно отдать на исследование в следующие точки приема:
ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н. В. Соловьева», ул. Загородный сад, 11 — здание травмпункта.
С мая по июнь ежедневно с 08:00 до 15:00, включая выходные и праздничные дни.
В остальные летние месяцы суббота и воскресенье — нерабочие. Телефон 8 (4852) 75-50-30.
ГБУЗ ЯО «Клиническая больница имени Н. А. Семашко:
На улице Семашко, 7 — прием клещей проходит с понедельника по пятницу с 08:00 до 22:00, телефон 8 (4852) 75-57-44.
Отделение на улице Гагарина, 12 — подельник–пятница, 08:00–16:00, телефон 8 (4852) 44-27-08.
Лаборатория особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области», улица Воинова, 1.
С 13 апреля по 31 мая клещей принимают ежедневно с 08:00 до 15:42; с 1 июня по 31 августа график работы: с воскресенья по пятницу с 08:00 до 15:42, суббота — выходной. Телефон 8 (4852) 73-36-42.
В Рыбинске работают следующие пункты приема:
ГУЗ ЯО «Рыбинская больница № 1», улица Максима Горького, 54 — работает ежедневно и круглосуточно. Телефон 8 (4855) 20-28-72.
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в городском округе г. Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе», улица Солнечная, 39 — с понедельника по пятницу с 08:00 до 15:00, в субботу с 08:00 до 13:00.
В Ростове Великом сдать клеща можно только в одно место:
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Ростовском районе», пер. С. Перовской, 19 — с понедельника по пятницу с 08:30 до 13:30. Телефон 8 (48536) 6-25-43.
В Минздраве также напомнили, что процедура на выявление болезни у клеща проводится платно, если у вас нет страховки.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что в Ярославской области начался сезон активности клещей. Регион входит в число опасных по клещевому энцефалиту.
