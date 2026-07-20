«Мне скучно!»: почему дети разучились играть сами — мама 11-летнего сына разобралась, что с этим делать

Ребенок дома всё лето. Как не сойти с ума от «мам, мне скучно»? Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Наталья Артякова криминальный журналист ТГ-канал

В этом году я впервые поймала себя на мысли, которую даже стыдно произносить вслух. Я считаю дни до 1 сентября. Не потому, что не люблю сына. Наоборот. Просто ему 11. Он никуда не уехал на лето. Нет лагеря, нет поездки к бабушке, нет привычной школьной жизни. Я работаю дома. Он тоже дома. Каждый день.

Сначала я бросилась в бой. Казалось, проблема решается просто, нужно лишь придумать побольше интересных занятий. Мы ездили гулять, искали новые места, катались на велосипедах, выбирались на Волгу. Я открывала городские афиши чаще, чем рабочую почту. Но проходило немного времени, и снова звучала одна и та же фраза: «Мам, мне скучно…»

Честно говоря, сначала я воспринимала эти слова как личное поражение. Значит, я мало стараюсь? Недостаточно развлекаю? Я плохая мама? Потом заметила странную вещь: чем больше я пыталась заполнить каждую свободную минуту, тем быстрее сын снова начинал скучать.

В какой-то момент я перестала винить себя и решила разобраться. Может быть, современные дети действительно по-другому переживают свободное время? И почему именно летом родители признаются друг другу, что мечтают о начале учебного года?

С этими вопросами наша коллега из 63.RU обратилась к психологам, врачам, педагогам. И оказалось, что проблема намного глубже, чем кажется.

Почему в 10–12 лет дети чаще скучают

Одиннадцать лет — почти взрослый возраст. Ребенок уже самостоятельно ходит в магазин, остается дома один, умеет пользоваться телефоном лучше родителей. Но именно этот возраст специалисты называют одним из самых непростых. Ребенок уже вырос из простых игр, но еще не научился самостоятельно организовывать свою жизнь.

Врач — психиатр-нарколог, основатель Клиники доктора Калюжной Марина Калюжная говорит, что родители часто неправильно понимают саму природу скуки: «Когда ребенок говорит: „Мне скучно“, взрослые воспринимают это как просьбу срочно найти развлечение. На самом деле чаще всего он сообщает совсем о другом: ему пока трудно самостоятельно придумать, чем занять себя. Это нормальный этап взросления. Навык организовывать свое свободное время не появляется сам по себе».

По словам специалиста, современным детям вообще приходится сложнее, чем предыдущим поколениям. Еще двадцать лет назад лето проходило во дворах, где игры рождались сами собой. Нужно было договариваться, придумывать правила, искать идеи. Сегодня большинство развлечений уже готовы — стоит только открыть телефон. И именно поэтому ребенку становится непривычно оставаться наедине со своими мыслями.

«Скука — это не враг, а очень важное состояние, — продолжает Марина Калюжная. — Именно в такие моменты начинает работать воображение. Пока взрослый не вмешивается каждые пять минут, ребенок постепенно учится искать идеи самостоятельно».

Это звучит неожиданно. Но специалисты говорят: скука — не проблема, которую нужно срочно устранять. Она может стать началом самостоятельности.

Почему после телефона обычная жизнь кажется скучной

Впрочем, есть причина, по которой современным детям действительно труднее переносить свободное время. Это гаджеты.

И речь не о том, что телефон — зло. Эксперты утверждают, что проблема в другом. Экран постоянно предлагает готовые эмоции. Каждые несколько секунд — новая картинка, новое видео, новая игра, новая история. Мозг привыкает получать удовольствие почти без усилий.

Психолог Евгений Гурьев объясняет: «Внимание работает примерно так же, как мышцы. Если человек перестает тренироваться, ему становится тяжело выполнять даже привычные нагрузки. То же происходит и с концентрацией. Когда ребенок часами переключается между короткими роликами, ему становится сложнее долго заниматься одним делом — читать книгу, строить что-то своими руками или просто играть без готового сценария».

Психолог Кубат Каниметов обращает внимание, что со временем гаджет начинает выполнять для ребенка не только развлекательную, но и эмоциональную функцию.

«Очень быстро телефон становится способом справляться практически с любыми переживаниями. Скучно — открыл видео. Грустно — включил игру. Тревожно — начал листать ленту. Постепенно ребенок привыкает не проживать эмоции, а переключаться от них с помощью экрана».

По словам специалиста, именно поэтому задача родителей — не просто ограничивать время с гаджетами, а помогать ребенку осваивать другие способы справляться со своими чувствами.

«Когда ребенок учится переживать скуку, ждать, фантазировать, искать себе занятие самостоятельно, он развивает эмоциональную устойчивость. И именно этот навык помогает ему в будущем справляться со стрессом без постоянной потребности отвлекаться на экран».

Именно поэтому, объясняют эксперты, после нескольких часов в телефоне обычный день может казаться слишком медленным, слишком тихим, слишком скучным. На самом деле изменился не мир вокруг. Изменились ожидания мозга.

Гаджеты дают детям легкие эмоции Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Почему летом родители начинают ждать 1 сентября

Когда я только начала собирать комментарии для этой статьи, я думала, что главная проблема — детская скука. Но почти каждый эксперт неожиданно переводил разговор на родителей. Потому что именно взрослые к середине июля чаще всего оказываются эмоционально вымотанными.

Во время учебного года жизнь семьи устроена понятно. Утром все расходятся по своим делам. Школа. Работа. Кружки. Домашние задания. Даже если родители устают, у каждого есть свое пространство. Летом эта система рушится. Дети остаются дома. Родители продолжают работать. И вдруг оказывается, что взрослый должен одновременно провести совещание, приготовить обед, ответить на рабочие письма и придумать, чем занять ребенка. Не один раз. А каждый день. Неделями.

Именно поэтому многие родители ловят себя на мысли: «Когда же уже закончится лето?» Произнести это вслух страшно. Кажется, что такие мысли означают отсутствие любви. Но психологи говорят обратное: любовь и усталость прекрасно могут существовать одновременно. Родитель тоже имеет право устать.

Психолог Лариса Верчинова говорит, что летом количество эмоциональной нагрузки резко возрастает: «Во время каникул взрослый часто оказывается сразу в нескольких ролях. Он остается родителем, продолжает работать, становится организатором досуга, учителем, водителем, поваром и человеком, который отвечает буквально за каждую свободную минуту ребенка. Такое постоянное переключение очень быстро истощает эмоциональные ресурсы».

Особенно тяжело тем, кто работает удаленно. Для ребенка мама или папа находятся дома. Значит, они доступны. Для взрослого это рабочий день. Но объяснить эту разницу одиннадцатилетнему ребенку не всегда просто. Каждые двадцать минут звучит: «Мам… Посмотри… А можно… Мне скучно…» В какой-то момент начинает раздражать уже не сама просьба, а ее бесконечное повторение. И это абсолютно нормальная реакция.

Семейный психолог Родион Чепалов считает, что летом многие семьи сталкиваются с неожиданной проблемой — слишком большим количеством свободного времени: «Родителям кажется, что ребенок наконец получил долгожданную свободу. Но свобода — это тоже навык. Если человек никогда не учился самостоятельно планировать день, ему сложно внезапно распоряжаться двенадцатью свободными часами».

По словам специалиста, именно поэтому детям нужны ориентиры. Не строгий режим, расписанный по минутам, и не полный хаос, а понятная структура дня. Например, ребенок знает, что утром он помогает по дому, потом идет гулять, после обеда может поиграть или встретиться с друзьями, вечером семья проводит время вместе. Такие простые договоренности снижают количество конфликтов. И, что важно, постепенно учат ребенка распоряжаться своим временем.

Родитель не массовик-затейник

Самое тяжелое чувство, знакомое почти каждой маме, — вина. Ребенок скучает. Значит, я плохо организовала каникулы. У соседей дети ездят в лагеря. У знакомых каждый день новые фотографии с экскурсий. В интернете — идеальные родители, которые каждую неделю придумывают что-то невероятное. И поневоле начинаешь сравнивать.

Психолог Ольга Иванова считает, что многие родители стараются мгновенно избавить ребенка от скуки, потому что сами испытывают тревогу: «Нам кажется, что если ребенок скучает, то мы что-то упустили. Но на самом деле желание сразу заполнить каждую свободную минуту — это скорее попытка взрослого справиться с собственным чувством вины».

По словам специалиста, иногда лучший способ помочь ребенку — перестать спасать его от каждой минуты скуки.

«Если взрослый постоянно предлагает готовые занятия, ребенок привыкает ждать, что идеи будут приходить извне. А когда мы выдерживаем небольшую паузу и не спешим вмешиваться, у него появляется возможность самому придумать игру, найти интересное занятие или просто побыть наедине со своими мыслями. Именно так постепенно формируется самостоятельность».

Дайте ребенку поскучать Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Почему соцсети заставляют нас чувствовать себя плохими родителями

Психолог Ника Болзан уверена, что сегодня чувство родительской вины во многом подпитывают социальные сети. Мы видим красивые фотографии. Поездки. Море. Лагеря. Семейные пикники. Кажется, что все вокруг проводят идеальное лето. Кроме нас.

«На самом деле мы сравниваем свою реальную жизнь с чужой витриной, — объясняет специалист. — Никто не выкладывает фотографии истерик, усталости или дней, когда вся семья просто сидела дома. Из-за этого возникает ощущение, что только мы не справляемся».

Именно поэтому психолог советует перестать оценивать свои каникулы через чужие публикации. Для ребенка гораздо важнее не количество поездок, а ощущение безопасности, спокойная атмосфера дома, возможность поговорить, совместный ужин, прогулка вечером. Именно такие моменты дети чаще всего вспоминают спустя годы.

Что делать, если терпение заканчивается

Марина Калюжная предлагает начать не с ребенка, а с себя: «Родители часто пытаются сохранить спокойствие до последнего, а потом срываются. Намного полезнее заметить момент, когда усталость только начинает накапливаться, и дать себе небольшую паузу».

Это может быть всего десять минут. Выпить чаю. Посидеть в тишине. Выйти на балкон. Сделать несколько глубоких вдохов. Такой короткий отдых помогает не только взрослому. Он позволяет не переносить собственное раздражение на ребенка.

Ника Болзан добавляет, что очень важно честно говорить детям о своем состоянии. Не кричать. Не читать длинные нравоучения. А спокойно объяснить: «Я сейчас устала. Мне нужно немного времени, чтобы отдохнуть. Потом мы обязательно поговорим».

Такие слова ребенок понимает гораздо лучше, чем раздраженный окрик. И одновременно учится важному навыку — уважать чужие границы.

Иногда лучший день — самый обычный

Пока я писала этот материал, я поймала себя на мысли, что большинство моих детских воспоминаний вовсе не связаны с дорогими развлечениями. Я почти не помню стоимость поездок и меню в кафе. Зато отлично помню вечерние игры во дворе, походы за мороженым, запах горячего асфальта после дождя, разговоры на кухне.

Возможно, именно в этом и есть главный секрет хорошего лета — не сделать его идеальным, а прожить его вместе. Без постоянной гонки за впечатлениями. Без чувства, что каждый день обязан стать праздником. Потому что ребенку гораздо нужнее спокойный взрослый рядом, чем уставший аниматор, который боится оставить его наедине со скукой.

Нужно ли летом учиться или лучше оставить ребенка в покое

Пожалуй, ни один вопрос не вызывает столько споров среди родителей, как летние занятия. Одни считают, что три месяца без учебы — слишком большой перерыв. Другие уверены: ребенок весь год работал и заслужил полноценный отдых. Где правда? Как оказалось, и те, и другие по-своему правы.

Педагог Анна Солдаева считает, что главная ошибка родителей — воспринимать лето как продолжение учебного года: «Когда каникулы превращаются во вторую школу, ребенок очень быстро теряет мотивацию. Важно сохранить интерес к знаниям, а не заставить выполнить как можно больше заданий».

По словам специалиста, летом обучение может выглядеть совсем иначе. Без тетрадей, без оценок, без проверочных работ. Математика — во время покупок. География — в путешествии по родному городу. Биология — во время прогулки в парке. История — в разговоре о старых зданиях Самары. Ребенок продолжает учиться. Просто не замечает этого.

Почему некоторые знания действительно теряются

При этом полностью забывать об учебе специалисты не советуют. Педагог Людмила Драгоневская напоминает о явлении, которое называют summer slide, — летнем снижении учебных навыков: «После трех месяцев отдыха детям действительно бывает сложнее возвращаться к привычным нагрузкам. Особенно это касается чтения, письма, счета и иностранных языков. Но это не значит, что летом нужно ежедневно решать десятки примеров. Намного эффективнее заниматься понемногу, но регулярно».

Например: читать по 15–20 минут в день, решать несколько интересных задач, играть в настольные игры на логику, слушать аудиокниги, вести дневник путешествий или наблюдений. Так ребенок сохраняет навык без ощущения, что каникулы закончились раньше времени.

Любознательность важнее оценок

Наталия Козьякова предлагает родителям задать себе простой вопрос: что важнее, чтобы ребенок выполнил сто упражнений или чтобы ему по-прежнему было интересно узнавать новое?

«Хорошее лето — это не то лето, после которого ребенок решил тысячу примеров. Это лето, после которого ему хочется задавать вопросы и искать ответы».

По словам эксперта, каникулы дают уникальную возможность выйти за рамки школьной программы. Если ребенок интересуется космосом, можно изучать космос. Любит животных — искать информацию о животных. Увлекается техникой — разбирать, как работают механизмы. Интерес становится гораздо сильнее любого принуждения. Именно поэтому специалисты советуют летом делать ставку не на контроль, а на любопытство.

«Если ребенок прочитал летом пять книг по собственному желанию, это гораздо ценнее, чем пятьдесят страниц, которые он осилил через „не хочу“».

Скука может быть лучшим подарком этого лета Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Что можно делать бесплатно

И что теперь делать родителям? Ответ неожиданно прост: перестать думать, что хорошее лето обязательно нужно покупать.

Летом проходит немало бесплатных мероприятий: городские праздники, программы библиотек, семейные мастер-классы, кинопоказы под открытым небом, экскурсии, музейные акции. Но психологи говорят: не стоит превращать каждую неделю в обязательную культурную программу.

Иногда достаточно просто изменить привычный маршрут. Вместо торгового центра — прогулка по старому городу. Вместо очередного часа в телефоне — поездка на велосипеде по набережной. Вместо кафе — пикник в парке. Можно предложить ребенку самому придумать маршрут, найти самое старое здание на улице, сфотографировать необычные балконы, посчитать памятники, составить карту любимых мест.

Такие прогулки не требуют больших расходов, но учат замечать город, в котором мы живем. А иногда именно этого современным детям и не хватает.

Лето — это маленькая жизнь Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Чек-лист для родителей

Пока я разговаривала со специалистами, постепенно складывался список вещей, которые действительно помогают пережить длинные каникулы:

не пытайтесь заполнять каждую минуту детского дня;

не бойтесь слов «мне скучно»;

не сравнивайте свое лето с чужими фотографиями в социальных сетях;

не пытайтесь заменить собой друзей, двор, лагерь и целый мир;

сохраняйте понятный режим сна и питания;

следите, чтобы ребенок достаточно пил воды и каждый день двигался;

разговаривайте. Читайте вместе. Готовьте вместе;

позвольте ребенку ошибаться, искать идеи и иногда ничего не делать;

и обязательно оставляйте время для себя. Уставший родитель не становится лучше от чувства вины.

Скучать иногда полезно

Когда я начинала писать этот материал, мне казалось, что он будет о том, как развлечь ребенка летом. Но получилась совсем другая история. Оказалось, что детям не всегда нужны новые впечатления. Иногда им нужны паузы. Время без расписания. Возможность придумать что-то самостоятельно.

А родителям, возможно, нужно разрешить себе быть не идеальными. Не аниматорами. Не организаторами бесконечного праздника. А просто мамами и папами.

Как сказала Марина Калюжная: «Если мы спасаем ребенка от каждой минуты скуки, мы лишаем его возможности научиться создавать что-то самому». Наверное, именно в этом и заключается главное открытие этого лета.

Вчера сын снова сказал: «Мам, мне скучно».

Я улыбнулась: «Ну поскучай. Говорят, иногда это полезно».

Минут через сорок я выглянула во двор. Посреди участка стояла странная крепость из старых коробок, досок и бельевой веревки. Рядом лежали молоток, пластиковое ведро и гора каких-то «очень нужных» палок.

«Что это?» — спросила я.

«Пока не знаю, — ответил он. — Но мне уже интересно, что получится».

И мне показалось, что именно так и должно выглядеть настоящее лето.