«Сухой закон» для Крыма: полуостров остался без бензина, воды и детского отдыха. Что происходит на побережье

Хоть многие отдыхающие отменили брони в крымских отелях, на пляжах отдыхающие есть, особенно в небольших бухтах, как Орджоникидзе, где вода лучше прогревается Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

Топливный кризис, отток туристов и еще землетрясения — летний сезон в Тавриде начался не с кофе на пляже. Подробности — в материале журналиста MSK1. RU из Крыма.

«Охрана! Канистра!»

За последние дни жизнь крымчан и гостей полуострова снова изменилась. Недавние многочасовые очереди на заправки, которые не проклял только владелец велосипеда, теперь большинству кажутся мелкими трудностями: «Ну, всё-таки можно было хоть 20 литров залить», — вздыхают местные автомобилисты.

«С 21 июня на крымских АЗС прекращена продажа топлива для физических и юридических лиц и за деньги, и по талонам. Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым», — такое заявление опубликовал глава Республики Сергей Аксенов.

Теперь у жителей полуострова к вопросу «Как добыть бензин и дизель?» добавились новые. Надо ли закупать свечи, ведь из-за аварии на электросетях и анонсированных отключений электричества они могут сильно пригодиться — генераторы заправлять нечем. Сколько запасать питьевой воды, ведь насосные станции были частично обесточены, часть полуострова сидела без воды и ситуация может повториться.

А для севастопольцев к ним прибавляется еще несколько, потому что с 22 июня город ввел новые ограничения: общественный транспорт переходит на график с 05:30 до 21:00, ходить будут только пассажирские катера, паромы останутся на приколе, крупные торговые центры начнут работать с 07:00 до 20:00, общепит — с 08:00 до 20:00. Работающим горожанам придется успевать купить что-то к ужину и доехать домой на общественном транспорте.

Предприимчивые граждане решили, что топливный дефицит — отличный способ для выгодного расхламления гаража. В интернете вовсю торгуют старыми канистрами, надеясь, что туристы, направляющиеся в Крым, купят их раритеты Источник: соцсети

Продажа бензина в Севастополе обычным автомобилистам тоже остановлена. Неужели в прошлом курортном сезоне кто-то негодовал из-за холодного моря в июне и слишком большего количества медуз в Азовском море? Сегодня бы эти «трудности».

«Могу по 300 взять, если есть где», — крымские топливные чаты в соцсетях переполнены предложениями от ищущих бензин, дизель и даже газ.

«Подскажите, кто может продать бензин в Алуште? Нужно 50 литров».

И описанием несбывшихся надежд:

« " Формула " вообще сегодня не льет, ни за нал, ни по картам. А очередь там, как в мавзолей».

Черное море не спешит сгладить волнения туристов о бензине и безопасности — к концу июня оно прогрелось лишь до 20–21 градуса, да и то не на всём побережье Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

«Этот кризис связан, в первую очередь, с логистикой, то есть с невозможностью при текущем обострении ситуации в не топливном сегменте продолжать стабильные поставки моторного топлива в тех режимах, которые наблюдались до апреля-мая текущего года», — объясняет ситуацию Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики.

По словам Фролова, поставки в Крым возможны по трем коридорам. Первый — сухопутный путь, второй канал, который подразумевает использование Крымского моста, и третий — поставки морем, то есть через паромы. И тут мы приходим к тому, что сухопутное направление сейчас небезопасно.

Минтранс из соображений безопасности ввел ряд ограничений для проезда по Крымскому мосту, и эти ограничения касаются движения топливных грузов через мост. И можно использовать паромную переправу. Но она действует нерегулярно — как только возникала опасность со стороны безэкипажных катеров, на некоторое время прерывались поставки. И вот эта периодически возникающая опасность дронов на море как раз не позволяет должным образом наладить стабильность транспортировки бензовозов. Опять же, это не означает, что поставки невозможны, просто поставки сейчас ограничены.

По мнению эксперта, топливный кризис на крымских заправках был не столько прогнозируемым, сколько возможным. К сожалению, сработал именно худший сценарий.

На пляжах Севастополя и окрестных курортных поселков бетонные укрытия стали такой же частью пляжной инфраструктуры, как навесы и шезлонги Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

«В ситуации дефицита власти достаточно адекватно отреагировали, учтя предыдущие проблемы с топливом, возникавшие в регионе. Регламентация по отпуску исключила возможности массовых спекуляций, что сделало более-менее нормированное расходование топлива, которое удается завозить», — считает Александр Фролов.

Но последние ограничения заставляют крымчан, чья работа во многом зависит от личного транспорта, становиться «бензиновыми челноками». В нынешнем июне на Крымском мосту сложилась необычная для лета ситуация — количество стоящих машин со стороны Керчи превышает число автомобилей, которые въезжают на полуостров со стороны Тамани. Люди едут за бензином и дизелем, заправляя полный бак и разрешенные 100 литров по канистрам.

«Я понимаю, конечно, что мы выкачиваем много бензина, но становится обидно, когда на близких к мосту заправках не дают заливать в канистры, а только в бак, — сетует Евгений Сенин из Алушты. — Зная ситуацию, в которой оказались крымчане, могли бы пойти навстречу и даже заработать на нас. А так, как видят канистру — выключают колонку и кричат по громкой связи: „Охрана! Канистра!“ Не по-братски это».

Ехать или не ехать?

Вопросы про мазут у туристов полностью отпали, но и мазута на крымском побережье нет, как и бензина на АЗС, зато морская вода чистая и ласковая Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

Дефицит топлива заставил многих туристов пересмотреть свои планы на летний отдых. С начала года Крым лидировал среди всех российских регионов по росту бронирований от года к году. Но отсутствие бензина умерило энтузиазм — некоторые перенесли даты отдыха на более позднее время, надеясь, что всё наладится. Пляжи полуострова непривычно пусты для конца июня. И отмен бронирований всё больше. Отельеры как могут уговаривают отдыхающих не паниковать, не отменять отпуск, а перенести его на другие даты. Но соглашаются не все. А те, кто выбирает другой берег Черного моря, сталкиваются с новой проблемой — отказом вернуть деньги за первые сутки. Большинство владельцев отелей и гостевых домов уже потратили эти средства, вложив в ремонт, оплату персонала, закупку продуктов и прочую подготовку к летнему сезону.

«Мы вчера выехали из Севастополя. Сирены несколько раз днем и ночью, от взрывов просыпались. На пляжах такая же ситуация. Вышли на час пройтись к морю в районе Омеги — началась сирена. В Парке Победа два раза гуляли и слышали взрывы рядом. Очень напряженная ситуация — отдых сомнительный. Плюс с бензином проблемы», — делятся опытом туристы в телеграм-чате «Крым Туристический».

«Каждый сам решает, ехать или нет, оценивает риски. Мы, например, отменили сегодня бронь в Крыму, решили не рисковать. Надеюсь, что к следующему лету будет ситуация получше», — рассказывает Ирина из Москвы.

«Едем из Геленджика в Крым. Бенз есть до самого моста, даже на „Лукойле“, который возле моста, очередей нет, цены стандартные. P.S. Час назад приехали в Крым. Отпуск начался!» — есть и те, кто не готов сдаваться.

«Жители Крыма топ! И именно из-за людей, один раз попробовав Краснодарский край, мы из года в год едем в Крым. И снова едем!», — сообщают оптимисты.

«В середине июня 2026 года туристический рынок Крыма демонстрирует заметное охлаждение спроса. По данным систем бронирования, количество новых резервирований мест в отелях с 24 мая по 6 июня сократилось на 31% по сравнению с тем же отрезком 2025 года, а доля отмененных бронирований достигла 71–79%, — рассказывает Михаил Абасов, стратегический аналитик туристической отрасли, руководитель компании VCP Travel. — Эти показатели свидетельствуют о том, что значительная часть туристов либо переносит поездки на более поздние сроки, либо полностью отказывается от первоначальных планов в пользу направлений с более предсказуемой логистикой».

В телеграм-чате «Крымской мост» уже устали отвечать на вопрос о том, сколько литров топлива можно ввезти в Крым, поэтому нарисовали памятку Источник: «Крымский мост» / T.me

По мнению эксперта, основным фактором снижения спроса выступают проблемы с топливным обеспечением и связанные с этим ограничения на автомобильные поездки.

«В предыдущем сезоне около 76% гостей прибывали на Крымский полуостров на личном транспорте, поэтому затруднения с заправками и передвижением оказывают прямое влияние на мобильность самостоятельных путешественников, — объясняет Михаил Абасов. — Вопросы безопасности и нарушения логистических цепочек усиливают этот эффект. А вот сложности с железнодорожным сообщением играют второстепенную роль».

Еще одной причиной выбрать для отдыха другие курортные регионы страны стало решение крымских властей об отмене организованного отдыха детей в крымских лагерях и отправкой по домам тех, кто уже прибыл.

«На территории Республики Крым с 11:00 22 июня по 1 сентября 2026 года вводится приостановка бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности», — опубликовал текст указа на своей странице в соцсетях глава Республики Крым Сергей Аксенов.

За сухими бюрократическими формулировками прячется разумное решение, которое касается только организованных детских групп во всех типах учреждений: в санаториях, лагерях, туристических группах, загородных лагерях, дневных при школах и лагерях труда и отдыха.

Также остановлен заезд групп на все массовые мероприятия: слеты, фестивали, экскурсии и спортивно-тренировочные сборы. Ребят, уже отдыхающих в «Артеке», отправляют по домам. Но семьи с детьми, которые едут отдыхать в Крым самостоятельно, могут везти детей без проблем. Это решение и ответственность родителей.

«Решение региональных властей о приостановке приема организованных детских групп в лагеря, отели и другие средства размещения с 22 июня до 1 сентября стало серьезным сигналом для семейного сегмента. Родители однозначно воспримут эту меру как дополнительный фактор риска и будут отдавать предпочтение регионам без аналогичных ограничений, где доступ к инфраструктуре остается стабильным», — считает Михаил Абасов.

«Это способно заметно усилить отток именно в семейном туризме, который традиционно формирует существенную долю летнего потока в Крым», — говорит эксперт.

Оптимизма немного

Падение спроса влияет, прежде всего, на цены — они в Крыму падают. Отельеры пытаются удержать туристов бонусами, скидками на проживание, помощью в приобретении топлива — лишь бы отдыхающие остались. У всех в памяти «ковидный» 2020 год, когда летом полуостров был пустым. Но тогда туристической отрасли помогло государство. В этом году о поддержке пока не слышно.

«Ценовая политика в начале года отражала успешный сезон 2025-го и предусматривала рост средних чеков примерно на 15%. Однако резкое сокращение бронирований вынуждает объекты размещения вводить более гибкие условия: акции, пакеты и скорректированные тарифы для поддержания загрузки», — рассказывает аналитик Михаил Абасов.

Но не все туристы готовы к трудностям на отдыхе, пусть и за меньшие деньги. По данным многих туроператоров, пляжи Анапы и Геленджика уже заполнены и часть отдыхающих на них те, кто решил «не доехать» до Крыма.

«Переориентация туристов уже происходит. Прежде всего, в сторону курортов Краснодарского края, предлагающих сопоставимый выход к морю при более надежной дорожной доступности и лучшей обеспеченности топливом, — объясняет Михаил Абасов. — Часть потоков уже перераспределяется и по другим внутренним направлениям с развитой логистикой, хотя окончательный масштаб этого смещения напрямую зависит от скорости, с которой ситуация на полуострове нормализуется. Психологическая инерция уже переориентировавшихся туристов и усилившаяся конкуренция со стороны Кубани создают дополнительные риски для возврата того же числа отдыхающих».

«Что же касается перспектив текущего курортного сезона, то радужной картины ожидать не приходится. Анализ текущей траектории и ключевых ограничивающих факторов позволяет оценить итоговый турпоток даже в оптимистичном сценарии в диапазоне 4,7–5,2 млн человек — это снижение на 26–36% относительно 2025 года и возвращение к уровням 2023-го. Однако запрет на размещение организованных детских групп и ужесточение топливных ограничений — это четкий сигнал рынку. В этих условиях вторая половина сезона вполне может показать результаты еще ниже. Многое зависит от того, как будет развиваться ситуация на земле, но оптимизма пока немного», — говорит эксперт.

Для гостей, у которых возникли сложности с выездом за пределы Республики Крым, работает Горячая линия Минтуризма Крыма 8 800 511 80 18, куда можно обратиться за помощью с покупкой топлива. В случае, если все операторы заняты, можно заполнить электронную Форму

Как будет развиваться ситуация, конечно, волнует туристов и связанный с ними бизнес, но гораздо сильнее волнует крымчан. Некоторые сейчас ищут работу хотя бы на лето в других регионах страны, но большинство привязаны к полуострову работой, родными, да той же любовью и верой в лучшее. Только хочется, чтобы оно настало как можно быстрее.

«Да, конечно, есть пути решения топливного кризиса», — считает Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики.

По словам Фролова, первый путь решения чисто военный, то есть нужно обезопасить сухопутный коридор и через него стабильно и спокойно должна восстановиться транспортировка топлива. Второй путь — это нормализация ситуации на море с тем, чтобы усилить безопасность морской транспортировки. Тогда можно будет задуматься о расширении мощностей и обеспечении более стабильных поставок. Это, скажем так, тактические решения. Но есть и стратегическое — рассмотреть возможность трубопроводных поставок.

«Это не позволит решить проблему сейчас, но позволит в средней и долгосрочной перспективе. Одна труба ведь в Крым уже проложена, значит, это возможно. Газопровод с материковой части России снабжает полуостров необходимыми объемами газа, значит, в принципе, можно и продуктопровод построить, можно даже два продуктопровода: для бензина и дизельного топлива. Другое дело, где организуют начальную точку этого маршрута, и нельзя сказать, что он будет полностью исключать все возможные риски», — говорит Александр Фролов.

Пока же эксперт предлагает применить простые решения, которые помогут снять нагрузку на нестабильную топливную ситуацию на полуострове:

«Например, муниципальный транспорт перевести на альтернативные виды топлива и электричество. Либо делать их двухтопливными, либо использовать транспортные средства, которые напрямую заточены под какой-то один вид альтернативных моторов. Это и установка газобаллонного оборудования на обычные, скажем, бензиновые автомобили. Это и закупка заряжаемых гибридов, которые можно заправлять бензином, а можно заряжать электрической энергией. Насколько я знаю, в Крыму традиционно выше средних по стране доля реализуемых электромобилей, значительная их часть идет в транспортный сектор, в сектор такси, в сектор крупных автопарков. Такие крупные потребители сняли бы часть давления с топливного рынка. Есть разные варианты, которые, правда, не позволяют прямо сейчас решить проблему, но за последние 10 лет полуостров сталкивался с неблагоприятными условиями, поэтому лучше заранее минимизировать риски».