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Лето Сезон открыт! Где в Ярославской области пошли первые грибы

Сезон открыт! Где в Ярославской области пошли первые грибы

Показываем первый улов

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Рассказываем, где в Ярославской области пошли грибы | Источник: Андрей Игоревич, Грибы Ярославской области / vk.comРассказываем, где в Ярославской области пошли грибы | Источник: Андрей Игоревич, Грибы Ярославской области / vk.com

Рассказываем, где в Ярославской области пошли грибы

Источник:

Андрей Игоревич, Грибы Ярославской области / vk.com

Новый грибной сезон открыли в Ярославской области уже в первые числа июня. Первым и долгожданным уловом поделились любители тихой охоты.

«Гуляли по лесу и случайно открыли летний сезон», — пишут ярославцы в тематической группе «Грибы Ярославской области».

Опытные грибники сетуют на отсутствие дождей. К примеру, в Ярославском округе если и находятся подберезовики, то червивые или переросшие. В деревнях в Даниловском и Некрасовском районе пошли крепенькие подосиновики.

Царский улов | Источник: читатель 76.RU АлексейЦарский улов | Источник: читатель 76.RU Алексей

Царский улов

Источник:

читатель 76.RU Алексей

Разминка для глаз: а вы нашли грибок? | Источник: читатель 76.RU АлексейРазминка для глаз: а вы нашли грибок? | Источник: читатель 76.RU Алексей

Разминка для глаз: а вы нашли грибок?

Источник:

читатель 76.RU Алексей

Какой малыш! | Источник: читатель 76.RU АлексейКакой малыш! | Источник: читатель 76.RU Алексей

Какой малыш!

Источник:

читатель 76.RU Алексей

Первые маслята замечены в кустах земляники | Источник: Александр Гаврин, Грибы Ярославской области / vk.comПервые маслята замечены в кустах земляники | Источник: Александр Гаврин, Грибы Ярославской области / vk.com

Первые маслята замечены в кустах земляники

Источник:

Александр Гаврин, Грибы Ярославской области / vk.com

Однако не во всех локациях начался грибной слой, к примеру, до территории Рыбинского района, в стороне Глебовского, дожди так и не добрались.

«Как-то грустно совсем сегодня. В лесу сухо и жарко. Зато птички поют. Вперемешку с комарами. Заглянули в лес напротив Окатово и забегала по Лариновской дороге. Вобщем мои грибы пока ещё не выросли», — написала Марина Лапенкова.

Маленький, да удаленький | Источник: Андрей Игоревич, Грибы Ярославской области / vk.comМаленький, да удаленький | Источник: Андрей Игоревич, Грибы Ярославской области / vk.com
Первые грибочки в Даниловском районе | Источник: Виктор Великанов, Грибы Ярославской области / vk.comПервые грибочки в Даниловском районе | Источник: Виктор Великанов, Грибы Ярославской области / vk.com
В Некрасовском районе грибы выносят из леса ящиками | Источник: Олеся Черкасова, Грибы Ярославской области / vk.comВ Некрасовском районе грибы выносят из леса ящиками | Источник: Олеся Черкасова, Грибы Ярославской области / vk.com
Да будет первая жареха! | Источник: Олеся Черкасова, Грибы Ярославской области / vk.comДа будет первая жареха! | Источник: Олеся Черкасова, Грибы Ярославской области / vk.com
Красноголовики так и норовят залезть в корзинку | Источник: Светлана Румянцева, Грибы Ярославской области / vk.comКрасноголовики так и норовят залезть в корзинку | Источник: Светлана Румянцева, Грибы Ярославской области / vk.com
Сезон открыт | Источник: Серг Безымянный, Грибы Ярославской области / vk.comСезон открыт | Источник: Серг Безымянный, Грибы Ярославской области / vk.com

Список грибных мест в Ярославской области:

  • подосиновики нашли в Даниловском и Некрасовском районах;

  • подберезовики наросли в Ярославской районе, в том числе в районе поселка Толга.

Предупреждаем, не все грибы можно срезать в Ярославской области. За редкие виды грозит штраф. Полный список публиковали в этом материале.

Ранее вместе с опытными микологами мы разбирались, какие грибы начинают расти в начале лета. А для тех, кто уже открыл сезон и набрал первые корзинки, представляем восемь простых и вкусных блюд из лесных грибов.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Грибы Лес
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Комментарии
1
Гость
35 минут
вот зачем написали. сейчас точно что нибудь запретят или мздой обложат
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Гость
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