Сезон открыт! Где в Ярославской области пошли первые грибы

Рассказываем, где в Ярославской области пошли грибы Источник: Андрей Игоревич, Грибы Ярославской области / vk.com

Новый грибной сезон открыли в Ярославской области уже в первые числа июня. Первым и долгожданным уловом поделились любители тихой охоты.

«Гуляли по лесу и случайно открыли летний сезон», — пишут ярославцы в тематической группе «Грибы Ярославской области».

Опытные грибники сетуют на отсутствие дождей. К примеру, в Ярославском округе если и находятся подберезовики, то червивые или переросшие. В деревнях в Даниловском и Некрасовском районе пошли крепенькие подосиновики.

Царский улов Источник: читатель 76.RU Алексей

Разминка для глаз: а вы нашли грибок? Источник: читатель 76.RU Алексей

Какой малыш! Источник: читатель 76.RU Алексей

Первые маслята замечены в кустах земляники Источник: Александр Гаврин, Грибы Ярославской области / vk.com

Однако не во всех локациях начался грибной слой, к примеру, до территории Рыбинского района, в стороне Глебовского, дожди так и не добрались.

«Как-то грустно совсем сегодня. В лесу сухо и жарко. Зато птички поют. Вперемешку с комарами. Заглянули в лес напротив Окатово и забегала по Лариновской дороге. Вобщем мои грибы пока ещё не выросли», — написала Марина Лапенкова.

Список грибных мест в Ярославской области:

подосиновики нашли в Даниловском и Некрасовском районах;

подберезовики наросли в Ярославской районе, в том числе в районе поселка Толга.

Предупреждаем, не все грибы можно срезать в Ярославской области. За редкие виды грозит штраф. Полный список публиковали в этом материале.