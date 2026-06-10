Сезон открыт! Где в Ярославской области пошли первые грибы

Новый грибной сезон открыли в Ярославской области уже в первые числа июня. Первым и долгожданным уловом поделились любители тихой охоты.
«Гуляли по лесу и случайно открыли летний сезон», — пишут ярославцы в тематической группе «Грибы Ярославской области».
Опытные грибники сетуют на отсутствие дождей. К примеру, в Ярославском округе если и находятся подберезовики, то червивые или переросшие. В деревнях в Даниловском и Некрасовском районе пошли крепенькие подосиновики.
Однако не во всех локациях начался грибной слой, к примеру, до территории Рыбинского района, в стороне Глебовского, дожди так и не добрались.
«Как-то грустно совсем сегодня. В лесу сухо и жарко. Зато птички поют. Вперемешку с комарами. Заглянули в лес напротив Окатово и забегала по Лариновской дороге. Вобщем мои грибы пока ещё не выросли», — написала Марина Лапенкова.
Список грибных мест в Ярославской области:
подосиновики нашли в Даниловском и Некрасовском районах;
подберезовики наросли в Ярославской районе, в том числе в районе поселка Толга.
Предупреждаем, не все грибы можно срезать в Ярославской области. За редкие виды грозит штраф. Полный список публиковали в этом материале.
Ранее вместе с опытными микологами мы разбирались, какие грибы начинают расти в начале лета. А для тех, кто уже открыл сезон и набрал первые корзинки, представляем восемь простых и вкусных блюд из лесных грибов.