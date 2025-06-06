Время взяться за ножи: 9 вкуснейших грибов, которые можно собирать в июне

Грибники, внимание, марш: тихая охота уже началась Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В июне начинается настоящий грибной бум — из-под мха и травы выглядывают как вкусные, так и коварные представители грибного царства. А настоящие профи тихой охоты уже тащат из леса первые ведерки с урожаем. Пора и вам вступать в грибную гонку! Мы расскажем, какие съедобные красавцы-грибы собрать в это время и как не перепутать их с ядовитыми, но чертовски похожими собратьями.

Какие грибы собирать в июне

Считается, что в России грибная пора начинается в августе, однако первая массовая волна тихой охоты начинается еще в июне. Эти первые дары леса называют «травниками», и среди них уже можно встретить благородные грибы.

Боровик (белый гриб)

Это король среди съедобных грибов. У него шляпка коричневая, ножка толстая, с белой сеточкой. Растет под соснами, дубами, елями. Отличить от остальных боровик легко: у него белый разрез, который не темнеет. В июне эти грибы уже могут встречаться семьями, особенно в лесах, где много солнечного света.

Боровик называют царь-грибом Источник: Elena Zhurba / Wikigrib.ru











Подберезовик и подосиновик

Обабки (лекцинум) — так научно именуется данный вид грибов. Они обладают более выраженным вкусом и запахом, чем боровики. У подберезовика шляпка от серой до темно-коричневой, ножка в крапинку, как березовая кора, на срезе может слегка темнеть.

Один из любимых грибов у тихих охотников Источник: Гуменюк Виталий / Wikigrib.ru











А оранжевая шляпа подосиновика видна издалека. Этот гриб любит расти у осин, но встречается и возле других деревьев. Срез быстро синеет или темнеет — это особенность гриба.

Подосиновик — брат подберезовика Источник: andrej vasilevich / Wikigrib.ru











Лисички

При благоприятных погодных условиях эти грибы можно встретить уже в июне, хотя официально их принято собирать в середине лета. Лисички растут семьями, часто в хвойных и смешанных лесах. Они редко бывают червивыми, устойчивы к повреждениям и хорошо переносят транспортировку. Лисички отлично хранятся и транспортируются, их легко перерабатывать, а аромат любят многие любители тихой охоты.

Рыжие и прячутся — это лисички Источник: Александр Козловских / Wikigrib.ru











Моховик

Это гриб с бархатистой, как будто мшистой шляпкой, благодаря чему он и получил свое название. Они бывают разных цветов: желто-бурые, зеленые и оливковые. Трубчатый слой у них желтоватый, на срезе некоторые виды слегка синеют, что не считается признаком ядовитости.

Моховики чаще всего встречаются в лиственных и хвойных лесах, особенно на опушках. Они съедобны, мягкие по вкусу, но требуют быстрой обработки после сбора, так как быстро портятся. Опытные грибники рекомендуют употреблять в пищу самые молодые экземпляры, которые не темнеют при переработке.

Моховики собирают не все любители тихой охоты Источник: Гуменюк Виталий / Wikigrib.ru











Сыроежка

Это типичные для июня пластинчатые грибы, растущие в разнообразных местах на опушках, полянах, вдоль обочин дорог. Сыроежки — одни из самых разнообразных по окраске грибов. Их шляпки могут быть зелеными, красными, сиреневыми, желтыми и почти белыми. Они растут повсеместно, особенно в лиственных лесах.

Мякоть сыроежек хрупкая, ломается без усилий, поэтому грибы требуют аккуратного сбора и недолгого хранения. Большинство сыроежек можно жарить и варить, однако красношляпные могут иметь горький вкус, и их лучше вымачивать.

Сыроежки бывают разные Источник: Татьяна Сова / Wikigrib.ru











Шампиньон

Эти грибы можно встретить в начале июня на открытых полянах, в парках и даже на окраинах жилых массивов. Они имеют белую или кремовую шляпку и характерный запах. Пластинки на нижней стороне шляпки сначала светлые, затем темнеют до коричневого или почти черного цвета. Ножка плотная, ровная, часто с кольцом. Однако важно отличать съедобные шампиньоны от ядовитых собратьев. В пищу используют молодые экземпляры с закрытой шляпкой.

Чаще всего мы видим шампиньоны в супермаркете Источник: Анна (Nancy) / Wikigrib.ru











Дождевик

Дождевики начинают расти с конца мая по ноябрь, их можно встретить в хвойных и смешанных лесах, на лугах среди травы или на гниющей древесине, чаще всего группами. Молодой дождевик внутри полностью белый и упругий — именно в таком виде он считается съедобным. По мере взросления мякоть становится рыхлой, желтеет или темнеет, приобретая порошкообразную консистенцию, и в пищу уже непригодна.

Отличительная черта дождевиков — отсутствие шляпки и выраженной ножки. Перед приготовлением важно разрезать гриб и убедиться, что он чистый и белый внутри — это признак свежести и безопасности.

Не все грибники жалуют дождевик. Например, на Урале немногие удостаивают его чести попасть в корзинку Источник: Гуменюк Виталий / Wikigrib.ru











Маслята

Чаще в июне в хвойных лесах можно встретить именно эти грибы с маслянистой шляпкой. Маслята — съедобные трубчатые грибы, которые получили свое название из-за характерной скользкой, как будто покрытой маслом, шляпки. Цвет шляпки варьируется от желто-коричневого до темно-бурого, ножка светлая, с кольцом у молодых экземпляров. Под шляпкой находится губчатый слой, который легко отделяется.

Маслята чаще всего встречаются группами, особенно после дождей. Их важно чистить сразу после сбора, так как эти грибы быстро портятся. В кулинарии маслята ценятся за мягкий вкус и аромат, подходят для жарки, тушения, маринования.

Маслята можно определить наощупь — их шляпка липкая Источник: Дмитрий (lakazame) / Wikigrib.ru











Опята

Первая волна этих растущих на пнях «семеек» появляется в начале лета. Если вы хотите полакомиться ими в июне, нужно поспешить, ведь вторая волна урожая опят будет только осенью. Опята в зависимости от региона можно встретить на старых пнях и деревьях, они растут довольно большими группами. Отличительная черта — тонкая ножка с кольцом и небольшая шляпка, у молодых грибов — полусферическая, у зрелых — распластанная. Цвет варьируется от светло-медового до бурого, поверхность шляпки может быть покрыта чешуйками.

Эти грибы не только вкусные, но и ароматные и подойдут как для жарки, так и для маринования. Но с опятами нужно быть особенно осторожными, уж очень много у них несъедобных двойников.

Опята растут дружными колониями Источник: Wikigrib.ru











— Опытные грибники знают, что это далеко не полный список грибов начала лета. В июне в наших лесах появляются зонтики, свинушки, рядовики, крипицы, мокрухи, ежовики, — добавляет нутрициолог Наталья Фарисеева. — Также нужно понимать, что даже при благоприятных условиях июнь — не месяц массового сбора грибов, в лесах пока можно встретить единичные экземпляры.

Где и как правильно собирать грибы

Прежде чем идти в лес, стоит понимать — некоторые грибы могут быть опасны. Лучше заранее изучить матчасть или спросить совета у тех, кто давно собирает грибы.

— Важно помнить, что незнание грибов может привести к серьезным последствиям. Прежде чем отправиться на грибную охоту, рекомендуется ознакомиться с литературой или обратиться к опытным грибникам для получения советов и рекомендаций, — предупреждает биолог Екатерина Кацина.

Даже опытные грибники могут допустить ошибку во время тихой охоты, особенно если речь идет о так называемых ложных грибах. Их внешнее сходство с неядовитыми видами может обернуться трагедией.

— В июне встречаются ложные грибы — опята, лисички, которые могут содержать яд. Бывает, что путают бледную поганку и шампиньоны, и это приводит к отравлению, — предупреждает гастроэнтеролог Елена Павлова. — Если вы почувствовали себя плохо после грибов, важно сразу вызвать рвоту, чтобы как можно меньше токсинов попало в организм. Выпейте сорбенты, активированный уголь, как можно больше воды, и затем необходимо обратиться к врачу.

Важно помнить, что грибы, как губка, могут впитывать тяжелые металлы. Поэтому места их сбора должны быть безопасными. Выбирайте участки леса подальше от трасс и промышленных предприятий.