Что приготовить из грибов: 8 небанальных идей, которые перевернут ваше меню

Грибы давно перестали быть просто добавкой к картошке или начинкой для пирожков. Сегодня из них можно приготовить яркие, необычные и при этом доступные блюда, которые удивят даже тех, кто считает себя знатоком домашней кухни. Они прекрасно сочетаются с крупами, сливками, сырами и специями, а при правильной обработке раскрывают насыщенный вкус и аромат. Их можно жарить, запекать, тушить и превращать в эффектные закуски. Мы собрали восемь оригинальных идей, которые легко повторить на собственной кухне.
Грибной чизкейк с пармезаном
Этот закусочный чизкейк ломает привычные представления о десертах. Вместо сладкой основы — песочное тесто с травами, вместо сахара — насыщенный вкус обжаренных грибов и выдержанного сыра. Блюдо получается нежным, но с ярким характером. Его можно подать теплым как основное или охлажденным в виде закуски. Идеально подойдет для праздничного стола или уютного ужина.
Ингредиенты:
шампиньоны — 400 г;
сливочный сыр — 300 г;
яйца — 2 шт.;
пармезан — 100 г;
песочное тесто — 250 г;
сливки — 100 мл;
соль по вкусу;
черный перец по вкусу.
Как готовить:
Нарежьте грибы небольшими кусочками и обжарьте на сухой сковороде до испарения лишней влаги, затем слегка подрумяньте.
В глубокой миске соедините сливочный сыр, сливки и яйца, тщательно перемешайте до гладкой текстуры.
Добавьте тертый пармезан и остывшие грибы, приправьте солью и перцем.
Распределите тесто по форме, сформировав бортики, выложите начинку.
Запекайте в духовке при 170 градусах 50–60 минут до плотности и золотистой корочки.
Грибной плов с булгуром
Булгур впитывает сок грибов и специй, превращаясь в ароматную основу для сытного блюда. Этот плов получается рассыпчатым, но сочным. Добавление зиры и чеснока усиливает вкус, а морковь придает легкую сладость. Отличный вариант для постного меню или легкого ужина.
Ингредиенты:
булгур — 250 г;
белые грибы или шампиньоны — 300 г;
морковь — 1 шт.;
лук — 1 шт.;
чеснок — 3 зубчика;
зира — 1 ч. л.;
растительное масло — 2 ст. л.;
соль по вкусу.
Как готовить:
Разогрейте масло на сковороде и обжарьте нарезанный лук до прозрачности.
Добавьте морковь соломкой и готовьте до мягкости.
Всыпьте грибы и жарьте до появления румяной корочки.
Добавьте булгур, зиру и соль, перемешайте.
Влейте горячую воду в пропорции 1:2, накройте крышкой и тушите на слабом огне около 20 минут до полной готовности крупы.
Крем-суп из лисичек с тимьяном
Лисички дают насыщенный лесной аромат, который в сочетании со сливками и тимьяном превращается в бархатный суп. Блюдо получается нежным, но при этом ярким по вкусу. Подайте его с хрустящими гренками — и получите ресторанный эффект без лишних усилий.
Ингредиенты:
лисички — 400 г;
картофель — 2 шт.;
сливки — 200 мл;
лук — 1 шт.;
тимьян — 1 веточка;
сливочное масло — 20 г;
соль по вкусу.
Как готовить:
На сливочном масле обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости.
Добавьте лисички и готовьте 5–7 минут, чтобы они раскрыли аромат.
Положите нарезанный картофель, залейте водой и варите до мягкости.
Измельчите суп блендером до кремовой консистенции.
Влейте сливки, добавьте тимьян и прогрейте еще пару минут.
Грибные котлеты с киноа
Киноа добавляет текстуру и делает котлеты более сытными. Грибы отвечают за сочность и глубокий вкус. Такие котлеты можно подавать с соусом из йогурта или томатной сальсой. Подойдут для вегетарианского стола и разнообразят повседневное меню.
Ингредиенты:
шампиньоны — 500 г;
киноа — 150 г;
яйцо — 1 шт.;
панировочные сухари — 3 ст. л.;
лук — 1 шт.;
соль по вкусу;
перец по вкусу.
Как готовить:
Отварите киноа до мягкости и полностью остудите.
Мелко нарежьте грибы и обжарьте их с луком до испарения жидкости.
Смешайте грибы с киноа, добавьте яйцо, сухари, соль и перец.
Сформируйте котлеты влажными руками.
Обжарьте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до румяной корочки.
Жюльен в хлебной чаше
Классический жюльен заиграет по-новому, если подать его в хрустящей булке. Сливочный соус и расплавленный сыр пропитывают мякиш, создавая насыщенный вкус. Такое блюдо удобно подавать порционно, и оно всегда вызывает восторг гостей.
Ингредиенты:
шампиньоны — 400 г;
сливки — 200 мл;
твердый сыр — 150 г;
лук — 1 шт.;
булки — 4 шт.;
мука — 1 ст. л.;
соль по вкусу.
Как готовить:
Обжарьте лук и грибы до золотистого цвета.
Добавьте муку, перемешайте и влейте сливки, доведите до густоты.
Срежьте верхушки булок и удалите часть мякиша.
Наполните хлебные чаши начинкой, посыпьте сыром.
Запекайте при 180 градусах 15–20 минут до расплавления сыра.
Грибная лазанья без теста
Вместо листов пасты используются тонко нарезанные кабачки или баклажаны. Слои грибов, сыра и соуса создают насыщенное, но более легкое блюдо. Отличный вариант для тех, кто избегает лишних углеводов.
Ингредиенты:
шампиньоны — 500 г;
кабачок — 2 шт.;
моцарелла — 200 г;
томатный соус — 300 мл;
чеснок — 2 зубчика;
соль по вкусу.
Как готовить:
Нарежьте кабачки тонкими пластинами.
Обжарьте грибы с чесноком до румяности.
В форму выложите слой соуса, затем кабачки, грибы и сыр.
Повторите слои, завершив сыром.
Запекайте в духовке при 180 градусах 35–40 минут до мягкости овощей.
Грибной паштет с орехами
Нежная текстура и легкая ореховая нотка делают паштет идеальной закуской. Его можно намазать на тосты или подать к овощам. Блюдо готовится быстро и хранится в холодильнике несколько дней.
Ингредиенты:
шампиньоны — 400 г;
грецкие орехи — 80 г;
лук — 1 шт.;
сливочное масло — 30 г;
соль по вкусу;
перец по вкусу.
Как готовить:
Обжарьте грибы и лук до мягкости и легкой румяности.
Добавьте орехи и прогрейте вместе пару минут.
Переложите массу в блендер, добавьте сливочное масло.
Измельчите до однородной пасты.
Остудите паштет в холодильнике не менее часа перед подачей.
Ризотто с трюфельным маслом
Классическое итальянское блюдо получает новый акцент благодаря трюфельному маслу. Кремовая текстура риса сочетается с насыщенным грибным ароматом. Подойдет для романтического ужина или особого случая.
Ингредиенты:
рис арборио — 250 г;
шампиньоны — 300 г;
бульон — 700 мл;
трюфельное масло — 1 ст. л.;
пармезан — 80 г;
лук — 1 шт.;
соль по вкусу.
Как готовить:
Обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности, добавьте грибы и готовьте до румяности.
Всыпьте рис и прогрейте его 1–2 минуты, чтобы зерна стали слегка прозрачными.
Постепенно вливайте горячий бульон небольшими порциями, постоянно помешивая.
Готовьте до кремовой текстуры и мягкости риса.
Вмешайте пармезан и трюфельное масло, дайте настояться 3–5 минут перед подачей.
Грибы — универсальный продукт, который легко превращается из простой добавки в главный акцент блюда. Они подходят для сытных ужинов, легких закусок и даже праздничного стола. Запекание, жарка и тушение позволяют раскрыть их вкус по-разному, а разнообразие сочетаний делает меню по-настоящему интересным. Попробуйте хотя бы один рецепт — и привычные шампиньоны заиграют для вас совсем иначе.