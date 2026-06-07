Что приготовить из грибов: 8 небанальных идей, которые перевернут ваше меню

Грибы легко превращают обычный ужин в почти ресторанный, главное — не ограничиваться одной сковородкой Источник: GPT

Грибы давно перестали быть просто добавкой к картошке или начинкой для пирожков. Сегодня из них можно приготовить яркие, необычные и при этом доступные блюда, которые удивят даже тех, кто считает себя знатоком домашней кухни. Они прекрасно сочетаются с крупами, сливками, сырами и специями, а при правильной обработке раскрывают насыщенный вкус и аромат. Их можно жарить, запекать, тушить и превращать в эффектные закуски. Мы собрали восемь оригинальных идей, которые легко повторить на собственной кухне.

Грибной чизкейк с пармезаном

Грибной чизкейк сочетает сливочную нежность и насыщенный аромат сыра Источник: GPT

Этот закусочный чизкейк ломает привычные представления о десертах. Вместо сладкой основы — песочное тесто с травами, вместо сахара — насыщенный вкус обжаренных грибов и выдержанного сыра. Блюдо получается нежным, но с ярким характером. Его можно подать теплым как основное или охлажденным в виде закуски. Идеально подойдет для праздничного стола или уютного ужина.

Ингредиенты:

шампиньоны — 400 г;

сливочный сыр — 300 г;

яйца — 2 шт.;

пармезан — 100 г;

песочное тесто — 250 г;

сливки — 100 мл;

соль по вкусу;

черный перец по вкусу.

Как готовить:

Нарежьте грибы небольшими кусочками и обжарьте на сухой сковороде до испарения лишней влаги, затем слегка подрумяньте. В глубокой миске соедините сливочный сыр, сливки и яйца, тщательно перемешайте до гладкой текстуры. Добавьте тертый пармезан и остывшие грибы, приправьте солью и перцем. Распределите тесто по форме, сформировав бортики, выложите начинку. Запекайте в духовке при 170 градусах 50–60 минут до плотности и золотистой корочки.

Грибной плов с булгуром

Булгур впитывает грибной сок и становится особенно ароматным Источник: GPT

Булгур впитывает сок грибов и специй, превращаясь в ароматную основу для сытного блюда. Этот плов получается рассыпчатым, но сочным. Добавление зиры и чеснока усиливает вкус, а морковь придает легкую сладость. Отличный вариант для постного меню или легкого ужина.

Ингредиенты:

булгур — 250 г;

белые грибы или шампиньоны — 300 г;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

зира — 1 ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль по вкусу.

Как готовить:

Разогрейте масло на сковороде и обжарьте нарезанный лук до прозрачности. Добавьте морковь соломкой и готовьте до мягкости. Всыпьте грибы и жарьте до появления румяной корочки. Добавьте булгур, зиру и соль, перемешайте. Влейте горячую воду в пропорции 1:2, накройте крышкой и тушите на слабом огне около 20 минут до полной готовности крупы.

Крем-суп из лисичек с тимьяном

Лисички создают густой суп с выраженным лесным ароматом Источник: GPT

Лисички дают насыщенный лесной аромат, который в сочетании со сливками и тимьяном превращается в бархатный суп. Блюдо получается нежным, но при этом ярким по вкусу. Подайте его с хрустящими гренками — и получите ресторанный эффект без лишних усилий.

Ингредиенты:

лисички — 400 г;

картофель — 2 шт.;

сливки — 200 мл;

лук — 1 шт.;

тимьян — 1 веточка;

сливочное масло — 20 г;

соль по вкусу.

Как готовить:

На сливочном масле обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости. Добавьте лисички и готовьте 5–7 минут, чтобы они раскрыли аромат. Положите нарезанный картофель, залейте водой и варите до мягкости. Измельчите суп блендером до кремовой консистенции. Влейте сливки, добавьте тимьян и прогрейте еще пару минут.

Грибные котлеты с киноа

Киноа делает грибные котлеты более плотными и питательными Источник: GPT

Киноа добавляет текстуру и делает котлеты более сытными. Грибы отвечают за сочность и глубокий вкус. Такие котлеты можно подавать с соусом из йогурта или томатной сальсой. Подойдут для вегетарианского стола и разнообразят повседневное меню.

Ингредиенты:

шампиньоны — 500 г;

киноа — 150 г;

яйцо — 1 шт.;

панировочные сухари — 3 ст. л.;

лук — 1 шт.;

соль по вкусу;

перец по вкусу.

Как готовить:

Отварите киноа до мягкости и полностью остудите. Мелко нарежьте грибы и обжарьте их с луком до испарения жидкости. Смешайте грибы с киноа, добавьте яйцо, сухари, соль и перец. Сформируйте котлеты влажными руками. Обжарьте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до румяной корочки.

Жюльен в хлебной чаше

Хлебная чаша впитывает сливочный соус и усиливает вкус жюльена Источник: GPT

Классический жюльен заиграет по-новому, если подать его в хрустящей булке. Сливочный соус и расплавленный сыр пропитывают мякиш, создавая насыщенный вкус. Такое блюдо удобно подавать порционно, и оно всегда вызывает восторг гостей.

Ингредиенты:

шампиньоны — 400 г;

сливки — 200 мл;

твердый сыр — 150 г;

лук — 1 шт.;

булки — 4 шт.;

мука — 1 ст. л.;

соль по вкусу.

Как готовить:

Обжарьте лук и грибы до золотистого цвета. Добавьте муку, перемешайте и влейте сливки, доведите до густоты. Срежьте верхушки булок и удалите часть мякиша. Наполните хлебные чаши начинкой, посыпьте сыром. Запекайте при 180 градусах 15–20 минут до расплавления сыра.

Грибная лазанья без теста

Лазанья без теста сохраняет насыщенность и остается легкой Источник: GPT

Вместо листов пасты используются тонко нарезанные кабачки или баклажаны. Слои грибов, сыра и соуса создают насыщенное, но более легкое блюдо. Отличный вариант для тех, кто избегает лишних углеводов.

Ингредиенты:

шампиньоны — 500 г;

кабачок — 2 шт.;

моцарелла — 200 г;

томатный соус — 300 мл;

чеснок — 2 зубчика;

соль по вкусу.

Как готовить:

Нарежьте кабачки тонкими пластинами. Обжарьте грибы с чесноком до румяности. В форму выложите слой соуса, затем кабачки, грибы и сыр. Повторите слои, завершив сыром. Запекайте в духовке при 180 градусах 35–40 минут до мягкости овощей.

Грибной паштет с орехами

Орехи придают грибному паштету мягкую текстуру и глубину вкуса Источник: GPT

Нежная текстура и легкая ореховая нотка делают паштет идеальной закуской. Его можно намазать на тосты или подать к овощам. Блюдо готовится быстро и хранится в холодильнике несколько дней.

Ингредиенты:

шампиньоны — 400 г;

грецкие орехи — 80 г;

лук — 1 шт.;

сливочное масло — 30 г;

соль по вкусу;

перец по вкусу.

Как готовить:

Обжарьте грибы и лук до мягкости и легкой румяности. Добавьте орехи и прогрейте вместе пару минут. Переложите массу в блендер, добавьте сливочное масло. Измельчите до однородной пасты. Остудите паштет в холодильнике не менее часа перед подачей.

Ризотто с трюфельным маслом

Трюфельное масло усиливает аромат ризотто и делает вкус ярче Источник: GPT

Классическое итальянское блюдо получает новый акцент благодаря трюфельному маслу. Кремовая текстура риса сочетается с насыщенным грибным ароматом. Подойдет для романтического ужина или особого случая.

Ингредиенты:

рис арборио — 250 г;

шампиньоны — 300 г;

бульон — 700 мл;

трюфельное масло — 1 ст. л.;

пармезан — 80 г;

лук — 1 шт.;

соль по вкусу.

Как готовить:

Обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности, добавьте грибы и готовьте до румяности. Всыпьте рис и прогрейте его 1–2 минуты, чтобы зерна стали слегка прозрачными. Постепенно вливайте горячий бульон небольшими порциями, постоянно помешивая. Готовьте до кремовой текстуры и мягкости риса. Вмешайте пармезан и трюфельное масло, дайте настояться 3–5 минут перед подачей.