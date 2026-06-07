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Еда Что приготовить из грибов: 8 небанальных идей, которые перевернут ваше меню

Что приготовить из грибов: 8 небанальных идей, которые перевернут ваше меню

Простые способы раскрыть грибной аромат по-новому и без лишней возни

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Грибы легко превращают обычный ужин в почти ресторанный, главное&nbsp;— не ограничиваться одной сковородкой | Источник: GPTГрибы легко превращают обычный ужин в почти ресторанный, главное&nbsp;— не ограничиваться одной сковородкой | Источник: GPT

Грибы легко превращают обычный ужин в почти ресторанный, главное — не ограничиваться одной сковородкой

Источник:

GPT

Грибы давно перестали быть просто добавкой к картошке или начинкой для пирожков. Сегодня из них можно приготовить яркие, необычные и при этом доступные блюда, которые удивят даже тех, кто считает себя знатоком домашней кухни. Они прекрасно сочетаются с крупами, сливками, сырами и специями, а при правильной обработке раскрывают насыщенный вкус и аромат. Их можно жарить, запекать, тушить и превращать в эффектные закуски. Мы собрали восемь оригинальных идей, которые легко повторить на собственной кухне.

Грибной чизкейк с пармезаном

Грибной чизкейк сочетает сливочную нежность и насыщенный аромат сыра | Источник: GPTГрибной чизкейк сочетает сливочную нежность и насыщенный аромат сыра | Источник: GPT

Грибной чизкейк сочетает сливочную нежность и насыщенный аромат сыра

Источник:

GPT

Этот закусочный чизкейк ломает привычные представления о десертах. Вместо сладкой основы — песочное тесто с травами, вместо сахара — насыщенный вкус обжаренных грибов и выдержанного сыра. Блюдо получается нежным, но с ярким характером. Его можно подать теплым как основное или охлажденным в виде закуски. Идеально подойдет для праздничного стола или уютного ужина.

Ингредиенты:

  • шампиньоны — 400 г;

  • сливочный сыр — 300 г;

  • яйца — 2 шт.;

  • пармезан — 100 г;

  • песочное тесто — 250 г;

  • сливки — 100 мл;

  • соль по вкусу;

  • черный перец по вкусу.

Как готовить:

  1. Нарежьте грибы небольшими кусочками и обжарьте на сухой сковороде до испарения лишней влаги, затем слегка подрумяньте.

  2. В глубокой миске соедините сливочный сыр, сливки и яйца, тщательно перемешайте до гладкой текстуры.

  3. Добавьте тертый пармезан и остывшие грибы, приправьте солью и перцем.

  4. Распределите тесто по форме, сформировав бортики, выложите начинку.

  5. Запекайте в духовке при 170 градусах 50–60 минут до плотности и золотистой корочки.

Грибной плов с булгуром

Булгур впитывает грибной сок и становится особенно ароматным | Источник: GPTБулгур впитывает грибной сок и становится особенно ароматным | Источник: GPT

Булгур впитывает грибной сок и становится особенно ароматным

Источник:

GPT

Булгур впитывает сок грибов и специй, превращаясь в ароматную основу для сытного блюда. Этот плов получается рассыпчатым, но сочным. Добавление зиры и чеснока усиливает вкус, а морковь придает легкую сладость. Отличный вариант для постного меню или легкого ужина.

Ингредиенты:

  • булгур — 250 г;

  • белые грибы или шампиньоны — 300 г;

  • морковь — 1 шт.;

  • лук — 1 шт.;

  • чеснок — 3 зубчика;

  • зира — 1 ч. л.;

  • растительное масло — 2 ст. л.;

  • соль по вкусу.

Как готовить:

  1. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте нарезанный лук до прозрачности.

  2. Добавьте морковь соломкой и готовьте до мягкости.

  3. Всыпьте грибы и жарьте до появления румяной корочки.

  4. Добавьте булгур, зиру и соль, перемешайте.

  5. Влейте горячую воду в пропорции 1:2, накройте крышкой и тушите на слабом огне около 20 минут до полной готовности крупы.

Крем-суп из лисичек с тимьяном

Лисички создают густой суп с выраженным лесным ароматом | Источник: GPTЛисички создают густой суп с выраженным лесным ароматом | Источник: GPT

Лисички создают густой суп с выраженным лесным ароматом

Источник:

GPT

Лисички дают насыщенный лесной аромат, который в сочетании со сливками и тимьяном превращается в бархатный суп. Блюдо получается нежным, но при этом ярким по вкусу. Подайте его с хрустящими гренками — и получите ресторанный эффект без лишних усилий.

Ингредиенты:

  • лисички — 400 г;

  • картофель — 2 шт.;

  • сливки — 200 мл;

  • лук — 1 шт.;

  • тимьян — 1 веточка;

  • сливочное масло — 20 г;

  • соль по вкусу.

Как готовить:

  1. На сливочном масле обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости.

  2. Добавьте лисички и готовьте 5–7 минут, чтобы они раскрыли аромат.

  3. Положите нарезанный картофель, залейте водой и варите до мягкости.

  4. Измельчите суп блендером до кремовой консистенции.

  5. Влейте сливки, добавьте тимьян и прогрейте еще пару минут.

Грибные котлеты с киноа

Киноа делает грибные котлеты более плотными и питательными | Источник: GPTКиноа делает грибные котлеты более плотными и питательными | Источник: GPT

Киноа делает грибные котлеты более плотными и питательными

Источник:

GPT

Киноа добавляет текстуру и делает котлеты более сытными. Грибы отвечают за сочность и глубокий вкус. Такие котлеты можно подавать с соусом из йогурта или томатной сальсой. Подойдут для вегетарианского стола и разнообразят повседневное меню.

Ингредиенты:

  • шампиньоны — 500 г;

  • киноа — 150 г;

  • яйцо — 1 шт.;

  • панировочные сухари — 3 ст. л.;

  • лук — 1 шт.;

  • соль по вкусу;

  • перец по вкусу.

Как готовить:

  1. Отварите киноа до мягкости и полностью остудите.

  2. Мелко нарежьте грибы и обжарьте их с луком до испарения жидкости.

  3. Смешайте грибы с киноа, добавьте яйцо, сухари, соль и перец.

  4. Сформируйте котлеты влажными руками.

  5. Обжарьте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до румяной корочки.

Жюльен в хлебной чаше

Хлебная чаша впитывает сливочный соус и усиливает вкус жюльена | Источник: GPTХлебная чаша впитывает сливочный соус и усиливает вкус жюльена | Источник: GPT

Хлебная чаша впитывает сливочный соус и усиливает вкус жюльена

Источник:

GPT

Классический жюльен заиграет по-новому, если подать его в хрустящей булке. Сливочный соус и расплавленный сыр пропитывают мякиш, создавая насыщенный вкус. Такое блюдо удобно подавать порционно, и оно всегда вызывает восторг гостей.

Ингредиенты:

  • шампиньоны — 400 г;

  • сливки — 200 мл;

  • твердый сыр — 150 г;

  • лук — 1 шт.;

  • булки — 4 шт.;

  • мука — 1 ст. л.;

  • соль по вкусу.

Как готовить:

  1. Обжарьте лук и грибы до золотистого цвета.

  2. Добавьте муку, перемешайте и влейте сливки, доведите до густоты.

  3. Срежьте верхушки булок и удалите часть мякиша.

  4. Наполните хлебные чаши начинкой, посыпьте сыром.

  5. Запекайте при 180 градусах 15–20 минут до расплавления сыра.

Грибная лазанья без теста

Лазанья без теста сохраняет насыщенность и остается легкой | Источник: GPTЛазанья без теста сохраняет насыщенность и остается легкой | Источник: GPT

Лазанья без теста сохраняет насыщенность и остается легкой

Источник:

GPT

Вместо листов пасты используются тонко нарезанные кабачки или баклажаны. Слои грибов, сыра и соуса создают насыщенное, но более легкое блюдо. Отличный вариант для тех, кто избегает лишних углеводов.

Ингредиенты:

  • шампиньоны — 500 г;

  • кабачок — 2 шт.;

  • моцарелла — 200 г;

  • томатный соус — 300 мл;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • соль по вкусу.

Как готовить:

  1. Нарежьте кабачки тонкими пластинами.

  2. Обжарьте грибы с чесноком до румяности.

  3. В форму выложите слой соуса, затем кабачки, грибы и сыр.

  4. Повторите слои, завершив сыром.

  5. Запекайте в духовке при 180 градусах 35–40 минут до мягкости овощей.

Грибной паштет с орехами

Орехи придают грибному паштету мягкую текстуру и глубину вкуса | Источник: GPT Орехи придают грибному паштету мягкую текстуру и глубину вкуса | Источник: GPT

Орехи придают грибному паштету мягкую текстуру и глубину вкуса

Источник:

GPT

Нежная текстура и легкая ореховая нотка делают паштет идеальной закуской. Его можно намазать на тосты или подать к овощам. Блюдо готовится быстро и хранится в холодильнике несколько дней.

Ингредиенты:

  • шампиньоны — 400 г;

  • грецкие орехи — 80 г;

  • лук — 1 шт.;

  • сливочное масло — 30 г;

  • соль по вкусу;

  • перец по вкусу.

Как готовить:

  1. Обжарьте грибы и лук до мягкости и легкой румяности.

  2. Добавьте орехи и прогрейте вместе пару минут.

  3. Переложите массу в блендер, добавьте сливочное масло.

  4. Измельчите до однородной пасты.

  5. Остудите паштет в холодильнике не менее часа перед подачей.

Ризотто с трюфельным маслом

Трюфельное масло усиливает аромат ризотто и делает вкус ярче | Источник: GPTТрюфельное масло усиливает аромат ризотто и делает вкус ярче | Источник: GPT

Трюфельное масло усиливает аромат ризотто и делает вкус ярче

Источник:

GPT

Классическое итальянское блюдо получает новый акцент благодаря трюфельному маслу. Кремовая текстура риса сочетается с насыщенным грибным ароматом. Подойдет для романтического ужина или особого случая.

Ингредиенты:

  • рис арборио — 250 г;

  • шампиньоны — 300 г;

  • бульон — 700 мл;

  • трюфельное масло — 1 ст. л.;

  • пармезан — 80 г;

  • лук — 1 шт.;

  • соль по вкусу.

Как готовить:

  1. Обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности, добавьте грибы и готовьте до румяности.

  2. Всыпьте рис и прогрейте его 1–2 минуты, чтобы зерна стали слегка прозрачными.

  3. Постепенно вливайте горячий бульон небольшими порциями, постоянно помешивая.

  4. Готовьте до кремовой текстуры и мягкости риса.

  5. Вмешайте пармезан и трюфельное масло, дайте настояться 3–5 минут перед подачей.

Грибы — универсальный продукт, который легко превращается из простой добавки в главный акцент блюда. Они подходят для сытных ужинов, легких закусок и даже праздничного стола. Запекание, жарка и тушение позволяют раскрыть их вкус по-разному, а разнообразие сочетаний делает меню по-настоящему интересным. Попробуйте хотя бы один рецепт — и привычные шампиньоны заиграют для вас совсем иначе.

ПО ТЕМЕ
Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Грибы Готовка Рецепт
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