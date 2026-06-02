Цены на отдых в Сочи рухнули: на курорт не хотят ехать

Отели массово снижают стоимость размещения Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Стоимость проживания в отелях Сочи в мае упала на 15,4% по сравнению с прошлым годом, однако загрузка гостиниц продолжает снижаться. Отельеры сообщают о 25–30% проданных номеров на летний сезон, пишет АТОР.

По данным Hotel Advisors, средняя стоимость номера на побережье Сочи снижается уже несколько месяцев подряд. В марте падение составило 6,8% год к году, в апреле — 12,9%, в мае — уже 15,4%. Сильнее всего подешевели отели высокой категории:

гостиницы 5* — почти на 20%;

отели 3* — на 11,3%;

4* — на 5,9%.

Однако снижение цен пока не привело к росту загрузки. В январе–апреле загрузка на побережье упала на 14,2%, в горном кластере — на 5,9%, а средняя выручка на номер сократилась на побережье на 18,6%, в горах — на 3,2%.

Менеджер Hotel Advisors Дарья Немкова в ходе эфира Ассоциации отельеров АМОС отметила, что спад начался после мартовских праздников и сохраняется до сих пор. По ее словам Немковой, гости сейчас очень осторожно выбирают поездки в Сочи, для них важна стабильность и безопасность.

Член экспертного совета АМОС Андрей Шишкин говорит, что текущая загрузка у многих объектов остается слабой. Большинство отельеров называют цифру 25–30%, в лучшем случае — 40%.

Лучше других чувствуют себя отели 3*. Их загрузка выше, чем у 4 и 5*, поскольку туристы стали внимательнее считать бюджет. Вице-президент АТОР по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин заявил, что снижение цен пока не дает ожидаемого эффекта.

«Сочи потихоньку снижает цены, и сейчас он выходит примерно на уровень прошлого года. Но пока это не помогает. Либо требуется большее снижение, либо время, пока настроение туристов изменится», — сказал Ромашкин.

Одна из причин — погода. Май и начало июня в Сочи оказались прохладными и дождливыми. Пока в центральной России температура поднималась до +30, на курорте воздух едва прогревался до +20, а море оставалось холодным. Те туристы, у кого есть выбор по времени, ждут хорошую погоду. Но главный фактор — транспортная неопределенность. Авиабилеты в Сочи стали дешевле примерно на 20% год к году, но даже это не стимулирует спрос в полной мере, особенно для поездок на выходные.

На фоне сложностей Сочи заметно лучше выглядит Анапа. По словам Ромашкина, продажи по Анапе растут быстрее, чем снижается спрос на Сочи, благодаря чему Краснодарский край в целом показывает прирост около 8% к прошлому году.

«Интрига заключается в том, сможет ли растущая Анапа вытащить падающий Сочи», — отметил эксперт.

По его оценке, по итогам сезона Сочи может потерять 15–20% турпотока, а Анапа — прибавить до 40%. Разница связана с транспортной моделью. Сочи зависит от авиаперевозки, Анапа больше ориентирована на автотуристов.