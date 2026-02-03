Ярославцев предупредили о ранней весне и знойном лете

Метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Tеlеgrам-канале дал прогноз на весну и лето в Центральной России. Порталу 76.RU он пояснил, что данная информация актуальна и для Ярославской области.
Если кратко, то нас ждет ранняя бурная весна с половодьем и относительно знойное лето.
Когда закончится зима
По информации метеоролога, февраль, стартовавший с аномальных морозов, во второй десятидневке по температурному фону должен приблизится к нормальным значениям или даже немного превысить их. А в заключительной третьей декаде воздух примерно на пару градусов окажется теплее многолетних значений.
Метеорологическая весна (когда фиксируется устойчивый переход температуры воздуха через «ноль» в сторону положительных значений), по долгосрочным прогнозам, наступит на неделю раньше положенного срока — примерно в середине марта.
Какой будет весна
«Средняя температура марта почти на всей территории Русской равнины окажется на 3-4 градуса выше нормы», — добавил Евгений Тишковец.
Метеоролог предупредил, что вместе с наступлением метеорологической весны нас может ждать экстремальное весеннее половодье и подтопление значительных участков суши.
«Если бы не было аномальных сугробов, выполняющих роль природного „холодильника“, процесс начался бы гораздо раньше», — пояснил Евгений Тишковец.
В целом весь весенний период, по предварительным оценкам, должен оказаться довольно теплым с нормальным распределением количества осадков, за исключением относительно дождливого мая.
Прогноз на лето
Лето в Центральной России прогнозируется более жарким и засушливым, чем в 2025 году. Особенно в июле–августе.
«Это не Армагеддон, не 2010 год. Лето пока вырисовывается комфортным для тех, кто будет отдыхать, и менее комфортным для тех, кто будет работать», — пояснил Евгений Тишковец порталу 76.RU.
Напомним, климатолог Владимир Клименко дал свой прогноз на лето 2026 года.