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Лето Ярославцев предупредили о ранней весне и знойном лете

Ярославцев предупредили о ранней весне и знойном лете

Метеоролог Евгений Тишковец рассказал, когда начнет теплеть

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Метеоролог Евгений Тишковец | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМетеоролог Евгений Тишковец | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Метеоролог Евгений Тишковец

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Tеlеgrам-канале дал прогноз на весну и лето в Центральной России. Порталу 76.RU он пояснил, что данная информация актуальна и для Ярославской области.

Если кратко, то нас ждет ранняя бурная весна с половодьем и относительно знойное лето.

Когда закончится зима

По информации метеоролога, февраль, стартовавший с аномальных морозов, во второй десятидневке по температурному фону должен приблизится к нормальным значениям или даже немного превысить их. А в заключительной третьей декаде воздух примерно на пару градусов окажется теплее многолетних значений.

Метеорологическая весна (когда фиксируется устойчивый переход температуры воздуха через «ноль» в сторону положительных значений), по долгосрочным прогнозам, наступит на неделю раньше положенного срока — примерно в середине марта.

Какой будет весна

«Средняя температура марта почти на всей территории Русской равнины окажется на 3-4 градуса выше нормы», — добавил Евгений Тишковец.

Метеоролог предупредил, что вместе с наступлением метеорологической весны нас может ждать экстремальное весеннее половодье и подтопление значительных участков суши.

«Если бы не было аномальных сугробов, выполняющих роль природного „холодильника“, процесс начался бы гораздо раньше», — пояснил Евгений Тишковец.

В целом весь весенний период, по предварительным оценкам, должен оказаться довольно теплым с нормальным распределением количества осадков, за исключением относительно дождливого мая.

Прогноз на лето

Лето в Центральной России прогнозируется более жарким и засушливым, чем в 2025 году. Особенно в июле–августе.

«Это не Армагеддон, не 2010 год. Лето пока вырисовывается комфортным для тех, кто будет отдыхать, и менее комфортным для тех, кто будет работать», — пояснил Евгений Тишковец порталу 76.RU.

Напомним, климатолог Владимир Клименко дал свой прогноз на лето 2026 года.

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Екатерина Лещенкова
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Комментарии
34
Гость
6 марта, 17:58
Зима приходит неожиданно и также весна. Ну а лето вообще мы не ждали.
Гость
3 февраля, 18:55
Никому нельзя верить !
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Гость
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