Какая погода будет летом в России? Ответ климатолога

Климатолог Владимир Клименко дал прогноз погоды на лето Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Еще зимой многие начинают задаваться вопросом, какое же будет лето — жаркое или прохладное? Чтобы разобраться, редакция 76.RU обратилась к климатологу Владимиру Клименко. В эксклюзивном интервью он подробно рассказал, какая погода будет летом 2026 года в России.

Каким будет лето

Предварительная картина лета в европейской части России выглядит достаточно обычной. По словам Владимира Клименко, на большей части территории аномалии температуры составят около градуса выше нормы.

Климатические нормы со временем изменяются. На данный момент действующей нормой во всём мире, включая Россию, является интервал 1991–2020 годов, от которого проводятся все расчеты.

Ожидается нормальное, нехолодное лето. Владимир Клименко климатолог, заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ, академик РАН

«В 2025 году в Москве средняя температура июня составила 16,8 °C при норме 17,3 °C, а июля — 21,6 °C при норме 19,6 °C, что можно охарактеризовать как весьма жаркий месяц. Август же оказался практически в пределах нормы — 17,2 °C при среднем значении 17,6 °C. В итоге лето вышло умеренно теплым со среднесезонной аномалией около одного градуса выше нормы. Примерно такую же картину ожидаем и в предстоящем сезоне», — уточнил эсперт.

Прогнозируемые аномалии летней температуры, по данным Владимира Клименко, увеличиваются на севере страны — в Архангельской области, Карелии, на Кольском полуострове, в европейской части ближе к Уралу, а также в Южном федеральном округе. В Северо-Кавказе отклонения могут достигать 1–1,5 °C.

«Прошлогоднее лето было ровно на градус выше нормы, то есть вполне нормальное теплое лето. Несмотря на жалобы на холодный июнь, он был практически в пределах нормы, а июль, как это часто случалось в последние годы, выдался жарким», — отметил климатолог.

На большей части европейской территории России в текущем прогнозе сохраняется следующая тенденция: величина прогнозных аномалий нарастает с продвижением к северу и востоку. В азиатской части страны ожидаемые аномалии местами кратно возрастают, обещая возникновение ситуаций, которые можно считать экстремальными.

«Там лето на большей части территории, особенно на севере Сибирского федерального округа, ожидается очень жарким, с аномалиями до 4 °C. В этих районах предстоящим летом падут рекорды не только среднесуточных, но и среднемесячных температур, что гораздо более важно с точки зрения фиксации климатических изменений», — пояснил эксперт.

С продвижением к югу величина аномалий снижается, но тем не менее повсюду остается положительной. Клименко подчеркнул, что при аномалиях в 3–4 °C резко возрастает опасность лесных пожаров, от которых полностью уберечься невозможно.

По прогнозу, в Арктической области средняя температура самого теплого месяца составит 10–14 °C вместо обычных 6–10 °C, а на самых северных островах, например, на Земле Франца-Иосифа или других арктических островах, она заметно превысит обычную для этих широт нулевую отметку. В более южных городах, таких как Томск или Красноярск, температура летом будет выше московской, а с добавлением аномалий в 2–3 °C лето получится действительно жарким. Абсолютный пик аномалий (более 4 °C) ожидается на севере Якутии и Чукотки — здесь температура летом может составить 10–12 °C вместо привычных 6–8 °C.

Осадки и риск засухи

Как менялась среднемесячная температура воздуха в Ярославле с 1824-го по 2024 год Источник: Ярославский ЦГМС

По данным климатолога Владимира Клименко, что касается осадков, лето будет близко к норме, но распределение по месяцам окажется контрастным.

«Сегодняшний вариант прогноза рисует картину умеренно влажного июня с резко засушливым июлем, в особенности в южных областях европейской территории страны. На сегодняшний день наибольшую опасность представляет июльская засуха, которая создает риски для сельского хозяйства и энергетики», — объяснил он.

Сильная жара и маленькое количество осадков ухудшают ситуацию для сельского хозяйства, а нагрузка на энергетические системы при этом увеличивается.

Процент мощностей, выводимых на летний ремонт, выше, чем зимой, эффективность тепловых и атомных станций снижается, а при резком росте температуры резко возрастает потребность в кондиционировании. Возникающие в таких условиях сбои электроснабжения, которые мы предсказывали еще 10 лет назад, уже фиксировались. В прошлом году, например, в Южном федеральном округе, в Ростовской области, происходили длительные блэкауты — система не выдерживала. Владимир Клименко климатолог, заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ, академик РАН

Ожидать ли тепловых волн

Владимир Клименко отметил, что если прогноз по средней температуре оправдается, то в европейской части России продолжительных тепловых волн ожидать не стоит.