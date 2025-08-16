НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

3 м/c,

южн.

 745мм 77%
Подробнее
1 Пробки
USD 80,02
EUR 93,71
Новый ЖК
Активность змей
Что бесит в поезде
Афиша на выходные
Очередь в больницу
Отдых в Крыму
История фабрики
Переговоры Путина и Трампа
Снимают фильм с Кузей
Пропала мама с детьми. Онлайн
Лето Пора подумать о зиме. Как заготовить укроп, базилик и мяту — советы агронома

Пора подумать о зиме. Как заготовить укроп, базилик и мяту — советы агронома

Специалист назвал несколько способов

132
Написать комментарий
Агроном раскрыла секрет идеальных заготовок на зиму | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUАгроном раскрыла секрет идеальных заготовок на зиму | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Агроном раскрыла секрет идеальных заготовок на зиму

Источник:

Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Лето — время свежей и ароматной зелени. Пора задуматься о зиме и делать заготовки. Главный агроном Ишимского межрайонного отдела ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области Елена Шадрина рассказала, как сохранить зелень впрок и что для этого лучше всего подойдёт.

Укроп можно засушить, засолить солью в банке или заморозить порционно в вакууме.

«Базилик сушите в дегидраторе, храните в герметично закрытых ёмкостях. Свежие веточки можно упаковать в вакуум и хранить в морозилке. Еще вариант — укоренить черенки и посадить их дома в контейнер. Землю лучше брать покупную, чтобы не занести вредителей», — рекомендует специалист.

Мяту часто используют для приготовления чая. Один из удобных способов заготовки — заморозка: разложите по ячейкам формы для льда, залейте водой и отправьте в морозилку. После замораживания переложите кубики в пакет.

Есть другой способ — самый просто — сушка. Свежие веточки поместите в вакуумные порционные пакеты и храните в морозилке. Также можно откопать от кустика корневище и посадить в контейнер, предварительно обработав от вредителей.

Ранее мы также публиковали простые рецепты заготовок из огурцов.

ПО ТЕМЕ
Радик ЕнчуРадик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
Заготовка Укроп Базилик Мята Советы агронома
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Стоит научиться жить в реальном мире». Почему власти не могут остановить рост цен — и так ли он страшен на самом деле
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Мнение
«Люди в массе своей отвыкли ходить строем»: сельский учитель — о новой школьной форме и попытке всех уравнять
Анонимный автор
Мнение
«Без диплома ты будешь носить кофе людям с дипломом»: журналист — о том, почему «вышка» переоценена и бесполезна
Екатерина Чижик
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление