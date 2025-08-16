Пора подумать о зиме. Как заготовить укроп, базилик и мяту — советы агронома

Агроном раскрыла секрет идеальных заготовок на зиму Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Лето — время свежей и ароматной зелени. Пора задуматься о зиме и делать заготовки. Главный агроном Ишимского межрайонного отдела ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области Елена Шадрина рассказала, как сохранить зелень впрок и что для этого лучше всего подойдёт.

Укроп можно засушить, засолить солью в банке или заморозить порционно в вакууме.

«Базилик сушите в дегидраторе, храните в герметично закрытых ёмкостях. Свежие веточки можно упаковать в вакуум и хранить в морозилке. Еще вариант — укоренить черенки и посадить их дома в контейнер. Землю лучше брать покупную, чтобы не занести вредителей», — рекомендует специалист.

Мяту часто используют для приготовления чая. Один из удобных способов заготовки — заморозка: разложите по ячейкам формы для льда, залейте водой и отправьте в морозилку. После замораживания переложите кубики в пакет.

Есть другой способ — самый просто — сушка. Свежие веточки поместите в вакуумные порционные пакеты и храните в морозилке. Также можно откопать от кустика корневище и посадить в контейнер, предварительно обработав от вредителей.