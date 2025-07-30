На закуску и в салаты: 8 простых рецептов заготовок из огурцов на зиму

Узнали у хозяек рецепты вкусных и простых заготовок из огурцов на зиму Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Казалось бы, нет ничего проще, чем засолить огурцы на зиму: бросай их в маринад да закручивай банки. Но это если совсем ничего не знать о том, как заготовить огурцы на зиму. У опытных и изощренных заготовщиков всегда найдется парочка оригинальных рецептов. За ними мы отправились на наши форумы. И вот какими советами поделились наши читатели.

Соленые огурцы

Простой рецепт засолить огурцы — рассол на трехлитровую банку Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Способ, который предлагает Ольга под ником oliskaAvto, удобен для тех, у кого нет погреба: соленые огурцы по такому рецепту, говорит наша читательница, могут прекрасно храниться без холодильника в самой обычной квартире.

— Огурцы отсортировать, помыть и замочить в холодной воде на ночь. Затем их хорошо помыть под проточной холодной водой, — рассказывает Ольга. — Уложить огурчики в тару, какую используете для огурцов: банки, кастрюли, ведра. Укладывать нужно огурцы, перекладывая их листьями вишни, ореха, черной смородины, хрена (зелень предварительно помыть). Также положить веточки укропа, зубчики чеснока (3–4 зубчика на два килограмма огурцов). Приготовить рассол из расчета одна столовая ложка соли с горкой на литр воды. Этим рассолом залить огурцы так, чтобы рассол их полностью покрывал. Сверху уложить тарелку и на нее груз (я ставлю трехлитровую банку с водой). Так оставить огурцы на три дня для просолки.

Через три дня аккуратно выложите огурцы в мойку на кухне и хорошо их помойте. Всю зелень выбросьте, а рассол слейте в кастрюлю и поставьте на огонь. Подготовьте банки и закаточные крышки, хорошо их помойте и простерилизуйте.

Вымытые огурцы сложите в банки, залейте кипящим рассолом и выдержите пять минут. Затем слейте рассол, закипятите, снова залейте огурцы и опять выдерживайте пять минут. После этого в третий раз повторите процедуру и наконец закатывайте огурцы. Финальный этап — перевернуть банки вверх дном, укутать одеялом и дать остыть.

— Сначала рассол в банках будет мутным, — предупреждает автор рецепта. — Но со временем он осядет на дно банки и станет чистым и прозрачным.

Огурцы в томатной заливке

Ирина с ником N28 говорит, что такие огурцы будут хороши в качестве холодной закуски к любому столу, а томатную заливку (если вы не выпьете ее сразу, как откроете банку) можно использовать как заправку в борщ или подливку к картофельному пюре.

Что положить в банку для огурцов в томатной заливке Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы

Тщательно вымойте огурцы и помидоры. Маленькие огурцы (не больше 7 см в длину и 2 см в диаметре) можно оставить целиком, более крупные — порезать вдоль на четвертинки, разрезая очень длинные еще и пополам. Помидоры пропустите через мясорубку. В большую посуду всыпьте сахар и соль, влейте растительное масло, добавьте подготовленные измельченные помидоры.

— Всю эту массу варить после закипания десять минут. Затем опустить в нее огурцы и варить после закипания еще 20 минут, — говорит Ирина. — За пять минут до выключения всыпать измельченный чеснок, а за минуту до выключения влить уксус, хорошенько размешать, чтобы он равномерно распределился по всему салату, и выключить плиту. Готовый салат аккуратно разложить в подготовленные пастеризованные банки, стараясь заполнить банку плотно доверху, и закатать пастеризованными крышками. Поставить остывать на крышки, дном вверх. Укутывать не нужно.

Салат «Неженский»

Наша читательница Галина признается, что никогда не делает заготовки четко по рецепту, поэтому и вы можете сперва, например, попробовать приготовить «Неженский» по инструкции, а потом дать волю фантазии и добавить продукты, которые вам больше по вкусу, или, наоборот, убрать те, что не нравятся. Хотя убирать отсюда особенно нечего.

Готовый салат можно съесть хоть сразу, хоть через несколько месяцев Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы

Для начала промойте огурцы, срежьте с них кончики с двух сторон и нарежьте полукругами (огурцы, не кончики). Полукольцами нарежьте лук, в вольной форме порубите укроп, смешайте всё это и добавьте уксус, масло, сахар, соль. Перемешайте и оставьте на четыре часа при комнатной температуре.

— После этого переложите огуречный салат в кастрюлю, доведите до кипения, проварите пять минут, разложите салат в стерилизованные банки, закатайте стерильными крышками, переверните вверх дном, укутайте одеялом и так оставьте на сутки, — рассказывает Галина. — Хранить такой салат из огурцов лучше всего в прохладном темном месте.

Огурцы маринованные «Как магазинные»

Читательница под ником night-73, которая поделилась с нами этим рецептом, говорит, что для такой заготовки лучше всего подойдут, конечно, корнишоны, но если их нет, то и обычные огурцы тоже не подведут. Вам пригодятся:

перец черный горошком (можно заменить несколькими кусочками чили);

зерновая горчица;

лавровый лист (но можно и без него);

чеснок — по вкусу и желанию (можно заменить мелкими луковицами);

сахар;

соль;

уксусная эссенция;

укроп;

листья смородины;

листья хрена;

корень сельдерея или петрушки — по вкусу;

вода.

— Первое, что нужно сделать, — вымыть банки и простерилизовать их, я провожу данную процедуру и с крышками, так надежнее, — рассказывает night-73. — Моем огурчики, укладываем их в банки, я беру банки небольшие, в основном 1 и 1,5 литра. Кипятим воду, кипятком заливаем банки с огурцами и накрываем крышками, даем остыть. До того как залить банки кипятком, я наливаю в них простую холодную воду и выливаю в кастрюлю, в которой буду готовить маринад (для точного определения количества маринада). Если, например, у нас пять банок с огурчиками, значит столько и воды (сколько было с огурчиками и умножить на пять).

После того как вода в огурчиках остынет, добавьте в банки 5–6 горошин перца, чайную ложку зерновой горчицы, пару лавровых листов, пару зубчиков чеснока, укроп, листья смородины и хрена и что вы еще собрались положить в банку. И залейте всё маринадом.

— Для маринада на литр воды потребуется шесть-восемь столовых ложек сахара (в зависимости от того, как вы любите — послаще или нет; я кладу шесть ложек), две столовые ложки соли, две десертные ложки уксусной эссенции. Всё вскипятить и заливать в огурчики, — рассказывает читательница. — После того как зальете и закатаете, огурчики не накрывать, чтобы огурчики были хрустящими. Ну вот вроде бы и всё. Надеюсь, вам понравится и этот рецепт станет у вас самым любимым.

Салат из огурцов с горчицей

Для еще одного варианта огуречного салата на зиму, сразу предупреждает наша читательница Ирина под ником ЧИрочка, сгодятся только огурцы с пупырышками.

Рассол в этом салате может получиться мутноватым, но так и должно быть Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы

Первым делом помойте огурцы, нарежьте их кружками толщиной 0,5 см и сложите в какую-нибудь емкость. Это может быть кастрюля, глубокая чашка — да хоть тазик, лишь бы поверхность посуды не окислялась.

Теперь беремся за укроп (свежий, понятное дело), споласкиваем его, чуть высушиваем (просто от влаги) и режем. Чистим и измельчаем чеснок (подойдет и чеснокодавилка, и терка). Добавляем всё это (вместе с красным и черным молотым перцем, солью, сахаром и горчицей) в огурцы, заправляем уксусом и растительным маслом и аккуратно перемешиваем. После этого огурцы с горчицей должны постоять три часа.

— За это время подготовьте банки для консервирования салата на зиму. 0,5–0,7 литра — самый оптимальный объем. Открыл и съел, — говорит Ирина. — Помыть банки под огурчики содой, ополоснуть водой и простерилизовать любым удобным для вас способом: в мультиварке, пароварке, при помощи чайника или духовки. Затем маринованные огурцы в горчичной заливке нужно разложить по банкам. Банки с салатом поставить в кастрюлю, выстелив предварительно дно хлопчатобумажным полотенцем или силиконовым ковриком. Банки прикрыть крышками для закруток. По плечики налить воду и стерилизовать маринованный салат из огурцов с горчицей 15 минут с момента закипания.

Как только закончите со стерилизацией, осторожно достаньте салат из кастрюли и закатайте или закройте винтовыми крышками. Укутайте банки пледом или одеялом, переверните крышкой вниз и оставьте остывать в таком виде. Если заливка кажется вам слишком мутноватой, всё в порядке, так и должно быть, это всё горчица.

Соленые огурцы с красной смородиной

Если ничего подобного вы раньше не готовили, засолите одну баночку огурцов с красной смородиной — для пробы. Для этого вам понадобится всего ничего:

огурцы — 600 г;

красная смородина — 1 ст.;

листья смородины — 3 шт.;

хрен — 10 г;

чеснок — 3 зубчика;

укроп — 1 веточка;

вода — 1 л;

соль — 2 ст. л.

Все ингредиенты нашей будущей закрутки сперва надо помыть, а банку с крышкой — простерилизовать. На дно банки кладите листья, хрен и чеснок с укропом, следом — огурцы и засыпайте всё это смородиной. Вскипятите воду, добавьте соль и залейте огурцы. Банку накройте крышкой и дайте постоять пару минут. Затем слейте из нее рассол, прокипятите его еще раз и снова залейте в банку с огурцами. Закрутите крышку и переверните банку, чтобы убедиться, что она герметично закрыта. Теперь осталось только остудить и отправить на хранение.



Огурцы по-корейски с перцем

А вот читательница под ником Костромичка, после того как все гости стали просить «завернуть им баночку» огурцов по-корейски, поставила их производство практически на промышленные рельсы. Так что объемы дает сразу большие, но вы всегда можете сократить их по своему вкусу.

Такой салат всегда можно сделать еще немного острее Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы

— Огурцы нарезаем кольцами (если большие, то можно еще на половинки), перец — соломкой, лук — кубиками (но я делаю полукольцами), чеснок режем дольками, морковь трем на «корейской» терке, — перечисляет Костромичка. — Всё перемешать и оставить на два часа, периодически помешивая. Разложить в пол-литровые баночки и стерилизовать в течение 30 минут. Перевернуть и «под шубу».

«Баночка под водочку»

Еще один рецепт от Костромички очень похож на идеальную закуску под скрепный русский напиток. Для нее вам пригодятся:

огурцы — 2 кг;

лук — 300 г;

морковь — 300 г;

соль — 2 ст. л. без горки;

сахар — 0,5 ст.;

растительное масло — 1 ст.;

уксус 6% — 0,5 ст.

Режем огурцы брусочками, лук — полукольцами, морковь трем на «корейской» терке. Добавляем соль, сахар, растительное масло и уксус. Отправляем на плиту и, как только закипит, варим 10 минут. Потом закатываем в банки и ставим «под шубу» до ближайшего застолья.