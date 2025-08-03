Накроет в ближайшие часы: ярославцев предупредили об опасном погодном явлении

Министерство региональной безопасности предупредило жителей Ярославской области о вероятности грозы с ливнем и градом в воскресенье, 3 августа. При грозе также прогнозируется усиление северо-западного ветра порывами до 12-17 метров в секунду.
«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними», — сообщили в министерстве.
Предупреждение действует до 18:00 3 августа. При этом ярославский Гидрометцентр сообщил, что также гроза будет вероятна и в понедельник, 4 августа.
Прогноз погоды для Ярославской области по дням от Гидрометцентра:
воскресенье, 3 августа: облачно с прояснениями, возможны дождь, гроза. Температура воздуха днем: +22…+27 градусов;
понедельник: 4 августа: облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью: +13…+18 градусов, днем: +23…+28 градусов;
вторник: 5 августа: облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в отдельных районах гроза. Температура воздуха ночью: +13…+18 градусов, днем: +22…+27 градусов;
среда: 6 августа: облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +16 градусов, днем: +27 градусов;
четверг: 7 августа: облачно, днем дождь. Температура воздуха ночью: +14 градусов, днем: +25 градусов;
пятница: 8 августа: облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +12 градусов, днем: +23 градуса;
суббота: 9 августа: облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +12 градусов, днем: +23 градуса.
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