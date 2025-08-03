Накроет в ближайшие часы: ярославцев предупредили об опасном погодном явлении

Ярославцев предупредили о грозе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Министерство региональной безопасности предупредило жителей Ярославской области о вероятности грозы с ливнем и градом в воскресенье, 3 августа. При грозе также прогнозируется усиление северо-западного ветра порывами до 12-17 метров в секунду.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними», — сообщили в министерстве.

Предупреждение действует до 18:00 3 августа. При этом ярославский Гидрометцентр сообщил, что также гроза будет вероятна и в понедельник, 4 августа.

Прогноз погоды для Ярославской области по дням от Гидрометцентра:

воскресенье, 3 августа: облачно с прояснениями, возможны дождь, гроза. Температура воздуха днем: +22…+27 градусов;

понедельник: 4 августа: облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью: +13…+18 градусов, днем: +23…+28 градусов;

вторник: 5 августа: облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в отдельных районах гроза. Температура воздуха ночью: +13…+18 градусов, днем: +22…+27 градусов;

среда: 6 августа: облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +16 градусов, днем: +27 градусов;

четверг: 7 августа: облачно, днем дождь. Температура воздуха ночью: +14 градусов, днем: +25 градусов;

пятница: 8 августа: облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +12 градусов, днем: +23 градуса;

суббота: 9 августа: облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +12 градусов, днем: +23 градуса.