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Накроет в ближайшие часы: ярославцев предупредили об опасном погодном явлении

Чего и когда ждать

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4 комментария
Ярославцев предупредили о грозе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцев предупредили о грозе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцев предупредили о грозе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Министерство региональной безопасности предупредило жителей Ярославской области о вероятности грозы с ливнем и градом в воскресенье, 3 августа. При грозе также прогнозируется усиление северо-западного ветра порывами до 12-17 метров в секунду.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними», — сообщили в министерстве.

Предупреждение действует до 18:00 3 августа. При этом ярославский Гидрометцентр сообщил, что также гроза будет вероятна и в понедельник, 4 августа.

Прогноз погоды для Ярославской области по дням от Гидрометцентра:

  • воскресенье, 3 августа: облачно с прояснениями, возможны дождь, гроза. Температура воздуха днем: +22…+27 градусов;

  • понедельник: 4 августа: облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью: +13…+18 градусов, днем: +23…+28 градусов;

  • вторник: 5 августа: облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в отдельных районах гроза. Температура воздуха ночью: +13…+18 градусов, днем: +22…+27 градусов;

  • среда: 6 августа: облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +16 градусов, днем: +27 градусов;

  • четверг: 7 августа: облачно, днем дождь. Температура воздуха ночью: +14 градусов, днем: +25 градусов;

  • пятница: 8 августа: облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +12 градусов, днем: +23 градуса;

  • суббота: 9 августа: облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +12 градусов, днем: +23 градуса.

Прогноз погоды на каждый день можно узнать в сервисе «Погода 76.RU».

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
4
Гость
44 минуты
самое опасное явление - недостаточные умственные способности корреспондентов молодого поколения.
Гость
35 минут
А когда этот бред публикуют, кто-то смотрит в небо, в карты осадков, в правильные сайты и иные источники информации? Похоже что нет.
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