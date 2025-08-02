«Альтернатива югу»: ярославна поделилась лайф-хаками отдыха на Урале

Татьяна Селезнева не пожалела, что провела отпуск на Урале Источник: Татьяна Селезнева / Vk.com

Одним из самых популярных мест проведения отпуска для ярославцев традиционно является море. Кто-то уезжает за границу, кто-то — в Краснодарский край. А вот ярославский диетолог Татьяна Селезнева решила отдохнуть летом на Урале. И не пожалела. Она рассказала, о преимуществах путешествия в Екатеринбург и поделилась, лайф-хаками, на чем можно сэкономить.

Кому подойдет

Татьяна провела на Урале 11 дней. Поехала туда потому, что там живет ее родная сестра и другие родственники.

«Я там бываю один-два раза в год. Обычно стараюсь и зимой съездить (в это время года там свои прелести), и летом. Там есть, что посмотреть. Считаю, что это очень хорошая альтернатива отдыху на море, особенно для людей, которые любят узнавать новое, бывать в необычных местах. Урал как раз очень интересное географическое место, которое, совсем не похоже на нашу русскую равнину. Кроме того, он подойдет для отдыха тем, кто плохо переносят жару. На Урале, конечно, тоже бывают знойные дни. Но благодаря более сухому климату, жара переносится легче», — рассказала Татьяна.

Местом базирования для ярославны стал Екатеринбург. Уже оттуда она ездила в путешествия по разным уголкам Свердловской области. Но и в самом городе, по словам Татьяны, много интересного.

Вот такой интересный памятник установлен на старом вокзале Екатеринбурга Источник: Татьяна Селезнева / Vk.com

Как добраться

«Я добиралась до Екатеринбурга проходящим поездом прямо из Ярославля. На мой взгляд, это сейчас один из самых удобных вариантов. Через сутки с небольшим ты уже на месте. Поезда в этом направлении ходят комфортные — с кондиционером, биотуалетами. Время в дороге обычно пролетает быстро. Можно почитать, полюбоваться видами из окна. Особенно красиво в Кировской области, Пермском крае — просто глаз не оторвать. Самолетом, с одной стороны, быстрее, но, с другой стороны, нужно сначала доехать до Москвы. Жду, когда из Ярославля будут летать самолеты до Екатеринбурга. Тогда однозначно буду выбирать именно этот вид транспорта. Но пока удобнее на поезде», — заключила Татьяна Селезнева.

Билет в одну сторону в плацкартном вагоне поезда из Ярославля в Екатеринбург обошелся примерно в 5,5 тысячи рублей. Но, по подсчетам Татьяны, на самолете вместе с трансфером до столицы было бы дороже.

У Татьяны остались только положительные впечатления от поездки в Сверловскую область Источник: Татьяна Селезнева / Vk.com

Что посмотреть

Культурную программу в Екатеринбурге и его окрестностях Татьяна выбирала совместно с родными. В основном везде они перемещались самостоятельно, без заказа экскурсий.

«Я очень люблю музеи, картинные галереи, театры. В этот раз мы тоже сходили в театр „ТкргеневЪ“ — маленький, уютный, с особой атмосферой. Кто любит комедии, рекомендую. Единственный минус — было душно, вентиляция не справлялась. Опытные зрители пришли с веерами. Мне пришлось создавать ветер с помощью входного билета», — рассказала Татьяна.

Также она посетила картинную галерею, Камнерезный дом Антонова и выставку техники в музейном комплексе «Верхняя Пышма».

«К юбилею Великой Победы на выставке представлена техника Великой Отечественной войны. Впечатлил огромный павильон с самолетами. К каждому можно подойти, подняться и заглянуть в кабину. А под открытым небом можно познакомиться с более современными самолетами, танками, ракетами», — отметила ярославна.

Камнерезный дом Антонова был основан выдающимся художником-камнерезом Алексеем Антоновым. В музее представлена экспозиция его работ. В Верхней Пышме располагается крупнейший выставочный комплекс военной и автомобильной техники в России.

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Также в программе туристки была поездка на ретро-поезде «Уральский экспресс» и посещение Исетского каньона в районе города Каменск-Уральского. От последнего у Татьяны остались особые впечатления.

«Это изюминка Урала. Там была прогулка на кораблике. Экскурсовод рассказала об истории этого места. На обратном пути заехали на порог-водопад Ревун на реке Исеть. Там очень красиво, дух захватывает! А вход свободный», — поделилась она.

Что и сколько стоит

Благодаря тому, что ярославна все достопримечательности посещала самостоятельно, пользовалась скидками для пенсионеров, траты на поездки оказались не обременительными.

«Билет в театр мне обошелся всего в 400 рублей, в картинную галерею — 400-500 рублей. Поездка на кораблике — 700 рублей. До „Верхней Пышмы“ можно доехать на трамвае за копейки», — рассказала Татьяна.

Где остановиться и что поесть

Что касается питания на Урале, то оно, по словам ярославны, обычное, как и везде.

«Рестораны предлагают разные кухни — и европейскую, и кавказскую. Но, если говорить об уральской кухне, то куда же без уральских пельменей? Уральские пельмени — это наше всё. И исключительно с уральским майонезом. Вот это, наверное, самая главная фишка: на Урале все лепят пельмени и все признают только местный уральский майонез, который производит екатеринбургский комбинат. Он, и правда, очень вкусный», — рассказала ярославна.

Одно из блюд, которое можно попробовать в ресторане Екатеринбурга Источник: Татьяна Селезнева / Vk.com

Сама Татьяна в Екатеринбурге остановилась у родственников, поэтому тратиться на жилье не пришлось. Тем у кого родных и знакомых в городе нет, а желание сэкономить имеется, она посоветовала выбирать для проживания хостелы или снимать квартиру — это будет дешевле, чем номера в гостиницах и отелях.

Еще лайф-хаки для путешествий по Уралу

В целом, чтобы путешествие на Урал прошло успешно, Татьяна посоветовала заранее продумывать план поездки, бронировать жилье, по отзывам искать точку общепита, чтобы не тратить на это время на месте.

«Я бы еще порекомендовала предусмотреть в поездках паузы на отдых, потому что двигаться в режиме нон-стоп тяжело, так как расстояния там достаточно большие», — посоветовала Татьяна.