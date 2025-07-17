В Ярославле проверили воду в Волге и Которосли. Можно ли купаться в местных реках

Можно ли купаться в Волге и Которосли в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле проверили воду на пляжах Волги и Которосли. Специалисты исследовали пробы, взятые в районе 1-й Норской набережной и Центрального пляжа 7 июля.

Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Ярославской области, в обоих случаях вода оказалась не подходящей для купания. Её качество не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

«Управление не рекомендует купаться на данных пляжах. Мэрия города Ярославля оповещена о результатах проб и поэтому запрет на купание на данных территориях продолжает свое действие», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Ранее эксперты проверяли качество воды на самом популярном пляже под Ярославлем. Власти рассказали, можно ли купаться на Прусовских карьерах.

В этом году в Ярославле официально открыты три пляжа — на Подзеленье, в Тверицах и в Норском. Но купаться в черте города специалисты не рекомендуют. Грязная вода может стать источником заболеваний.