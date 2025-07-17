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Лето В Ярославле проверили воду в Волге и Которосли. Можно ли купаться в местных реках

В Ярославле проверили воду в Волге и Которосли. Можно ли купаться в местных реках

Специалисты озвучили результаты исследований

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6 комментариев
Можно ли купаться в Волге и Которосли в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМожно ли купаться в Волге и Которосли в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Можно ли купаться в Волге и Которосли в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле проверили воду на пляжах Волги и Которосли. Специалисты исследовали пробы, взятые в районе 1-й Норской набережной и Центрального пляжа 7 июля.

Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Ярославской области, в обоих случаях вода оказалась не подходящей для купания. Её качество не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

«Управление не рекомендует купаться на данных пляжах. Мэрия города Ярославля оповещена о результатах проб и поэтому запрет на купание на данных территориях продолжает свое действие», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Ранее эксперты проверяли качество воды на самом популярном пляже под Ярославлем. Власти рассказали, можно ли купаться на Прусовских карьерах.

В этом году в Ярославле официально открыты три пляжа — на Подзеленье, в Тверицах и в Норском. Но купаться в черте города специалисты не рекомендуют. Грязная вода может стать источником заболеваний.

А вы купаетесь в Волге и Которосли?

Да, довольно часто, я игнорирую рекомендации
Только когда это разрешено
Нет, я купаюсь в других местах
Я не купаюсь в реках Ярославской области
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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Пляжи Волга Которосль Подзеленье
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Комментарии
6
Инженер1
16 минут
Наверняка виноваты Ютуб, иноагенты и Ленин.
Гость
43 минуты
Всё загадили
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