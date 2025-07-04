В Ярославле проверили воду на пляжах: можно ли купаться в Волге и Которосли

На ярославских пляжах не рекомендуют купаться Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле проверили воду в Волге и Которосли на трех официальных пляжах города — Центральном в парке «Подзеленье», на Тверицкой набережной и в Норском. О результатах сообщили в мэрии города 4 июля.

«Результаты проверки воды оказались неудовлетворительными, и купание на всех трех пляжах в настоящее время небезопасно. Мэрия города Ярославля настоятельно просит горожан воздержаться от купания в акватории Волги и Которосли и не допускать купания своих детей», — сообщили в городской администрации.

На пляжах в качестве предупреждения об опасности купания должны быть вывешены красные флажки. При этом сами пляжи оборудованы для отдыха, на них установлены кабинки для переодевания, урны. Перед открытием летнего сезона была очищена территория пляжей и дно у берега. В каждом из трех мест отдыха ежедневно дежурят подготовленные спасатели, есть спасательный пост.