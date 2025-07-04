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Город В Ярославле проверили воду на пляжах: можно ли купаться в Волге и Которосли

В Ярославле проверили воду на пляжах: можно ли купаться в Волге и Которосли

Публикуем информацию мэрии

289
4 комментария
На ярославских пляжах не рекомендуют купаться | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа ярославских пляжах не рекомендуют купаться | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На ярославских пляжах не рекомендуют купаться

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле проверили воду в Волге и Которосли на трех официальных пляжах города — Центральном в парке «Подзеленье», на Тверицкой набережной и в Норском. О результатах сообщили в мэрии города 4 июля.

«Результаты проверки воды оказались неудовлетворительными, и купание на всех трех пляжах в настоящее время небезопасно. Мэрия города Ярославля настоятельно просит горожан воздержаться от купания в акватории Волги и Которосли и не допускать купания своих детей», — сообщили в городской администрации.

На пляжах в качестве предупреждения об опасности купания должны быть вывешены красные флажки. При этом сами пляжи оборудованы для отдыха, на них установлены кабинки для переодевания, урны. Перед открытием летнего сезона была очищена территория пляжей и дно у берега. В каждом из трех мест отдыха ежедневно дежурят подготовленные спасатели, есть спасательный пост.

Напомним, в Ярославль после волны холода пришло тепло. Однако на выходные синоптики вновь прогнозируют некоторое понижение температуры воздуха. Но на следующей неделе опять должен вернуться климатический июль.

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Комментарии
4
Гость
51 минута
Дык ясно было что реки засраны донельзя, столько промпредприятий и все сливают в Волгу, даже при наличии кое-где очистных, вода отравлена. Не только купаться нельзя, но и рыбачить тоже, а уж о съедобности рыбы лучше помолчим. Осталось человеку лакомится только морской рыбкой. Я вот никакую речную рыбу не ем очень давно, кроме копченого муксуна.
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