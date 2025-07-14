Власти рассказали, можно ли купаться на самом популярном пляже под Ярославлем

Можно ли купаться на Прусовских карьерах Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Власти рассказали, могут ли ярославцы купаться на Прусовских карьерах в Ярославском районе. Недавно специалисты провели исследование дна и изучили пробы воды. Результаты неутешительные.

«Пляж „Ярбайкал“ на Прусовских карьерах официально задекларирован, проведено обследование дна водолазами и установлен спасательный пункт. Однако по результатам последних проведённых исследований вода не соответствует санитарным требованиям по микробиологическим показателям», — рассказали в Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области.

То есть, «Ярбайкал» официально считается пляжем, но из-за состояния воды купаться в нем не рекомендуют.