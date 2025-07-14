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Власти рассказали, можно ли купаться на самом популярном пляже под Ярославлем

О каком месте идет речь

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15 комментариев
Можно ли купаться на Прусовских карьерах | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUМожно ли купаться на Прусовских карьерах | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Можно ли купаться на Прусовских карьерах

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Власти рассказали, могут ли ярославцы купаться на Прусовских карьерах в Ярославском районе. Недавно специалисты провели исследование дна и изучили пробы воды. Результаты неутешительные.

«Пляж „Ярбайкал“ на Прусовских карьерах официально задекларирован, проведено обследование дна водолазами и установлен спасательный пункт. Однако по результатам последних проведённых исследований вода не соответствует санитарным требованиям по микробиологическим показателям», — рассказали в Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области.

То есть, «Ярбайкал» официально считается пляжем, но из-за состояния воды купаться в нем не рекомендуют.

Тем временем в Ярославской области из-за аномальной жары ввели особый противопожарный режим. Теперь жители региона до конца июля не могут посещать леса, разводить костры, а также сжигать траву и мусор. За нарушение правил предусмотрены суровые наказания.

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Алина Шибаева
Специальный корреспондент
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Комментарии
15
Гость
59 минут
В детстве, купались везде, в прудах, реках, озерах, лужах в конце концов! И никому в голову не приходило брать воду на анализ, а потом запрещать, запрещать, запрещать везде и всё. За заботу спасибо конечно, но при коммунистах жить было проще и лучше!)))
Гость
1 час
Что везде купаться нельзя, это мы уже знаем, лучше расскажите где можно? В аквапарке, за деньги, не катит, купайтесь там сами!
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