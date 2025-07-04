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Лето В Ярославле пришвартовался частный теплоход, построенный для миллиардера. Фото

В Ярославле пришвартовался частный теплоход, построенный для миллиардера. Фото

На верхней палубе судна оборудован бассейн под куполом

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9 комментариев
В Ярославле заметили дорогостоящий теплоход, построенный для миллиардера | Источник: ОльгаВ Ярославле заметили дорогостоящий теплоход, построенный для миллиардера | Источник: Ольга

В Ярославле заметили дорогостоящий теплоход, построенный для миллиардера

Источник:

Ольга

2 июля в Ярославле пришвартовался роскошный VIP-теплоход «Штандарт». Белоснежный четырехпалубный лайнер привлек внимание горожан.

«Сегодня на Речном вокзале увидела интересный кораблик. Непростой кораблик», — подписала фото наша читательница Ольга.

На корме теплохода под стеклянным куполом расположен бассейн с шезлонгами. Кроме того, на теплоходе оборудована вертолетная площадка. На палубах — диванчики для отдыха, в каютах — панорамные окна.

Что известно о теплоходе «Штандарт»

На корме теплохода&nbsp;— бассейн под стеклянным куполом | Источник: ОльгаНа корме теплохода&nbsp;— бассейн под стеклянным куполом | Источник: Ольга

На корме теплохода — бассейн под стеклянным куполом

Источник:

Ольга

Лайнер был заложен в 2014 году на заводе «Верфь братьев Нобель» в Рыбинске, тогда ему дали название «Танаис» (античный древний город. — Прим. Ред.), позже его достраивали на Московском судостроительном и судоремонтном заводе (верфь была закрыта в 2015 году, ныне на ее территории построен ЖК. — Прим. Ред.). В столице судно переименовали в «Княгиню Ольгу». Однако надолго теплоход там не задержался.

Лайнер вновь привезли достраиваться в Рыбинск на «Верфь братьев Нобель», где его и спустили на воду в мае 2017 года.

По информации сайта «Верфи братьев Нобель», длина теплохода составляет 95,88 метра, ширина — 13,80 метра. Теплоход проекта PV09 класса «М-ПР», то есть судно может ходить по рекам и морям.

На теплоходе также оборудована вертолетная площадка | Источник: ОльгаНа теплоходе также оборудована вертолетная площадка | Источник: Ольга

На теплоходе также оборудована вертолетная площадка

Источник:

Ольга

Под каюты на судне выделены три палубы, еще одна используется как прогулочная. На лайнере оборудованы спа-салон, сауна и джакузи, тренажерный зал, ресторан. Всего на теплоходе могут разместиться 36 пассажиров и 33 члена экипажа.

Для отдыхающих оборудован бассейн под стеклянным куполом | Источник: Елена Вахрушева / 76.RUДля отдыхающих оборудован бассейн под стеклянным куполом | Источник: Елена Вахрушева / 76.RU
В каютах есть выход на собственный балкончик | Источник: Елена Вахрушева / 76.RUВ каютах есть выход на собственный балкончик | Источник: Елена Вахрушева / 76.RU
На теплоходе могут разместиться 36 пассажиров | Источник: Елена Вахрушева / 76.RUНа теплоходе могут разместиться 36 пассажиров | Источник: Елена Вахрушева / 76.RU
Теплоход «Штандарт» трижды менял свое название | Источник: Константин Завриков / V1.RUТеплоход «Штандарт» трижды менял свое название | Источник: Константин Завриков / V1.RU
В 2023-м теплоход заметили в Волгограде | Источник: Константин Завриков / V1.RUВ 2023-м теплоход заметили в Волгограде | Источник: Константин Завриков / V1.RU
На судне есть своя вертолетная площадка и бассейн | Источник: Константин Завриков / V1.RUНа судне есть своя вертолетная площадка и бассейн | Источник: Константин Завриков / V1.RU
+3
Белоснежный теплоход пришвартовался в Ярославле 2 июля | Источник: Константин Завриков / V1.RUБелоснежный теплоход пришвартовался в Ярославле 2 июля | Источник: Константин Завриков / V1.RU
Данные о пассажирах лайнера держат в секрете | Источник: Иван Богданов / V1.RUДанные о пассажирах лайнера держат в секрете | Источник: Иван Богданов / V1.RU
На борту частного теплохода могут быть высокопоставленные гости | Источник: Константин Завриков / V1.RUНа борту частного теплохода могут быть высокопоставленные гости | Источник: Константин Завриков / V1.RU

Как уточнили 76.RU на Речном вокзале, данные о маршруте следования и количестве пассажиров не разглашаются. Отметим, «Штандарт» не первый раз пришвартовался в Ярославле. До этого его видели три года назад, лайнер следовал по маршруту из Нижнего Новгорода в Углич.

В 2022 году судно связывали с миллиардером Геннадием Тимченко, а также известными российскими олигархами Искандерем Махмудовым и Андреем Бокаревым.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Теплоход Круиз Волга
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Комментарии
9
Гость
38 минут
Так вот как они выглядят! Не построенные садики больницы не отремонтированные дороги и дворы
Гость
27 минут
Чтоб одни жили красиво, все другие должны выживать и страдать, - вот главная духовная скрепа.
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