В Ярославле пришвартовался частный теплоход, построенный для миллиардера. Фото

В Ярославле заметили дорогостоящий теплоход, построенный для миллиардера Источник: Ольга

2 июля в Ярославле пришвартовался роскошный VIP-теплоход «Штандарт». Белоснежный четырехпалубный лайнер привлек внимание горожан.

«Сегодня на Речном вокзале увидела интересный кораблик. Непростой кораблик», — подписала фото наша читательница Ольга.

На корме теплохода под стеклянным куполом расположен бассейн с шезлонгами. Кроме того, на теплоходе оборудована вертолетная площадка. На палубах — диванчики для отдыха, в каютах — панорамные окна.

Что известно о теплоходе «Штандарт»

На корме теплохода — бассейн под стеклянным куполом Источник: Ольга

Лайнер был заложен в 2014 году на заводе «Верфь братьев Нобель» в Рыбинске, тогда ему дали название «Танаис» (античный древний город. — Прим. Ред.), позже его достраивали на Московском судостроительном и судоремонтном заводе (верфь была закрыта в 2015 году, ныне на ее территории построен ЖК. — Прим. Ред.). В столице судно переименовали в «Княгиню Ольгу». Однако надолго теплоход там не задержался.

Лайнер вновь привезли достраиваться в Рыбинск на «Верфь братьев Нобель», где его и спустили на воду в мае 2017 года.

По информации сайта «Верфи братьев Нобель», длина теплохода составляет 95,88 метра, ширина — 13,80 метра. Теплоход проекта PV09 класса «М-ПР», то есть судно может ходить по рекам и морям.

На теплоходе также оборудована вертолетная площадка Источник: Ольга

Под каюты на судне выделены три палубы, еще одна используется как прогулочная. На лайнере оборудованы спа-салон, сауна и джакузи, тренажерный зал, ресторан. Всего на теплоходе могут разместиться 36 пассажиров и 33 члена экипажа.

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Как уточнили 76.RU на Речном вокзале, данные о маршруте следования и количестве пассажиров не разглашаются. Отметим, «Штандарт» не первый раз пришвартовался в Ярославле. До этого его видели три года назад, лайнер следовал по маршруту из Нижнего Новгорода в Углич.