«Природа завораживает, остальное — разочарование»: ярославцы честно рассказали об отдыхе в Абхазии

Отзывы на отдых в Абхазии Источник: читатель 76.RU Михаил











Ярославцы поделились своим опытом путешествия в Абхазию. На воспоминания горожан натолкнула история Михаила из Ярославля, который провел отпуск в этой республике и остался недоволен местными «разводилами». После этого вспыхнула дискуссия.

Мнения ярославцев об отдыхе в Абхазии разделились. Одни хвалят природу и атмосферу, другие критикуют сервис и поведение местных жителей.

«На вас будут смотреть с ненавистью»

Часть читателей 76.RU поддержала Михаила лишь наполовину — с красотой природы действительно не поспоришь, но всё остальное оставило у них неприятный осадок.

Гость: «В Абхазии только природа завораживает, всё остальное просто разочарование. Местные работать не хотят, но деньги любят, особенно чужие».

Гость: «На каждом повороте на вас будут смотреть с ненавистью, если вы не заплатите или не купите чего-нибудь. Народ там не стеснительный в этом плане и даже, можно сказать, наглый».

Гость: «Он один день был там. И ой — всё хорошо. Да ничего хорошего там нет, кроме природы. В море — ротавирус. Овощи, фрукты — привозные из Адлера. Вина своего нет, так как нет виноградников. Знаменитые Апсны, Лыхны, Псоу делают из винограда, привезенного из Молдавии. Кухни своей нет, кроме горькой, острой приправы. Везде разруха еще с cоветских времен. Вокруг — грязь, вонь, мусор, этого мы насмотрелись в Старых Гаграх, как их величают. Так что давайте говорить правду. А о „приставалах“ я вообще молчу».

Некоторые отмечают и бытовые неудобства.

«Пляжи там не песчаные, на берегу мелкая галька, а в море булыжники. Были несколько лет назад, природа красивая, но частые отключения электроэнергии напрягали. А что по поводу людей, которые настойчиво что-то втюхивают, так это в любом курортном городе».

«Такого нигде нет»

Другие, напротив, уверены: если ехать за спокойным отдыхом и не ждать пятизвездочного сервиса, Абхазия — отличный выбор.

Гость: «Я был в Абхазии лет 12 назад. Если нужно отдохнуть у моря — выберу ее, а не Адлер. У каждого свои приоритеты».

Гость: «Каждый год бываем в Абхазии. Не надо искать один негатив, вы едете отдыхать, так отдыхайте, дышите чистейшим воздухом, такого нигде нет, купайтесь в море, оно потрясающее, любуйтесь горами, а люди везде одинаковые, есть и плохие, и хорошие. Нам, наверное, повезло, попадаются чаще хорошие. Ротавирус можно подхватить и на наших курортах. Абхазия — супер!»

Гость: «Прекрасная страна, хорошие люди. Главное, понять, что Абхазия — это не только Гагры».

Многие подчеркивают, что страна действительно требует ухода и развития, но при этом остается уникальным уголком.

Гость: «Отдыхаем с мужем в Абхазии уже 8 лет, в разных местах. Никаких попрошаек, никакого хамства не видим. Да, страна неухоженная, но места замечательные! За это время ни разу не болели „кишечкой“. Едим в разных кафе и ресторанах. А вот неделю назад мои внуки поймали ротавирус на Азовском море. Так что всё очень относительно».

Гость: «Мы живем в Адлере 11 лет, но на море ездим только в Абхазию. Там на пляжах просторно, пусто, нет толп. Можно разводить костер, жарить мясо прям у кромки воды. Никто не делает мозг за бутылочку пива и можно свободно курить».