Только не лечо: шесть самых вкусных рецептов заготовок на зиму из перцев и баклажанов

Пришло время обрабатывать полученный урожай, и у нас есть несколько потрясающих рецептами Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Баклажаны и сладкие перцы уже радуют дачников своими плодами. К этому времени их становится настолько много, что пора думать о сохранении урожая. Мы подобрали самые вкусные рецепты заготовок на зиму от опытных дачников и домашних кулинаров для тех, кто устал крутить лечо и хочет попробовать что-то новое.

Салат «Вкуснятина»

Вам потребуется: 3 кг кабачков, 7 штук болгарского перца, 400 г томатной пасты, 1 стакан сахар, 1 стакан растительного масла, 1 столовая ложка соли, 1 стакан воды, 2 головки чеснока, половина чайной ложки красного перца.

Кабачок нарезать кубиками, слить лишнюю жидкость. В стакане воды развести соль, добавить порезанные кабачки и перец. Поставить на огонь, добавить сахар, томатную пасту, растительное масло, красный перец. Варить 30 минут. За 10 минут до готовности добавить порезанный чеснок и две чайных ложки уксуса. Банки и крышки простерилизовать. Залить салат горячим маринадом и закрыть.

Красный сладкий перец с баклажанами

Вам потребуется: 4 кг красного сладкого перца, 3 кг баклажанов, 300 г чеснока, 150 г петрушки. Для маринада: на 1 л воды — 3 столовых ложки соли, 10 столовых ложек сахара, 5 лавровых листа, 15 горошин черного перца, 300 г растительного масла, 250 г 9%-го уксуса.

Источник: читательница Городских порталов











Перцы очистить и разрезать на четыре части, баклажаны очистить, порезать на четыре части и отмочить в соленой воде. Чеснок нарезать на пластинки, петрушку порубить. Вскипятить маринад и бланшировать в нем красный перец. Достать дуршлагом. Бланшировать баклажаны.

На дно банок положить петрушку, чеснок, слой баклажан. Присыпать петрушкой и положить чеснока по вкусу. Сложить слой перца и присыпать петрушкой, чесноком. И так заполнить банку до плечиков, чередуя слои перцев и баклажанов. Залить маринадом и поставить стерилизовать. Как закипит — литровые банки стерилизовать 10 минут.

Салат из баклажанов «Тещин язык»

Вам потребуется: 4 кг баклажанов, 10 средних помидоров, 10 сладких перцев, 5 головок чеснока, 3–5 острых перцев, 1 стакан сахара, 2 столовых ложки соли для маринада и 2–3 столовых ложки — для баклажанов, 1 стакан растительного масла, 150 г 9%-го уксуса.

Баклажаны порезать кружочками и очистить от кожуры, если она слишком толстая. Сложить в миску, посолить, перемешать и оставить на полчаса, чтобы ушла горечь, а затем промыть. Помыть и очистить от семян сладкий и острый перцы. Чеснок очистить. Помидоры помыть и залить кипятком на одну минуту, слить воду и залить холодной водой на 2–3 минуты, очистить от кожуры.

Помидоры, перец, чеснок, горький перец перекрутить на мясорубке. Добавить сахар, 2 столовых ложки соли, растительное масло и уксус. Залить баклажаны маринадом и тушить 30 минут.

Помыть банки с содой. Простерилизовать банки и крышки любым способом. Выложить салат «Тещин язык» в стерилизованные банки и закатать крышками.

Баклажаны в аджике

Вам потребуется: 2,5 кг баклажанов, 4 луковицы, 1,5 кг помидоров, 0,5 стакана растительного масла, 2 сладких перца, 2 острых перца, 4–5 зубчиков чеснока, 1 столовая ложка соли, 50 г сахара.

Источник: читательница Городских порталов











Баклажаны обжарить или запечь кружочками в духовке на противне, посолить по вкусу. Лук обжарить в масле, добавить порезанные помидоры, перец, соль и сахар. Тушить до мягкости всех овощей, затем всю массу перемолоть на комбайне или блендером и снова поставить на огонь. Положить натертый чеснок и тушить 10 минут. Аджика для баклажанов готова.



Затем уложить в банки слоями баклажаны и аджику. Стерилизовать полулитровые банки 15 минут, затем закатать и укутать до полного остывания. Получится примерно 8 банок по 500 г.

Перец «Просто и вкусно»

Вам потребуется: 3 кг сладкого перца. Для маринада на 1 л воды: 2 столовые ложки соли, 1,5 стакана сахара, 1,2 стакана 9%-го уксуса, 1 стакан растительного масла.

Очистить перец, помыть, разрезать на четыре части. Добавить в воду соль, сахар, уксус, масло. В кипящий маринад опустить перец и варить в течение пяти минут после закипания. В стерилизованные банки разложить перец и залить горячим маринадом. Закатать.

Баклажаны и перцы «Ароматные»

Вам потребуется: 2 кг баклажанов, 2 кг сладкого перца, 50 г острого перца, 3–5 зубчиков чеснока, зелень по вкусу — укроп и петрушка примерно по 50 г. Для маринада: на 1,5 л воды 100 г соли, 250 г сахара, 300 мл 9%-го уксуса и 400 мл растительного масла, 5–7 горошин черного перца, 3–5 лавровых листа.

Нарезать баклажаны полукругом или крупными кубиками. Нарезать на 6–8 частей очищенный сладкий перец. В воду добавить соль, сахар, растительное масло, черный перец, лавровые листья. После закипания поварить три минуты, добавить уксус. В кипящий маринад опустить баклажаны. После закипания поварить еще 3–5 минут. Баклажаны вынуть. В кипящий маринад опустить сладкий перец и варить 5–7 минут. Вынуть. Добавить в маринад острый перец.

Нарезать зелень, чеснок, острый перец. В стерилизованные банки уложить слоями баклажаны и перцы, пересыпая зеленью с чесноком. Залить банки кипящим маринадом. Закатать банки.

Что еще приготовить

Одними только перцами с баклажанами сезон урожая не заканчивается. В России уже вовсю начали передаривать кабачки, и если у вас собралась их целая коллекция, у нас есть немного приятных способов сними расправиться: для тех, кто хочет закатать их на зиму, и для тех, кто предпочитает готовить кабачки на сковороде.