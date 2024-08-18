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Лето Берегите любовь и тренируйте интуицию: что принесет Голубая Луна в Россию

Берегите любовь и тренируйте интуицию: что принесет Голубая Луна в Россию

Публикуем прогноз от астролога и нумеролога Маргариты Харитонской из Ярославля

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1 комментарий
Нумеролог и астролог дала прогноз на 19 августа

19 августа пройдет суперлуние, над Россией поднимется Голубая Луна. Этот период называют энергетически сильным. Астролог и нумеролог Маргарита Харитонская рассказала порталу 76.RU, что принесет новое суперлуние стране и дала советы, как получить желанное от Луны.

По словам Маргариты, наслоение Голубой Луны и Эры Водолея принесет сложный период.

— В масштабе мира 19-е августа — довольно сложный день, в этот день могут быть какие-то катастрофы, связанные с водой. Может быть наводнение. Голубая Луна — это довольно редко встречающееся явление, оно отвечает за личностные отношения. В эти периоды, личную жизнь лучше никак не модифицировать. Потому что все знакомства в этот период не заканчиваются серьезными романами, это только случайные отношения, которые ничего за собой не несут. Любовь привлекать в этот период я бы не стала, — предупреждает астролог-нумеролог.

Суперлуние происходит, когда Луна в полной фазе находится на минимальном расстоянии до планеты. Именно из-за этого небесное тело кажется огромных размеров.

При этом считается, что Луна может притягивать в жизнь деньги, энергию и многое другое. Маргарита Харитонская рекомендует прокачивать интуицию.

— Это период интуиции, нужно работать с внутренним разумом. Я бы прокачала интуицию, провела все ритуалы. По поводу финансов — в этот период времени хорошо затевать новые проекты, потому что вода и Уран они способствуют новым зачаткам по бизнесу. Но тут не деньги надо привлекать, тут привлекать нужно новые идеи, — добавила Маргарита. — С отношениями поаккуратнее, с эмоциями поаккуратнее. У нас вообще в августе будет колбасить и дальше будет колбасить.

Астролог и нумеролог рекомендует окружить себя голубым цветом.

— Что делаю я — жгу свечи в зависимости от цвета того, что хочу привлечь. 19 числа мы можем пожечь голубые или синие свечи. Окружите себя синим: наденьте синюю одежду, поспите на синем белье. Окружите себя вещами синего цвета, — советует Маргарита.

Ранее мы писали, почему Луну в этот день называют Голубой.

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Комментарии
1
Гость
18 августа 2024, 19:42
Только от нас зависит, что день грядущий нам готовит.
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