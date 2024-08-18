Взойдет огромная Голубая луна: 19 августа произойдет редкое суперлуние

19 августа нас ждет суперлуние Источник: Кирилл Поверинов











19 августа нас ждет суперлуние. Это редкое явление, когда обычное полнолуние, которое бывает каждый месяц, совпадает с пребыванием Луны в перигее — ближайшей от Земли точке свой орбиты. Считается, что в это время наш спутник кажется больше и ярче.

— Луна будет выглядеть чуть-чуть крупнее обычной, — рассказала порталу 76.RU заведующая методическим отделом ярославского «Центра имени В. В. Терешковой» Олеся Роменская.

Специалист пояснила, что перигей (самую ближайшую к Земле точку орбиты) и апогей (самую дальнюю) Луна проходит каждый месяц. В перигее расстояние от нашей планеты до спутника — 363 тысячи километров, в апогее — 405 тысяч километров. Но далеко не всегда полнолуние совпадает с перигеем.

Почему назвали Голубой луной и осетровым полнолунием

Суперлуние 19 августа также называют Голубой луной. Это не значит, что спутник нашей планеты внезапно приобретет синеватый оттенок. Дело в том, что так по традиции именуют третье полнолуние в том астрономическом сезоне, на который приходится четыре полнолуния вместо трех. Такое случается нечасто, поэтому явление назвали Голубой луной — от английской идиомы «Once in a Blue Moon», которая дословно переводится как «Однажды при Голубой луне» и означает что-то крайне редкое. 19 августа будет как раз такое полнолуние.

Астрономические времена года отсчитываются от точек равноденствия (весна, осень) и солнцестояния (лето, зима). В 2024 году астрономическая зима длилась с 22 декабря 2023 года по 19 марта 2024 года, астрономическая весна — с 20 марта по 19 июня, астрономическое лето — с 20 июня по 21 сентября, астрономическая осень — с 22 сентября по 20 декабря.

Кроме того, предстоящее суперлуние называют осетровым. Это название происходит уже из индейской культуры: ее носители называют все августовские полнолуния осетровыми. Говорят, это связано с тем, что данный месяц считался самым удачным для ловли осетра.

Когда случится суперлуние

Луна достигнет полной фазы в понедельник, 19 августа, в 21:26 по московскому времени. Однако полной и большой она будет казаться с Земли еще несколько последующих ночей.

Притягивает любовь и деньги

В народе полнолуние считали мистическим временем. В это время собирали целебные травы, проводили обряды и заговоры. Считалось, если девушка не может найти жениха, то стоит ей три раза вымыть в доме пол в ночь полнолуния, суженый скоро объявится. Если девушке нравился парень, но он не обращал на нее внимания, то ей рекомендовали в полнолуние сесть с распущенными волосами у окна — тогда она приснится молодому человеку и он ответит взаимностью.

Очень счастливой приметой считалось увидеть падающую звезду во время полнолуния. Сейчас, кстати, такая возможность есть, так как активен звездопад Персеиды.

Также полнолуние называли удачным временем для привлечения богатства. Для этого в полнолуние нужно было положить монетку так, чтобы нее падал лунный свет. Некоторые на ночь кладут на подоконник весь кошелек.