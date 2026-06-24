НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

5 м/c,

зап.

 750мм 49%
Подробнее
2 Пробки
USD 74,77
EUR 85,18
Ждать ли дефицита бензина?
Проблема с деревьями
Кому делегировать бизнес-процессы?
Что сейчас с бензином в Ярославле
Где в Ярославле жить хорошо?
Вырастут выплаты депутатам
Главное о ночных налетах
Афиша театрального фестиваля
Афиша на неделю
Стиль и красота Модные советы Обзор Самые трендовые прически девочкам на выпускной — эти идеи подойдут под любой наряд

Самые трендовые прически девочкам на выпускной — эти идеи подойдут под любой наряд

А главное, делать их проще простого

164
С такими прическами волосы выглядят как после люксового салона | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаС такими прическами волосы выглядят как после люксового салона | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

С такими прическами волосы выглядят как после люксового салона

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Еще недавно выпускницы часами накручивали идеальные локоны и заливали их лаком, а сегодня в моде совсем другой подход. Чем естественнее выглядит прическа, тем актуальнее она смотрится. Но за этой кажущейся простотой скрывается немало нюансов. Какие укладки сейчас в тренде и какие варианты будут эффектно смотреться и на празднике, и на фотографиях спустя годы — рассказала стилист Ирина Черменева.

Мальвинка

Прическа, которая уже становится классикой для всех, кто хочет быть с распущенными волосами, но при этом не готов бороться с прядями, которые постоянно лезут в лицо в самый неподходящий момент. Особенно выигрышно, если вы празднуете на природе: даже если вы будете танцевать на ветру всю ночь, за счет собранных прядей прическа не будет выглядеть как клубок мыслей после ЕГЭ.

С такой прической можно подтянуть овал лица, а также немного поднять уголки век | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаС такой прической можно подтянуть овал лица, а также немного поднять уголки век | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

С такой прической можно подтянуть овал лица, а также немного поднять уголки век

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Свое название прическа получила в честь персонажа сказки про Буратино. Правда, у аккуратной Мальвины передние пряди сами по себе были короткие, и вся прическа скорее напоминала вариацию стрижки «маллет». Для тех, кто хочет убрать волосы от лица лишь на вечер, а не на несколько лет, появилась альтернатива — закалывать их на макушке.

Вариантов, как закрепить непослушные пряди, несколько: можно заколоть невидимками, а длину завить, чтобы прическа выглядела натурально. Или вы можете поэкспериментировать: закрепить акцентный бант или вместо хвостиков заплести косички или жгуты, которые будут напоминать корону.

<p>Ирина Черменева</p><p>Ирина Черменева</p>

Универсальная прическа, которая подойдет всем. Актуальна в разных вариациях сборки, с легкими локонами или крупной голливудской волной.

Ирина Черменева

стилист по прическам, работает в профессии больше 8 лет, за это время собрала 4000 клиентов

Ракушка

Бытует миф, что если хочется праздничную прическу, лучше всего распустить волосы, и они сами по себе уже прекрасны, а если еще их немного уложить — успех обеспечен. Однако стилисты всё чаще показывают, что собранные локоны выглядят ничуть не хуже и не намерены сдавать позиции.

Особенно в 2026-м в тренде прическа «ракушка». Ее название пошло от формы пучка, который получается в итоге. Он напоминает спираль, повторяющую изгибы ракушки. Первоначально прическу делали гладкой и идеально уложенной, жгут волос, который заворачивался, должен был быть плотный, и ни один волос не торчал. Однако в данном варианте он более небрежный.

Собранные волосы могут выглядеть так же эффектно, как струящиеся локоны | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаСобранные волосы могут выглядеть так же эффектно, как струящиеся локоны | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Собранные волосы могут выглядеть так же эффектно, как струящиеся локоны

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Чтобы сделать прическу «ракушку», нужно собрать волосы в хвост на затылке, оставив свободные пряди около лица. После этого закручиваете хвост в неплотный жгут и заворачиваете в спираль на макушке.

Голливудская волна

Со времен «золотой эры Голливуда» прошло практически сто лет, а любимая прическа актрис до сих пор остается актуальной и одной из самых любимых. Такую укладку носила Мэрилин Монро, Грейс Келли, Вивьен Ли и многие другие. Считается, что прическа подходит девушкам как с длинными, так и с короткими волосами, и подчеркнет женственность, но при этом не превратит обладательницу в «одуванчик».

Лучше всего прическа смотрится со струящимися нарядами с открытой зоной декольте | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаЛучше всего прическа смотрится со струящимися нарядами с открытой зоной декольте | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Лучше всего прическа смотрится со струящимися нарядами с открытой зоной декольте

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Фишка идеальных голливудских локонов — этап подготовки. Обязательно разделите волосы на боковой пробор, даже если обычно носите иначе, и позаботьтесь об объеме у корней. Тогда прическа действительно будет напоминать элегантный водопад. Нанесите на прикорневую зону пудру или спрей и сделайте небольшой начес, но не переусердствуйте.

Разделите волосы на одинаковые пряди и накручивайте строго в одном направлении. Если зазеваетесь, итоговый рисунок не получится. После того как все пряди будут накручены и волосы остынут, аккуратно расчешите их, формируя волны, и зафиксируйте лаком легкой фиксации.

<p>Ирина Черменева</p><p>Ирина Черменева</p>

Прическа остается в тренде уже не первый год. Только в этом сезоне она должна быть с более крупными волнами, менее выглаженная и подвижная.

Ирина Черменева

стилист по прическам, работает в профессии больше 8 лет, за это время собрала 4000 клиентов

Хвост

Если времени на прическу совсем в обрез, самый простой вариант для выпускного — хвост. В 2026 году при его создании также важно учитывать два правила — легкость и небрежность. Никаких сильных вылизанных зачесов с идеально гладкими волосами и никаких многоэтажных начесов, которые видны из космоса.

Оставьте пару прядей у лица для объема, сделайте хвост на макушке и уложите свободные волосы в голливудскую волну. Локоны должны быть живыми и текстурными, подчеркивая ваш уникальный стиль.

Хвост подойдет как к открытым, так и к закрытым нарядам | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаХвост подойдет как к открытым, так и к закрытым нарядам | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Хвост подойдет как к открытым, так и к закрытым нарядам

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Прическа будет идеально смотреться на длинных волосах, особенно густых. Если у вас короткие градуированные стрижки, например маллет, то прическа может смотреться не так эффектно, а небрежность скорее перерастет в неопрятность.

Гладкий пучок

Если у вас от природы прямые волосы и вы не хотите насильно добавлять им объем и текстуру — в тренде также гладкий пучок. Перед созданием прически хорошо расчешите волосы, нанесите спрей или сыворотку, чтобы убрать пушистость. Соберите хвост на затылке — чем выше, тем строже образ. Затем закрутите хвост в жгут, оберните вокруг основания и закрепите невидимками или шпильками.

Пучок не перетянет внимание на себя, если хотите надеть акцентные серьги или подчеркнуть открытую спину | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаПучок не перетянет внимание на себя, если хотите надеть акцентные серьги или подчеркнуть открытую спину | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Пучок не перетянет внимание на себя, если хотите надеть акцентные серьги или подчеркнуть открытую спину

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Небольшой лайфхак: в последний момент, когда прическа кажется уже готовой, обязательно вылезает непослушная прядь. Чтобы ее убрать, можно использовать невидимку: продеть ее в «петух» и протянуть к пучку. Или взять зубную щетку, нанести немного фиксирующего геля и зачесать выбившийся локон.

ПО ТЕМЕ
Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Стиль Красота Волосы Тренд
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Тебя сканируют везде»: почему в Китае невозможно потеряться и как там живут без наличных — опыт туристки
Ирина Катигарова
Предприниматель
Мнение
Мажоров — на верфи: почему «Холоп 3» получился не хуже прошлых частей, но смотреть его необязательно
Надежда Губарь
Мнение
Тонкая материя искусства: о чем получился фильм «Мать Мария» с Энн Хэтэуэй и стоит ли его смотреть
Кирилл Титов
Мнение
«Не пытаются включить голову»: как ИИ ломает систему образования — мнение учительницы
Анна
Мнение
«Машина холодная, подвеска жесткая»: вердикт водителя, который сменил европейские иномарки на «Москвич-3»
Сергей Гимгин
Рекомендуем