Самые трендовые прически девочкам на выпускной — эти идеи подойдут под любой наряд

С такими прическами волосы выглядят как после люксового салона Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Еще недавно выпускницы часами накручивали идеальные локоны и заливали их лаком, а сегодня в моде совсем другой подход. Чем естественнее выглядит прическа, тем актуальнее она смотрится. Но за этой кажущейся простотой скрывается немало нюансов. Какие укладки сейчас в тренде и какие варианты будут эффектно смотреться и на празднике, и на фотографиях спустя годы — рассказала стилист Ирина Черменева.

Мальвинка

Прическа, которая уже становится классикой для всех, кто хочет быть с распущенными волосами, но при этом не готов бороться с прядями, которые постоянно лезут в лицо в самый неподходящий момент. Особенно выигрышно, если вы празднуете на природе: даже если вы будете танцевать на ветру всю ночь, за счет собранных прядей прическа не будет выглядеть как клубок мыслей после ЕГЭ.

С такой прической можно подтянуть овал лица, а также немного поднять уголки век Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Свое название прическа получила в честь персонажа сказки про Буратино. Правда, у аккуратной Мальвины передние пряди сами по себе были короткие, и вся прическа скорее напоминала вариацию стрижки «маллет». Для тех, кто хочет убрать волосы от лица лишь на вечер, а не на несколько лет, появилась альтернатива — закалывать их на макушке.

Вариантов, как закрепить непослушные пряди, несколько: можно заколоть невидимками, а длину завить, чтобы прическа выглядела натурально. Или вы можете поэкспериментировать: закрепить акцентный бант или вместо хвостиков заплести косички или жгуты, которые будут напоминать корону.

Универсальная прическа, которая подойдет всем. Актуальна в разных вариациях сборки, с легкими локонами или крупной голливудской волной. Ирина Черменева стилист по прическам, работает в профессии больше 8 лет, за это время собрала 4000 клиентов

Ракушка

Бытует миф, что если хочется праздничную прическу, лучше всего распустить волосы, и они сами по себе уже прекрасны, а если еще их немного уложить — успех обеспечен. Однако стилисты всё чаще показывают, что собранные локоны выглядят ничуть не хуже и не намерены сдавать позиции.

Особенно в 2026-м в тренде прическа «ракушка». Ее название пошло от формы пучка, который получается в итоге. Он напоминает спираль, повторяющую изгибы ракушки. Первоначально прическу делали гладкой и идеально уложенной, жгут волос, который заворачивался, должен был быть плотный, и ни один волос не торчал. Однако в данном варианте он более небрежный.

Собранные волосы могут выглядеть так же эффектно, как струящиеся локоны Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Чтобы сделать прическу «ракушку», нужно собрать волосы в хвост на затылке, оставив свободные пряди около лица. После этого закручиваете хвост в неплотный жгут и заворачиваете в спираль на макушке.

Голливудская волна

Со времен «золотой эры Голливуда» прошло практически сто лет, а любимая прическа актрис до сих пор остается актуальной и одной из самых любимых. Такую укладку носила Мэрилин Монро, Грейс Келли, Вивьен Ли и многие другие. Считается, что прическа подходит девушкам как с длинными, так и с короткими волосами, и подчеркнет женственность, но при этом не превратит обладательницу в «одуванчик».

Лучше всего прическа смотрится со струящимися нарядами с открытой зоной декольте Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Фишка идеальных голливудских локонов — этап подготовки. Обязательно разделите волосы на боковой пробор, даже если обычно носите иначе, и позаботьтесь об объеме у корней. Тогда прическа действительно будет напоминать элегантный водопад. Нанесите на прикорневую зону пудру или спрей и сделайте небольшой начес, но не переусердствуйте.

Разделите волосы на одинаковые пряди и накручивайте строго в одном направлении. Если зазеваетесь, итоговый рисунок не получится. После того как все пряди будут накручены и волосы остынут, аккуратно расчешите их, формируя волны, и зафиксируйте лаком легкой фиксации.

Прическа остается в тренде уже не первый год. Только в этом сезоне она должна быть с более крупными волнами, менее выглаженная и подвижная. Ирина Черменева стилист по прическам, работает в профессии больше 8 лет, за это время собрала 4000 клиентов

Хвост

Если времени на прическу совсем в обрез, самый простой вариант для выпускного — хвост. В 2026 году при его создании также важно учитывать два правила — легкость и небрежность. Никаких сильных вылизанных зачесов с идеально гладкими волосами и никаких многоэтажных начесов, которые видны из космоса.

Оставьте пару прядей у лица для объема, сделайте хвост на макушке и уложите свободные волосы в голливудскую волну. Локоны должны быть живыми и текстурными, подчеркивая ваш уникальный стиль.

Хвост подойдет как к открытым, так и к закрытым нарядам Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Прическа будет идеально смотреться на длинных волосах, особенно густых. Если у вас короткие градуированные стрижки, например маллет, то прическа может смотреться не так эффектно, а небрежность скорее перерастет в неопрятность.

Гладкий пучок

Если у вас от природы прямые волосы и вы не хотите насильно добавлять им объем и текстуру — в тренде также гладкий пучок. Перед созданием прически хорошо расчешите волосы, нанесите спрей или сыворотку, чтобы убрать пушистость. Соберите хвост на затылке — чем выше, тем строже образ. Затем закрутите хвост в жгут, оберните вокруг основания и закрепите невидимками или шпильками.

Пучок не перетянет внимание на себя, если хотите надеть акцентные серьги или подчеркнуть открытую спину Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа