«Не считаю себя симпатичной»: 5 звезд, которые крупно пожалели о пластике, — фото до и после

Некоторые долго проклинают тот день, когда решились сделать себя чуточку лучше Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

На днях Филипп Киркоров огорошил всех своей новой внешностью. Те, кто успел оценить освеженный образ поп-короля, сходятся во мнении: он становится похож на Майкла Джексона. Впрочем, самого артиста всё более чем устраивает. Он вовсю красуется с новой внешностью и устраивает ей фотосессии. Однако далеко не всегда изменения в облике заканчиваются для звезд довольной и самовлюбленной улыбкой. Некоторые в погоне за молодостью и красотой становятся совершенно не похожи на себя и откровенно сожалеют о проделанных манипуляциях.

Вера Алентова

Народная артистка России в погоне за молодостью четыре раза ложилась под нож пластического хирурга. Но один из эпизодов чуть не закончился катастрофой. В своей автобиографической книге «Всё не случайно» она признавалась, что сильно пожалела, когда поддалась на уговоры врача и ей вкололи в лицо собственный жир.

— Доктор вколол мне чертов жир в лицо. Когда я пришла в себя после наркоза и увидела этот ужас, я подумала, что мне лучше прямо здесь и умереть, — признавалась Алентова.

Вера Алентова несколько раз обращалась к хирургам, чтобы поддержать красоту, и поначалу всё шло хорошо Источник: Юрий Машков / ТАСС

Актриса говорила, что врач даже не спросил у нее разрешения на манипуляцию.

После операции Алентова изменилась до неузнаваемости.

— Весь этот жир сдвинул мои черты, утяжелив нижнюю часть, и мне стало страшно смотреться в зеркало, — говорила Вера Валентиновна.

Но одна из операций пошла не по плану Источник: Валерий Шарифулин / ТАСС

По словам звезды фильма «Москва слезам не верит» (18+), ее лицо приходило в себя долго и постепенно — понадобилось два года, чтобы оно начало приобретать прежние черты. Актриса признавалась: за это время она прочитала о себе уйму вранья и оскорблений.

— Кажется, все поверили, что я — старая дура, бегущая за молодостью, которая всё время режет лицо, — рассказывала Алентова.

Пережив неудачную пластику, Вера Алентова с внешностью больше не экспериментировала.

Саша Project

Популярная в нулевых Оксана Кабунина-Гинзбург (Саша Project) из-за череды неудачных пластических операций вообще приостановила карьеру. В 23 года она хотела лишь подкорректировать нос и подбородок, но дело обернулось серьезными проблемами со здоровьем.

Саше Project после вмешательств пришлось буквально спасать свое лицо Источник: Юрий Самолыго / ТАСС

Девушке занесли инфекцию, начался некроз тканей, из-за чего потребовалось множество сложных восстановительных операций и долгие годы лечения.

— У меня не хватает хрящей в носу. Из-за этого его кончик со временем может «провалиться». А ведь эти хрящи надо откуда-то взять: либо выращивать искусственно, либо брать из ребер, ушей, — рассказывала певица нашим коллегам из издания «СтарХит».

Из-за неудачной пластики Саше Project пришлось еще не раз ложиться под нож — чтобы восстановить внешность и здоровье.

Певица перенесла еще несколько операций, чтобы вернуть внешность Источник: Артем Геодакян / ТАСС

После перенесенного Оксана поняла, что лучший способ оставаться привлекательной — это медицина и правильное питание. Она начала пить витамины, вести здоровый образ жизни и перестала смотреть в сторону пластической хирургии.

Маша Малиновская

Сложно поверить, но телеведущая Маша Малиновская впервые обратилась за помощью пластических хирургов из-за неуверенности в себе. Ей на тот момент едва исполнилось 20 лет.

— Я была очень неуверенной в себе, у меня была очень низкая самооценка, — объясняла Малиновская в эфире «Нового радио». — Сейчас, глядя на свои прежние фотографии, я думаю: «Господи, зачем?» Я нахожу себя очень красивой девочкой тогда.

Маша Малиновская поддалась сиюминутной слабости и перекроила лицо Источник: Евгений Евгранов / ТАСС

Только спустя годы Маша поняла, что тогда, в 20 лет, ей надо было бежать не к пластическому хирургу, а к психологу, но в то время «это еще не было так модно».

— Я жалею об очень многих манипуляциях со своей внешностью. Сейчас у меня комплекс неполноценности никуда не ушел, — признавалась телеведущая. — Не считаю себя симпатичной.

Из-за неудачного первого опыта Маша Малиновская стала ходить к пластическим хирургам как по расписанию — чтобы если и не вернуть себе былую красоту, но хотя бы исправить ошибки прошлого. Она делала ринопластику, убирала брыли, провела эндоскопическую подтяжку верхней трети лица, височную подтяжку, блефаропластику, липофилинг век, сделала себе «лисий взгляд».

Малиновская честно рассказывает о своей пластике, но никому не советует ее делать — только в крайних случаях Источник: Сергей Виноградов / ТАСС

После перенесенных операций Малиновская говорила, что делать пластические операции можно разве что в двух случаях: если из-за внешности вам сложно появляться на людях или когда возраст берет свое.

— Неизвестно, какой бы я была «до», если бы я начала эти манипуляции со своей внешностью, например, не раньше 30 лет, — подытоживает Малиновская.

Юлия Началова

Для Юлии Началовой погоня за идеальной фигурой обернулась настоящей трагедией. Родив дочь, певица решилась на маммопластику, чтобы вернуть былые формы и увеличить бюст сразу до четвертого размера. Ради этого она отправилась за океан, доверившись хирургам элитной калифорнийской клиники, где регулярно оперируют топовых звезд Голливуда.

Юлия Началова хотела просто привести фигуру в норму после родов Источник: Вадим Тараканов / ТАСС

Первое время певица не могла нарадоваться результату, но эйфория быстро прошла. Пышные формы оказались жутко неудобными: мешали активно двигаться на сцене, стесняли движения и приносили постоянный физический дискомфорт.

— Мне сделали красивую эстетическую форму, но отрезали немного лишнего, — признавалась Началова в программе «Звёзды сошлись» (16+). — В самолете из Лос-Анджелеса я почувствовала себя плохо, у меня стала подниматься температура. Я вышла в комнату, где было зеркало, и увидела, что всё кровоточит.

Поначалу новые формы приносили Юлии радость, но она не подозревала, чем всё обернется Источник: Юрий Самолыго / ТАСС

Тогда Началова приняла решение избавиться от силикона. Однако повторная операция по удалению имплантов, длившаяся долгие пять часов, превратилась в сущий кошмар. Американские врачи допустили роковую ошибку и занесли в организм Юлии опасную инфекцию. Последствия оказались жуткими: у артистки начался тяжелейший сепсис, произошло заражение крови, отказали почки.

Полностью восстановиться Юлия так и не смогла. Роковая врачебная ошибка нанесла сокрушительный удар по ее иммунитету и запустила необратимые процессы. Именно после этого у Началовой развились сахарный диабет и мучительная подагра. Эти тяжелые хронические недуги преследовали звезду до самых последних дней и в марте 2019 года привели к ее преждевременной смерти.

Татьяна Веденеева

Знаменитая ведущая детских телепрограмм решилась на пластическую операцию из-за небольшой припухлости, которая появилась под левым нижним веком. Казалось бы, мелочь, но она жутко раздражала Веденееву. И актриса решила избавиться от этого дефекта с помощью блефаропластики, которую провела во Франции.

Татьяна Веденеева собиралась всего лишь исправить один небольшой недостаток Источник: Владимир Васильев / ТАСС

Результат минутной слабости обернулся для телеведущей эстетическим кошмаром.

Как выяснилось, французский хирург, вместо того чтобы аккуратно поработать исключительно с нижней частью левого глаза, зачем-то полез орудовать скальпелем гораздо выше.

В результате операции Веденеева стала на себя не похожа Источник: Анна Салынская / ТАСС

— Разрезали сверху, чего я не хотела. Если посмотреть мои фото, у меня веки были пухлые, а когда они мне это сделали, глаза стали более запавшими. Теперь мне приходится светлыми тенями возвращать это ощущение припухлости век, — рассказывала телеведущая.