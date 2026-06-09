Друзья из России пробрались на Каннский кинофестиваль. Звезды выстроились к ним в очередь

На фото Полина с Бахромом Нумоновым (слева) и Максимом Сапожниковым, владельцем продакшен-компании Fashion To Max Источник: Полина Бальчугова

Звезды кино и шоу-бизнеса на Каннском кинофестивале выстроились в очередь к двум друзьям из Екатеринбурга. Визажист и мастер по волосам с Урала рванули в заграничную командировку, чтобы собрать актеров и продюсеров на красную ковровую дорожку. И поделились своими впечатлениями с E1.RU.

Каннский кинофестиваль — ежегодный международный киносмотр, который проводится во французском курортном городе Канны. С 13 по 24 мая 2025 года он прошел в 78-й раз.

Уральцы в Каннах

Полина Бальчугова — визажист из Екатеринбурга. Впервые в Каннах она оказалась в 2025 году, тогда знакомые продюсеры очень советовали ее актрисам. Спустя год сработало сарафанное радио, и желающих собраться на фестиваль стало так много, что понадобилась подмога. Полина снова собралась в командировку и пригласила с собой друга — мастера по волосам Бахрома Нумонова.

Полина второй раз работает на кинофестивале, в этом году взяла с собой коллегу и друга Бахрома Нумонова Источник: Полина Бальчугова

«С прошлого года с кинофестиваля у меня осталось много контактов, я поддерживала со всеми связь, так что мне снова предложили сотрудничать. Актрисы начали рекомендовать меня своим коллегам, так находились новые клиенты — сработало сарафанное радио. Оказалось, что здесь, в Каннах, ценят визажистов из России и Украины, потому что мы оказываем самый лучший сервис, в отличие от итальянцев или немцев», — делится Полина.

Но бороться за клиентов с европейцами не приходится — гостей на фестивале так много, что работы хватает на всех. Записываться к Полине стали за несколько месяцев до открытия кинофестиваля, ведь все звезды на мероприятии хотят выглядеть безупречно.

Полина отвечала за вечерний макияж, а Бахром делал укладки. Запросы у актеров в Каннах сильно отличаются от того, с чем приходят клиенты в Екатеринбурге. Там работает правило: чем ярче, тем лучше. Звезды просили пышные прически и самые длинные ресницы.

«Фото- и видеокамеры съедают краски, так что макияж должен быть ярким вечером, но при этом естественно смотреться днем, не создавать эффект маски. И, конечно, он должен быть очень стойким», — объясняет Полина.

1000 евро за укладку и макияж

Всех клиентов ребята просили заранее показать костюмы и платья, ведь образ должен быть гармоничным, чтобы прическа не перетягивала взгляды на себя или, наоборот, была акцентом. А еще стиль должен подходить к мероприятию — к фильму, на который в этот вечер собралась идти актриса.

Уральцы делали актерам укладки и макияж. На фото актриса Даша Анишина Источник: Полина Бальчугова

Так можно идти покорять красную дорожку Источник: Полина Бальчугова

«Нужна очень большая насмотренность, чтобы помочь клиенту с выбором образа. Здесь играет большое значение опыт работы. А еще нужно учитывать особенности местности: в Каннах очень влажный морской воздух, так что волосы просто распустятся через час, если их специально не подготовить перед завивкой», — объясняет Бахром Нумонов.

В Каннах мейк и укладка стоят в разы дороже, чем в России. Сказывается ажиотажный спрос — звезд много, а хороших мастеров — мало. Самый бюджетный образ в дни кинофестиваля, по подсчетам Полины, обходился в 300 евро (около 25 тысяч рублей). У топовых визажистов из Москвы или из Европы ценник доходил до 1000–2000 евро (до 168 тысяч рублей). Образ у Полины и Бахрома стоил скромнее — около 400 евро (около 33,5 тысячи рублей).

В цену мастера закладывают не только работу, расходные материалы и косметику, но и дорогу во Францию, визу, проживание. Отельеры и таксисты не стесняются поднимать стоимость услуг в дни кинофестиваля.

Ценники улетают в космос

«Сама поездка — достаточно затратное дело, в эти 10 дней в Каннах ценник растет на всё. Он просто улетает в космос. Жилье стоит бешеных денег, и при этом забронировать что-то более-менее приличное почти невозможно — всё занято», — рассказывает Полина.

Из-за больших расходов заработать на такой командировке очень сложно. По словам Полины, они с Бахромом сработали «в ноль» — то есть закрыли все свои расходы, но прибыли не получили. Впрочем, ребята говорят, что цель у них была другая.

«Работа на Каннском кинофестивале — это, в первую очередь, про опыт. Всё это идет в наше резюме. В дальнейшем мы хотим выйти на международный уровень, чтобы работать на Венецианском фестивале и на модных показах в Париже, в Милане и Лондоне», — делится Полина.

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Сколько стоит выйти на красную дорожку

Актрисы и актеры, которых собирали ребята в этом году, присылали им фотографии с красных ковровых дорожек. Оказалось, что попасть на них не так-то просто. Звездам приходится заранее бронировать выход, а люди не из индустрии покупают такие проходки за бешеные деньги.

«На фестиваль в первую очередь попадают аккредитованные люди, причастные к киноиндустрии. Это актеры, продюсеры, менеджеры, фотографы. Но аккредитация не значит, что ты проходишь на все имеющиеся дорожки. Актрисы рассказывали, как они с 7 часов утра ежедневно открывают компьютеры и начинают бронировать себе дорожку. И если повезет, попадают. Это похоже на распределение в школу, когда детей в первый класс хотят записать», — объясняет Полина.

Ребятам тоже предлагали проходки на кинофестиваль, но они отказались. Торговля такими билетами — отдельный бизнес в Каннах. По словам Полины, стоимость выхода на красную ковровую дорожку начинается от 2500 евро. Еще придется заплатить за такси до дорожки — около 700 евро, снимки фотографов и, конечно, за наряд — на фестивале принято удивлять публику.

Командировку ребята расценили как вклад в их портфолио Источник: Полина Бальчугова

Канны звездам явно к лицу. На фото телеведущая Анна Сашина Источник: Полина Бальчугова

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Ранее мы писали про актрису из Екатеринбурга Веронику Мохиреву, которая попала на красную дорожку кинофестиваля в Каннах. Красотка появилась на мероприятии в эпатажном платье от дизайнера Ильи Мигмун.

На открытии фестиваля собрались звезды разной величины: под софитами и вспышками камер они одаривали друг друга улыбками и позировали для фотографов. В этом году для женщин ужесточили правила дресс-кода: излишняя прозрачность и оголенность не приветствуются. Удалось ли им уместиться в новые рамки и насколько удачно — читайте в нашем обзоре.