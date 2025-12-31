«Главный принцип — баланс»: стилист рассказала, в чем встречать Новый год

В чем встречать Новый год — 2026 Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Новый год уже совсем близко, так что многие уже явно озаботились вопросом о том, в чем провести праздничную ночь. Стилист Елена Червова в беседе с 76.RU рассказала, в чем стоит встречать 2026-й и дала советы по фасонам и цветам, которые стоит выбрать в этом сезоне.

Актуальные цвета

По словам эксперта, в 2026 году в моду войдут смелые и индивидуальные цветовые решения, сочетающие в себе как спокойные нейтральные палитры, так и яркие оттенки.

Насыщенные и глубокие тона: идеально подходят для создания элегантного вечернего образа. Ориентируйтесь на сливовый, бордовый, насыщенный коричневый и винный.

Металлики и блеск: новогодняя ночь — это про сияние. Золото и серебро — беспроигрышный выбор для платьев, костюмов или аксессуаров.

Элегантные оттенки: если вы предпочитаете сдержанную роскошь, обратите внимание на белый, дымчато-голубой (Vapor Blue) и классический черный. Они станут прекрасной основой для ярких акцентов.

Смелые акценты: для создания запоминающегося образа подойдут интенсивный бирюзовый (Lyons Blue) и зеленый (Lemongrass).

«Практический совет: Для сбалансированного образа выберите один доминирующий глубокий или нейтральный цвет и добавьте к нему элемент с металлическим блеском или яркий акцент», — уточнила Елена Червова.

Что надеть

Выбор основы образа, по словам стилиста, зависит от формата праздника и вашего комфорта. Все варианты актуальны, но имеют разный характер.

Платье: классика новогодней ночи. В тренде — как строгие прямые платья, а так же женственные варианты с драпировками.



Брючный костюм: символ уверенности и современной элегантности. Выбирайте более яркие, цветные варианты костюмов. После окончания праздников вы сможете создавать и повседневные образы, нося не только костюмом, но и по отдельности успокаивая градус нарядности более повседневной базой.

Комбинации вроде — блузка + юбка, или топ + брюки даёт возможность корректировать градус нарядности. К примеру, вы можете выбрать яркий акцентный топ с воланами и более базовые актуальные брюки. Или наоборот: выбрать яркую юбку в пайетках и более базовую блузу или топ.

Главный принцип 2026 года — осознанная выразительность и баланс. Елена Червова Стилист, автор паблика «Раздетый стилист Лена Червова»

Правило фокуса: Лучше выбрать либо яркий основной образ, либо акцентные аксессуары, но не все одновременно. Перегруженный деталями образ выглядит нелепо и теряет свою стильность.

По словам стилиста, все зависит от того, насколько вам комфортно выделяться. Если вы предпочитаете лаконичный внешний вид в будние дни, то излишне яркий образ может быть для вас некомфортен.

«Или, возможно, вы не видите смысла тратиться на яркое платье, которое вам потом некуда будет носить. Тогда выбирайте то, что у вас уже есть в гардеробе и дополняйте яркими акцентными аксессуарами», — уточнила Елена Червова.

Если же есть настроение блистать — смело покупайте одежду с пайетками, бахромой или акцентными деталями. Тогда вы точно привлечете много внимания к себе и своему образу, говорит стилист.

Какие аксессуары выбрать

Сумка: металлический или декорированный кристаллами клатч.



Украшения: крупные, но лаконичные серьги-каффы или длинные подвески. Либо одно яркое колье, если вырез платья это позволяет.



Обувь: туфли-лодочки с металлическим эффектом или оригинальным декором (например, с бантом).

Текстуры для новогодней ночи

Правильно выбранная текстура, по словам стилиста, сразу создает ощущение праздника и роскоши.

Бархат: в вещах актуального силуэта он выглядит стильно всегда. Он добавляет глубины цвету и выглядит очень стильно. Но имейте в виду, что бархату свойственно добавлять объем.



Атлас, шелк, сатин: их мягкий блеск и способность красиво драпироваться подчеркивают женственность и элегантность.



Пайетки, ткани с металлическим блеском: воплощение новогоднего настроения. Платье или топ из такой ткани сразу становится центром внимания.



Кружево: добавляет образу романтичности, соблазнительности и сложности.

Стильные образы для женщин 40+

Элегантность, качественные ткани и идеальный крой — ключевые принципы органичного образа для женщин возраста 40+, объяснила Елена Червова. Вот несколько вариантов нарядов для корпоратива:

Элегантное платье-миди прямого кроя (например, фасон «футляр» или модель с драпировкой).



Брючный костюм из костюмной ткани с шелковой или атласной блузкой.



Комбинация — прямая юбка из костюмной ткани + нарядный топ и пиджак.

Образы по цвету волос

Блондинкам, по словам стилиста, идут средние по яркости оттенки: вишневый, изумрудный, синий, и металлик серебро. Эти цвета подчеркнут цвет волос и будут смотреться наиболее гармонично.

Брюнеткам идеально подойдут огненные красные, глубокие синие, винные, шоколадно-коричневые тона, а также золотые и бронзовые акценты, которые подчеркнут тепло волос.