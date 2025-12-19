Галопом к удаче. Модный гороскоп на новогоднюю ночь: в чем знакам зодиака встречать Огненную Лошадь

Встречайте 2026-й не просто в красивом наряде, а в костюме своей судьбы Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Новый, 2026 год ворвется под знаком яркой и неукротимой Огненной Лошади — это время смелых решений, дерзких жестов и откровенной страсти. Встречать такой год в полутонах — значит остаться на старте. Ваш наряд должен резонировать с энергией хозяйки года, которая обожает блеск, движение и силу. Чтобы угодить Лошади, выбирайте алые, терракотовые и золотые оттенки, четкие силуэты и роскошные ткани. Но чтобы раскрыть личный потенциал, нужен индивидуальный ключ. Модный гороскоп, где каждая рекомендация поможет вам не просто надеть платье, а буквально облачиться в удачу, — в материале наших коллег из NGS.RU.

Что обожает Огненная Лошадь

Хозяйка года — перфекционистка с горячим сердцем. Она ценит качество и роскошь, поэтому в вашем новогоднем образе не должно быть никакого синтетического блеска. Только натуральные, приятные к телу ткани: бархат, шелк (креп, атлас, дюпон), натуральный вельвет, тончайшая шерсть, кожа.

В цене у Лошади — динамика. Силуэты выбирайте такие, которые будут двигаться легко и не стеснят ваши движения. Широкие брюки палаццо, платья с асимметричным подолом, которые будут лететь за вами, отлично подойдут.

Пусть каждый элемент работает на вашу удачу Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Оценит Лошадь и массивные украшения: браслеты, колье, можно надеть акцентный пояс. По вкусу ей придутся интересные аксессуары — дополните образ перчатками или необычным головным убором: чепчиком из органзы или бусин, страз, мини-шляпкой с вуалью или тюрбаном — почему бы и нет.

Лошадь любит, когда наряд продуман до мелочей. Самое главное правило: даже в самом романтичном платье должны считываться ваши внутренняя уверенность и сила. Сомнения и робость отставьте Змее.

Огненные знаки: Овен, Лев, Стрелец

Ваша задача на новогоднюю ночь — сиять Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Ваша палитра — алый, пурпурный, солнечно-оранжевый, позолоченный. Вы родственная стихия Лошади, эти цвета усилят вашу природную харизму, лидерство и радость жизни, привлекая внимание и возможности. Ткани — атлас, шелковый креп, бархат, кожа, парча.

Присмотритесь к эффектным фасонам: комбинезон с широкими брюками, удлиненный жакет с ярко выраженной линией талии и плеч. Платье-футляр в длине миди или макси с открытыми плечами, платье на запах, подчеркивающее талию. Акцент — на плечи и спину.

Аксессуары — массивные серьги-кольца или «люстры», браслеты-наручники, широкие манжеты — это тоже аксессуар. Примерьте пояс из кожи или металла. В этом году не откажите себе в удовольствии дополнить вечерний образ туфлями на высоком каблуке.

Земные знаки: Телец, Дева, Козерог

Сделайте акцент на безупречности линий и качестве тканей Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Земным знакам следует обратиться к природным оттенкам: изумрудный — цвет листвы, шоколадный — земли, терракотовый, цвет увядшей розы, насыщенная охра, бронза. Вы основа, почва для огня. Ваши цвета укореняют удачу, привлекают материальную стабильность и добавляют образу благородной глубины, что Лошадь уважает. Ткани — тяжелый шелк, кашемир, твид, бархат, вельвет, качественная шерсть.

В новогоднюю ночь ваша задача — облачиться в наряд безупречного кроя, который подчеркнет все ваши достоинства. Платье-футляр по фигуре, юбка-карандаш с роскошным топом или корсетом, брючный костюм или костюм с юбкой из дорогой качественной ткани, платье А-силуэта или модель с запахом.

Вместо сумочки возьмите клатч структурированной формы (то есть не мягкий). Наденьте ожерелье с натуральным камнем — малахитом или яшмой. Украсьте образ перчатками до запястья или длинными. Туфли-лодочки на среднем каблуке будут весьма кстати.

Воздушные знаки: Близнецы, Весы, Водолей

Удивлять и обескураживать — вот задача вашего новогоднего образа Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Цвета этого года для вас — электрик, лавандовый, графитовый, стальной, серебристый, с вкраплениями золота. Вы тот, кто раздувает пламя, эти цвета скажут о вашей оригинальности, свободомыслии и импонируют свободолюбивой натуре Лошади. Выбирайте для новогоднего образа шелк с металлическим отливом, органзу, неопрен, смесовые ткани с контрастным блеском.

Примерьте ассиметричные, геометричные фасоны с игрой фактур. Платье с одним рукавом, шелковую комбинацию в цвете металлик, брюки с завышенной талией и широким поясом, юбку с драпировкой или нестандартным кроем.

В качестве аксессуара выберите скульптурное колье или брошь на лацкан жакета. Сумка футуристичной формы, обувь с прозрачными вставками или необычным фигурным каблуком дополнят образ. Допустима эпатажная стрижка или даже яркий парик. Ваш девиз в новогоднюю ночь — неожиданность.

Водные знаки: Рак, Скорпион, Рыбы

Играйте на контрасте: скрытое и явное, как глубокий разрез на закрытом платье Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Ваша палитра — бриллиантово-белый, цвет морской волны, глубокий фиолетовый, сливовый, мистический черный с синим подтоном. Водные знаки символизируют глубину, которая укрощает и направляет огонь. Ваши цвета добавляют магии, интуиции и эмоциональной силы, помогая не сгореть в вихре года, а поймать свою волну. Ткани — шелковый атлас, шифон, бархат, кружево (качественное, не трикотажное), гипюр, струящиеся ткани с переливом.

Для празднования Нового года вам подойдут романтичные фасоны, драпированные, с таинственным настроением. Платье в пол с рукавами-фонариками, как у принцессы, наряды с пайетками или вышивкой, платья-халаты с поясом тоже вас украсят, юбка-макси с экстремальным разрезом станет главным акцентом.

Не мелочитесь с аксессуарами, сразу выбирайте диадему или эффектный ободок. Надевайте кольца на несколько пальцев, можно в виде ракушек или с волнообразными линиями. Можно накинуть на плечи легкий струящийся палантин.

