НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как 0

0 м/c,

штиль.

 761мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 76,09
EUR 88,70
Экопроекты российских компаний
Когда похолодает
«Умные решения»
Раскупили билеты на юг
Что подарить и как отметить Новый год
Застройка у Толги
Бизнес Марии Горбань
Дорога-решето
Декабрьские грибы
Стиль и красота Окружающие не смогут скрыть восхищения: топ-5 дизайнов маникюра на Новый год в 2025 году

Окружающие не смогут скрыть восхищения: топ-5 дизайнов маникюра на Новый год в 2025 году

Как оформить ногти на праздник

363
Какой маникюр сделать на Новый год | Источник: Елизавета Хвищук / Vk.com Какой маникюр сделать на Новый год | Источник: Елизавета Хвищук / Vk.com

Какой маникюр сделать на Новый год

Источник:

Елизавета Хвищук / Vk.com

Новый год не за горами, а значит, модницы уже озаботились вопросом о том, с каким маникюром им отметить праздник.

Мы подобрали пять вариантов от мастера ногтевого сервиса из Ярославской области Елизаветы Хвищук. Эти дизайны придутся по вкусу как любительницам минимализма, так и тем, кто привык блистать.

Такой дизайн будет универсальным | Источник: Елизавета Хвищук / Vk.com Такой дизайн будет универсальным | Источник: Елизавета Хвищук / Vk.com

Такой дизайн будет универсальным

Источник:

Елизавета Хвищук / Vk.com

Если на ногтях хочется чего-то сдержанного, но, при этом, с праздничной изюминкой, можно обратить внимание на френч с втиркой. Лаконичный дизайн подойдет под любой образ, а еще с ним можно будет провести достаточно много времени и рисунок точно не начнет бросаться в глаза и надоедать.

«Кошачий глаз», кажется, не устареет никогда | Источник: Елизавета Хвищук / Vk.com «Кошачий глаз», кажется, не устареет никогда | Источник: Елизавета Хвищук / Vk.com

«Кошачий глаз», кажется, не устареет никогда

Источник:

Елизавета Хвищук / Vk.com

Для тех, кто хочет, чтобы в свете гирлянд ногти переливались сразу несколькими оттенками, то отличный выход — лак «кошачий глаз». Подобрать расцветку можно на любой вкус, а потом долго играть пальцами на свету и смотреть на маникюрное волшебство на ваших руках. Кстати, такой дизайн хорошо смотрится как на длинных, так и на коротких ногтях.

Многие выбирают дизайны исходя из сезона | Источник: Елизавета Хвищук / Vk.com Многие выбирают дизайны исходя из сезона | Источник: Елизавета Хвищук / Vk.com

Многие выбирают дизайны исходя из сезона

Источник:

Елизавета Хвищук / Vk.com

Если зимнее настроение хочется чувствовать даже в собственном образе, то можно выбрать соответсвующий дизайн. Попросить мастера нарисовать на ногтях снежинки, использовать блестящие наклейки, стразы и блестки, имитирующие снег. Такому маникюру точно позавидует любая Снегурочка!

Можно сделать акцент на двух ногтях и маникюр будет выглядеть уже совсем иначе | Источник: Елизавета Хвищук / Vk.com Можно сделать акцент на двух ногтях и маникюр будет выглядеть уже совсем иначе | Источник: Елизавета Хвищук / Vk.com

Можно сделать акцент на двух ногтях и маникюр будет выглядеть уже совсем иначе

Источник:

Елизавета Хвищук / Vk.com

Часто на праздники модницы выбирают дизайны в темных оттенках, чтобы маникюр был универсальным для разных образов. В этом случае можно использовать однотонное покрытие, а на двух ногтях сделать геометрический узор. Блеска и добавят стразы, и повседневный маникюр превратится в праздничный.

Яркий маникюр точно будет притягивать взгляды | Источник: Елизавета Хвищук / Vk.com Яркий маникюр точно будет притягивать взгляды | Источник: Елизавета Хвищук / Vk.com

Яркий маникюр точно будет притягивать взгляды

Источник:

Елизавета Хвищук / Vk.com

Если вы привыкли к ярким дизайнам, то можно комбинировать цветной лак, блестки, наклейки и даже фольгу. Такие ногти точно привлекут внимание окружающих. Но, следует быть внимательной при подборе образа. Такой дизайн подойдет не под каждое платье или костюм.

А вы делаете маникюр?

Да, постоянно
Да, но без покрытия
Только на праздники или перед поездкой на отдых
Я просто слежу за кутикулой и чистотой ногтей
ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Маникюр Дизайн Новый год
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
Мнение
«Самая комфортная страна». Архитектор семь лет странствовал и выяснил, где вне Руси жить хорошо
Илья Морозов
Путешественник
Мнение
«Вся зарплата расписана под платежи». Россиянин с доходом почти в 200 тысяч — о жизни в кредит
Анонимный автор
Мнение
«Людей попросту закредитовали»: юрист — о росте личных банкротств в России и о том, кого это меньше всего устраивает
Антон Канунников
Мнение
«Грозит заражением крови». Женщину с замершей беременностью направили на аборт, но врач сказала, что это грех
Екатерина Цой
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление