Окружающие не смогут скрыть восхищения: топ-5 дизайнов маникюра на Новый год в 2025 году

Какой маникюр сделать на Новый год Источник: Елизавета Хвищук / Vk.com

Новый год не за горами, а значит, модницы уже озаботились вопросом о том, с каким маникюром им отметить праздник.

Мы подобрали пять вариантов от мастера ногтевого сервиса из Ярославской области Елизаветы Хвищук. Эти дизайны придутся по вкусу как любительницам минимализма, так и тем, кто привык блистать.

Такой дизайн будет универсальным Источник: Елизавета Хвищук / Vk.com

Если на ногтях хочется чего-то сдержанного, но, при этом, с праздничной изюминкой, можно обратить внимание на френч с втиркой. Лаконичный дизайн подойдет под любой образ, а еще с ним можно будет провести достаточно много времени и рисунок точно не начнет бросаться в глаза и надоедать.

«Кошачий глаз», кажется, не устареет никогда Источник: Елизавета Хвищук / Vk.com

Для тех, кто хочет, чтобы в свете гирлянд ногти переливались сразу несколькими оттенками, то отличный выход — лак «кошачий глаз». Подобрать расцветку можно на любой вкус, а потом долго играть пальцами на свету и смотреть на маникюрное волшебство на ваших руках. Кстати, такой дизайн хорошо смотрится как на длинных, так и на коротких ногтях.

Многие выбирают дизайны исходя из сезона Источник: Елизавета Хвищук / Vk.com

Если зимнее настроение хочется чувствовать даже в собственном образе, то можно выбрать соответсвующий дизайн. Попросить мастера нарисовать на ногтях снежинки, использовать блестящие наклейки, стразы и блестки, имитирующие снег. Такому маникюру точно позавидует любая Снегурочка!

Можно сделать акцент на двух ногтях и маникюр будет выглядеть уже совсем иначе Источник: Елизавета Хвищук / Vk.com

Часто на праздники модницы выбирают дизайны в темных оттенках, чтобы маникюр был универсальным для разных образов. В этом случае можно использовать однотонное покрытие, а на двух ногтях сделать геометрический узор. Блеска и добавят стразы, и повседневный маникюр превратится в праздничный.

Яркий маникюр точно будет притягивать взгляды Источник: Елизавета Хвищук / Vk.com

Если вы привыкли к ярким дизайнам, то можно комбинировать цветной лак, блестки, наклейки и даже фольгу. Такие ногти точно привлекут внимание окружающих. Но, следует быть внимательной при подборе образа. Такой дизайн подойдет не под каждое платье или костюм.