НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

2 м/c,

южн.

 761мм 87%
Подробнее
5 Пробки
USD 76,97
EUR 89,90
Экопроекты российских компаний
Открыли памятник Юрию Ваксману
«Умные решения»
Новые остановки в Ярославле
Что подарить и как отметить Новый год
Кружки для пенсионеров
УАЗ вспыхнул после аварии: видео
55-летния ярославна — звезда пилона
Когда выпадет снег
Стиль и красота Модные советы Обзор В чём встречать Новый год — 2026: советы стилиста для вашего лучшего образа

В чём встречать Новый год — 2026: советы стилиста для вашего лучшего образа

Какие цвета будут в тренде и как их сочетать

117
Пришло время продумать новогодний наряд до мелочей | Источник: Ирина Шарова / 72.RUПришло время продумать новогодний наряд до мелочей | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Пришло время продумать новогодний наряд до мелочей

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

До Нового года осталось меньше месяца, и самое время подумать, какой костюм подобрать на праздник. Есть поверье, что, надевая одежду в гармонии с символом наступающего года, мы настраиваем себя на процветание и счастье на 12 месяцев вперед. Но важно не только угодить Огненной Лошади, но и выглядеть прилично, еще лучше — сногсшибательно. Поэтому мы спросили у стилиста Анны Притчиной, в чем встречать Новый год, какую одежду выбрать и как всё это превратить в стильный образ.

Цветовая палитра 2026-го

Палитра года Красной Огненной Лошади построена на контрасте мощи и гармонии. Вот ключевые цвета и их значения:

  1. Энергия и страсть — красный, оранжевый и золотой. Эти огненные тона — прямое воплощение стихии года, они притягивают активность и удачу в финансах.

  2. Обновление и свежесть — насыщенный зеленый. Этот цвет символизирует рост, новые начинания и жизненную силу.

  3. Стабильность и уют — коричневый и бежевый. Теплые природные оттенки добавят образу основательности, спокойствия и комфорта.

Красный — самостоятельный акцент

Красное платье — беспроигрышный вариант для новогоднего вечера. Правда, если вы обладательница внешности с невысоким контрастом, насыщенный алый может невыгодно подчеркивать красноту кожи. В этом случае лучше отдать предпочтение более приглушенным оттенкам бургунди, вишневого, красно-фиолетового или терракотового.

— Total red — необязательное условие. Если высокая торжественность не требуется, топ или пиджак в красных тонах достаточно сочетать с джинсами или юбкой более приглушенного оттенка. Когда хочется яркости, выбирайте более контрастные сочетания красного — с белым, черным и зеленым, — советует Анна Притчина.

Природные цвета — элегантный образ без больших затрат

Не спешите покупать новую одежду — ваш идеальный новогодний наряд может уже висеть в шкафу. Возьмите за основу уютные земляные оттенки: коричневый, беж, песочный. Чтобы превратить их из повседневных в праздничные, сделайте ставку на богатые текстуры, сложный крой и яркие аксессуары. Вот работающие формулы, как можно сделать праздничные комбинации:

  • монохромный образ из базовых вещей в одном или разных оттенках коричневого;

  • брючный костюм + босоножки + акцентные серьги;

  • брюки палаццо + туфли с острым мысом + корсетный или асимметричный топ;

  • атласная юбка + акцентная блуза сложного кроя;

  • фактурная юбка, пушистая, кожаная, в пайетках + классическая рубашка.

— В эту цветовую гамму также органично встроятся оттенки изумрудного и темно-синего, они добавят вашему новогоднему образу глубины и контраста, — подчеркивает стилист.

Добавляем образу характера

Без аксессуаров ваш новогодний образ будет смотреться незавершенным. Смело добавляйте огня и энергии с помощью золотых или латунных украшений. Это может быть крупный браслет поверх рукава рубашки, акцентное коктейльное кольцо, колье-чокер или объемные серьги.

Также в нейтральный образ можно добавить цветные элементы. Поэкспериментируйте с красным или оранжевым, выбрав яркие перчатки, колготки, туфли или сумочку. Такой ход выглядит современно и дерзко.

Помните о балансе

Главное правило стильного образа — чувство меры. Не старайтесь воплотить все тренды сразу, выберите один-два ключевых акцента, которые и составят всё впечатление:

  • объемные серьги — не добавляем ничего на шею;

  • яркое платье — туфли базового цвета;

  • блуза сложного кроя — украшения базовых форм;

  • фактурная юбка — базовый топ;

  • насыщенный верх — нейтральный низ.

Новый год — это повод быть собой и чувствовать себя прекрасно в кругу близких людей. Пусть энергия Огненной Лошади принесет вам вдохновение и только яркие эмоции.

А вы уже выбрали наряд на Новый год?

Да, уже ждет своего часа
Еще нет, но вот-вот выберу
Беру просто то, что нравится
А я собираю образ из более-менее приличной одежды, что есть в гардеробе
Не вижу смысла подбирать костюм на Новый год
Мне и так норм
ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Год Лошади Одежда Цвет Праздник Стиль Мода
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Старость не болезнь»: психолог о том, как не утратить молодость раньше времени
Лариса Паркина
Мнение
Ор выше гор. Почему третий сезон «Метода» не вывозит — впечатления от первых серий
Зоя Кузнецова
главный редактор Ирсити.Ру
Мнение
«Грозит заражением крови». Женщину с замершей беременностью направили на аборт, но врач сказала, что это грех
Екатерина Цой
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
«Получают 40 тысяч и ничего не хотят менять». Мать двоих детей — о вечно ноющих людях с низкой зарплатой
Анонимный автор
Мнение
Какой получилась экранизация романа «Авиатор» Евгения Водолазкина
Надежда Губарь
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление