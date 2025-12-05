В чём встречать Новый год — 2026: советы стилиста для вашего лучшего образа

Пришло время продумать новогодний наряд до мелочей Источник: Ирина Шарова / 72.RU

До Нового года осталось меньше месяца, и самое время подумать, какой костюм подобрать на праздник. Есть поверье, что, надевая одежду в гармонии с символом наступающего года, мы настраиваем себя на процветание и счастье на 12 месяцев вперед. Но важно не только угодить Огненной Лошади, но и выглядеть прилично, еще лучше — сногсшибательно. Поэтому мы спросили у стилиста Анны Притчиной, в чем встречать Новый год, какую одежду выбрать и как всё это превратить в стильный образ.

Цветовая палитра 2026-го

Палитра года Красной Огненной Лошади построена на контрасте мощи и гармонии. Вот ключевые цвета и их значения:

Энергия и страсть — красный, оранжевый и золотой. Эти огненные тона — прямое воплощение стихии года, они притягивают активность и удачу в финансах. Обновление и свежесть — насыщенный зеленый. Этот цвет символизирует рост, новые начинания и жизненную силу. Стабильность и уют — коричневый и бежевый. Теплые природные оттенки добавят образу основательности, спокойствия и комфорта.

Красный — самостоятельный акцент

Красное платье — беспроигрышный вариант для новогоднего вечера. Правда, если вы обладательница внешности с невысоким контрастом, насыщенный алый может невыгодно подчеркивать красноту кожи. В этом случае лучше отдать предпочтение более приглушенным оттенкам бургунди, вишневого, красно-фиолетового или терракотового.

— Total red — необязательное условие. Если высокая торжественность не требуется, топ или пиджак в красных тонах достаточно сочетать с джинсами или юбкой более приглушенного оттенка. Когда хочется яркости, выбирайте более контрастные сочетания красного — с белым, черным и зеленым, — советует Анна Притчина.

Природные цвета — элегантный образ без больших затрат

Не спешите покупать новую одежду — ваш идеальный новогодний наряд может уже висеть в шкафу. Возьмите за основу уютные земляные оттенки: коричневый, беж, песочный. Чтобы превратить их из повседневных в праздничные, сделайте ставку на богатые текстуры, сложный крой и яркие аксессуары. Вот работающие формулы, как можно сделать праздничные комбинации:

монохромный образ из базовых вещей в одном или разных оттенках коричневого;

брючный костюм + босоножки + акцентные серьги;

брюки палаццо + туфли с острым мысом + корсетный или асимметричный топ;

атласная юбка + акцентная блуза сложного кроя;

фактурная юбка, пушистая, кожаная, в пайетках + классическая рубашка.

— В эту цветовую гамму также органично встроятся оттенки изумрудного и темно-синего, они добавят вашему новогоднему образу глубины и контраста, — подчеркивает стилист.

Добавляем образу характера

Без аксессуаров ваш новогодний образ будет смотреться незавершенным. Смело добавляйте огня и энергии с помощью золотых или латунных украшений. Это может быть крупный браслет поверх рукава рубашки, акцентное коктейльное кольцо, колье-чокер или объемные серьги.

Также в нейтральный образ можно добавить цветные элементы. Поэкспериментируйте с красным или оранжевым, выбрав яркие перчатки, колготки, туфли или сумочку. Такой ход выглядит современно и дерзко.

Помните о балансе

Главное правило стильного образа — чувство меры. Не старайтесь воплотить все тренды сразу, выберите один-два ключевых акцента, которые и составят всё впечатление:

объемные серьги — не добавляем ничего на шею;

яркое платье — туфли базового цвета;

блуза сложного кроя — украшения базовых форм;

фактурная юбка — базовый топ;

насыщенный верх — нейтральный низ.

Новый год — это повод быть собой и чувствовать себя прекрасно в кругу близких людей. Пусть энергия Огненной Лошади принесет вам вдохновение и только яркие эмоции.