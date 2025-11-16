НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Подчеркнут формы и скроют возраст: стилист объяснила, как подобрать гардероб идеальных оттенков

Подчеркнут формы и скроют возраст: стилист объяснила, как подобрать гардероб идеальных оттенков

Изучаем рекомендации специалиста

386
Стилист из Ярославля рассказала, как научиться подбирать себе одежду

Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU; Виктория Куприянова

Стилист из Ярославля рассказала, как научиться подбирать себе одежду

Источник:

Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU; Виктория Куприянова

Шопинг затягивается из-за долгих поисков идеального образа? Возможно, дело в цвете. Мы обсудили эту тему с ярославским стилистом Викторией Куприяновой и выяснили, как определить свой цветотип и без затруднений подбирать одежду.

— Цветотип — это характеристика внешности человека на основе сочетании цветов в портретной зоне (оттенок волос, кожи, ресниц, бровей, губ и радужки глаз), — объяснила специалист.

По словам эксперта, самая известная классификация цветотипов — это разделение по временам года, его еще называют «сезонным цветотипированием».

  • Осень. У представителей теплый оливковый тон кожи, рыжие или темные волосы, карие или зеленые глаза.

  • Зима. Этому цветотипу свойственны: холодный выбеленный тон кожи, темные волосы и яркие глаза.

  • Весна. Представителям характерны теплый, оливковый тон кожи, светлые волосы и глаза.

  • Лето. У людей с таким цветотипом холодный (часто немного розоватый) тон кожи, светлые или пепельные волосы и глаза светлых оттенков.

В настоящее время, как утверждает стилист, система сезонного цветотипирования утратила свою актуальность по сравнению с тем, как это было пару десятилетий назад.

Сейчас женщины могут легко менять себя: цвет волос, бровей и даже глаз, а тон кожи можно корректировать с помощью косметических средств. Именно поэтому, внешность стало сложно делить на 4 сезонные группы.

— В итоге систему усложнили и сделали более современной. Теперь существует 12 подтипов (например, «теплая весна», «мягкая осень» и др.) Однако новая классификация вызывает много вопросов и имеет исключения, — отметила специалист.

Что такое колориты внешности

Многие стилисты, по словам эксперта, работают не по цветотипам, а по колоритам внешности.

— Они понятнее в объяснении клиентам и имеют меньше ограничений. Обычно одна внешность может сочетать в себе несколько колоритов, — объяснила Виктория Куприянова.

Виды колоритов внешности обычно перечисляются парами.

  • Пара № 1: тёплый и холодный колориты. Первый предполагает заметные тёплые, золотистые краски во внешности (рыжие/рыжеватые волосы, ресницы, брови и зачастую — веснушки). Второй отличается преобладанием холодных красок (глаза — серо-голубые, с серым оттенком волосы).

  • Пара № 2: светлый и глубокий. Очень светлые от природы волосы и глаза, кожа характерны для первого вида колорита. Для второго присущи тёмные волосы, глаза, брови и ресницы, а оттенок кожи варьируется от фарфорового до почти чёрного.

  • Пара № 3: яркий и мягкий/приглушенный. Во внешности представителей яркого колорита есть контраст светлого и тёмного: светлая кожа, тёмные волосы и светлые глаза). Представители мягкого отличаются мягкостью внешности из-за неоднородного приглушенного (русого) оттенка волос и серыми, серо-зелёными, серо-голубыми глазами).

Стилист отмечает, что цветоанализ помогает подчеркнуть природную красоту и нивелировать возрастные изменения. Зная свой колорит, одежду, макияж и аксессуары подобрать намного проще.

— К примеру, девушкам глубокого яркого холодного колорита внешности очень подходят по аналогии яркие, темные, холодные цвета (синий, фиолетовый). А глубокому яркому теплому колориту больше идут яркие или темные цвета в теплой цветовой гамме красного, зеленого, оранжевого, — подчеркнула специалист.

При этом вопросов и исключений очень много. Как отмечает эксперт, рекомендации по колориту нужно воспринимать как основу и базу для гардероба. Не стоит бояться экспериментировать с цветами, несвойственными для вашего колорита.

Виктория Куприянова

Обязательно добавляйте в гардероб другие цвета, ориентируйтесь на ощущения, ценности, настроение и предпочтения.

Виктория Куприянова

стилист
Алёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
