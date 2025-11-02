НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +4

0 м/c,

 760мм 70%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,89
EUR 93,38
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Фото новогоднего катка
Что с площадью Труда
Выехал на встречку и погиб
В поезде Ярославль — Москва выбило стекла
«Умные решения» в недвижимости
Прогноз погоды на ноябрь
Афиша на выходные
Стиль и красота Обзор Блистать, но утонченно: собираемся на новогодний корпоратив — обзор трендов со стилистом

Блистать, но утонченно: собираемся на новогодний корпоратив — обзор трендов со стилистом

Эксперт рассказала, как собрать образ на вечеринку

122
Хотя бы раз продумайте образ заранее и как следует подготовьтесь | Источник: ru.pinterest.comХотя бы раз продумайте образ заранее и как следует подготовьтесь | Источник: ru.pinterest.com

Хотя бы раз продумайте образ заранее и как следует подготовьтесь

Источник:

ru.pinterest.com

Новогодний корпоратив уже на носу — и это не преувеличение. Компании бронируют площадки с октября, а это значит, что пора задуматься и о праздничном образе. Чтобы выглядеть стильно, уверенно и уместно, необязательно часами листать соцсети в поисках вдохновения. Стилист Мария Баскакова подготовила несколько практичных советов, которые помогут подчеркнуть индивидуальность и при этом соответствовать атмосфере праздника. Как адаптировать тренды к суровой реальности и сделать так, чтобы купленная на праздник вещь работала и в повседневном гардеробе — в материале наших коллег из NGS.RU.

Что в тренде

В 2025 году праздничная мода делает ставку на утонченную роскошь и осознанный выбор: в тренде платья с архитектурными складками, мягкими драпировками и неожиданными, но сдержанными разрезами.

Летящее платье можно носить не только летом&nbsp;— присмотритесь к кружеву | Источник: ru.pinterest.comЛетящее платье можно носить не только летом&nbsp;— присмотритесь к кружеву | Источник: ru.pinterest.com

Летящее платье можно носить не только летом — присмотритесь к кружеву

Источник:

ru.pinterest.com

Ассиметричная длина&nbsp;— фишка сезона | Источник: ru.pinterest.comАссиметричная длина&nbsp;— фишка сезона | Источник: ru.pinterest.com

Ассиметричная длина — фишка сезона

Источник:

ru.pinterest.com

Актуальны модели из бархата, шелка и тканей с люрексом — они создают эффектное сияние. Цветовая палитра ушла в сторону нейтральных изумрудных, теплых терракотовых и насыщенных сапфировых оттенков, а также приглушенных металлов: бронзы, старого золота и матового серебра.

Приглушенные оттенки смотрятся дорого и изысканно | Источник: ru.pinterest.comПриглушенные оттенки смотрятся дорого и изысканно | Источник: ru.pinterest.com

Приглушенные оттенки смотрятся дорого и изысканно

Источник:

ru.pinterest.com

Идеальны для девушек с мягким осенним и холодным летним цветотипом | Источник: ru.pinterest.comИдеальны для девушек с мягким осенним и холодным летним цветотипом | Источник: ru.pinterest.com

Идеальны для девушек с мягким осенним и холодным летним цветотипом

Источник:

ru.pinterest.com

Аксессуары стоит подбирать в качестве завершающего штриха, минималистичные, но выразительные: массивные геометрические серьги или тонкие цепочки с подвесками. Главное правило сезона — меньше глянца и больше текстур, меньше вычурности, но больше индивидуальности.

Адаптируем к себе

Стилист Мария Баскакова, вопреки мнению большинства стилистов, считает, что тренды — это не истина в последней инстанции. На них можно опираться, но очень внимательно, выбирая для себя подходящие.

«Если тот или иной тренд отражает вас как личность, если он вписывается в ваш повседневный базовый гардероб, то да, к нему можно присмотреться и использовать. Бездумно брать то, что является трендом, — это бессмысленная трата денег», — уверена стилист.

Укороченный жакет с акцентными плечами плюс юбка макси с высоким разрезом&nbsp;— очень стильно. Не забудьте туфли на каблуке с острым мысом и аксессуары | Источник: ru.pinterest.comУкороченный жакет с акцентными плечами плюс юбка макси с высоким разрезом&nbsp;— очень стильно. Не забудьте туфли на каблуке с острым мысом и аксессуары | Источник: ru.pinterest.com

Укороченный жакет с акцентными плечами плюс юбка макси с высоким разрезом — очень стильно. Не забудьте туфли на каблуке с острым мысом и аксессуары

Источник:

ru.pinterest.com

Драпировки сегодня везде и всюду, а костюм из парчи сделает из вас королеву вечера (такого точно ни у кого не будет) | Источник: ru.pinterest.comДрапировки сегодня везде и всюду, а костюм из парчи сделает из вас королеву вечера (такого точно ни у кого не будет) | Источник: ru.pinterest.com

Драпировки сегодня везде и всюду, а костюм из парчи сделает из вас королеву вечера (такого точно ни у кого не будет)

Источник:

ru.pinterest.com

Так как все тренды задаются на подиуме, стилист предлагает рассмотреть некоторые варианты с прошедших недель моды. Мода диктует нам уходить из оверсайза, но не полностью. Присмотритесь к приталенным силуэтам с акцентными плечами: это смотрится красиво и женственно, а главное — достаточно свежо.

«Также хочу заострить внимание на прямых силуэтах — это практически всегда выигрышная позиция для любого типа фигуры, которую можно классно обыграть», — продолжила стилист.

Правило «открытые ноги&nbsp;— закрытые руки» никто не отменял | Источник: ru.pinterest.comПравило «открытые ноги&nbsp;— закрытые руки» никто не отменял | Источник: ru.pinterest.com

Правило «открытые ноги — закрытые руки» никто не отменял

Источник:

ru.pinterest.com

И наоборот: открытые плечи&nbsp;— закрытые ноги | Источник: ru.pinterest.comИ наоборот: открытые плечи&nbsp;— закрытые ноги | Источник: ru.pinterest.com

И наоборот: открытые плечи — закрытые ноги

Источник:

ru.pinterest.com

Первое, от чего мы отталкиваемся, — дресс-код, если он на вашем мероприятии есть. Второй момент — уместность оголения: если вы открыли ноги, значит, нужно закрыть руки.

«Если это мини-платье, то сверху необходим жакет. Если вы открыли руки, то делайте выбор в пользу длины в пол на подоле платья, юбке или брюках. Если же вы решили показать спину, выбрав верх с вырезом сзади, то не рекомендуется оголять ноги», — советует Мария Баскакова.

Стандартный набор

То, что пайетки можно надевать только на Новый год, — ошибочное суждение, ведь они уже давно перекочевали в повседневный гардероб.

«Один яркий, броский элемент может сделать более интересной любую базу, начиная от простой белой футболки и заканчивая чем-то интересным», — согласилась Мария Баскакова.

Наденьте брюки из пайеток с костюмным строгим жилетом на голое тело&nbsp;— как вам идея? | Источник: ru.pinterest.comНаденьте брюки из пайеток с костюмным строгим жилетом на голое тело&nbsp;— как вам идея? | Источник: ru.pinterest.com

Наденьте брюки из пайеток с костюмным строгим жилетом на голое тело — как вам идея?

Источник:

ru.pinterest.com

А рубашку с блестяшками можно сочетать с базовыми джинсами | Источник: ru.pinterest.comА рубашку с блестяшками можно сочетать с базовыми джинсами | Источник: ru.pinterest.com

А рубашку с блестяшками можно сочетать с базовыми джинсами

Источник:

ru.pinterest.com

Пайетки бывают крупные, мелкие, разных геометрических форм, в разных интерпретациях и смотрятся красиво и свежо.

Стилист рекомендует также приглядеться к перьям — это красиво, но главное, чтобы их было достаточное количество. Если на вашем платье будет три несчастных пера — провал образа гарантирован.

Перья никто не отменял, смело можно надевать прошлогодний костюм | Источник: ru.pinterest.comПерья никто не отменял, смело можно надевать прошлогодний костюм | Источник: ru.pinterest.com

Перья никто не отменял, смело можно надевать прошлогодний костюм

Источник:

ru.pinterest.com

Кукольные платья&nbsp;— да, но не на девушках с типом фигуры яблоко (смотрится нелепо и полнит) | Источник: ru.pinterest.comКукольные платья&nbsp;— да, но не на девушках с типом фигуры яблоко (смотрится нелепо и полнит) | Источник: ru.pinterest.com

Кукольные платья — да, но не на девушках с типом фигуры яблоко (смотрится нелепо и полнит)

Источник:

ru.pinterest.com

В топе бархат, металлизированная нить в одежде — магазины пополняются вещами такого формата. Также можно обратить внимание на жаккард или парчу, на жатку — это тоже смотрится интересно и легко адаптируется к повседневности.

Если не хотите платье, обратите внимание на костюмы, атласные блузы с акцентными рукавами и юбки — с теми же перьями, пайетками или стразами. Не забывайте про аксессуары, они завершат ваш образ и сделают его более гармоничным.

Старая добрая классика: платье-пиджак с блестками&nbsp;— и ничего не нужно выдумывать | Источник: ru.pinterest.comСтарая добрая классика: платье-пиджак с блестками&nbsp;— и ничего не нужно выдумывать | Источник: ru.pinterest.com

Старая добрая классика: платье-пиджак с блестками — и ничего не нужно выдумывать

Источник:

ru.pinterest.com

Удлиненная рубашка и юбка-баска составят стильное сочетание, которое еще не приелось | Источник: ru.pinterest.comУдлиненная рубашка и юбка-баска составят стильное сочетание, которое еще не приелось | Источник: ru.pinterest.com

Удлиненная рубашка и юбка-баска составят стильное сочетание, которое еще не приелось

Источник:

ru.pinterest.com

Мария Баскакова уточнила, что есть смысл покупать какие-то более яркие и выделяющиеся из вашего повседневного гардероба вещи для праздника, но таким способом, чтобы вы смогли надеть это не только на Новый год, но и комбинируя с более спокойными вещами.

«Чтобы вещь не лежала без дела, а работала на вас», — пояснила стилист.

Для стройности

Нравятся платья по фигуре? Берите на размер больше, на новогоднем корпоративе скажете себе за это спасибо | Источник: ru.pinterest.comНравятся платья по фигуре? Берите на размер больше, на новогоднем корпоративе скажете себе за это спасибо | Источник: ru.pinterest.com

Нравятся платья по фигуре? Берите на размер больше, на новогоднем корпоративе скажете себе за это спасибо

Источник:

ru.pinterest.com

Костюм с акцентом на талии визуально стройнит и подходит для любого типа фигуры. Не забудьте каблуки, если вы невысокого роста, и пусть мыс ваших туфель будет острым | Источник: ru.pinterest.comКостюм с акцентом на талии визуально стройнит и подходит для любого типа фигуры. Не забудьте каблуки, если вы невысокого роста, и пусть мыс ваших туфель будет острым | Источник: ru.pinterest.com

Костюм с акцентом на талии визуально стройнит и подходит для любого типа фигуры. Не забудьте каблуки, если вы невысокого роста, и пусть мыс ваших туфель будет острым

Источник:

ru.pinterest.com

Опыт стилиста говорит о том, что девушки с фигурой плюс-сайз очень любят на праздник выбирать обтягивающую одежду. Это не всегда хорошо, но есть фишка, которая сыграет в пользу такого образа.

«Выбирайте вещь на размер больше — ваш образ будет смотреться легче. Рекомендую присмотреться к прямым силуэтам: платье в пол или костюм. Например, прямые не обтягивающие брюки — потом вы сможете их носить куда угодно. Подберите к ним классный яркий жакет — сегодня у нас много брендов, которые предлагают прикольные позиции больших размеров», — подсказывает Мария Баскакова.

Черный список

Можно стилизовать и слегка устаревшие модели — те, что покупали пару сезонов (не лет — это важно) назад. Но для этого нужны навык, опыт и насмотренность. Мария Баскакова настоятельно рекомендует не надевать откровенно устаревшие модели, которые наверняка найдутся у вас в шкафу, — никакой «свежий взгляд» им не поможет.

Простая белая рубашка всегда красиво смотрится с блестящей юбкой | Источник: ru.pinterest.comПростая белая рубашка всегда красиво смотрится с блестящей юбкой | Источник: ru.pinterest.com

Простая белая рубашка всегда красиво смотрится с блестящей юбкой

Источник:

ru.pinterest.com

Вариант для смелых: шорты с блестками, лонгслив с люрексом и металлизированные казаки&nbsp;— сиять так сиять | Источник: ru.pinterest.comВариант для смелых: шорты с блестками, лонгслив с люрексом и металлизированные казаки&nbsp;— сиять так сиять | Источник: ru.pinterest.com

Вариант для смелых: шорты с блестками, лонгслив с люрексом и металлизированные казаки — сиять так сиять

Источник:

ru.pinterest.com

К началу 2025 года мода окончательно распрощалась с чрезмерно пышными платьями, латексными облегающими вариантами а-ля нулевые, чрезмерным блеском. Всё это сегодня воспринимается как безвкусные пережитки прошлого. Ушли в небытие и ткани вроде лакированного атласа, создающие эффект «пластикового» образа, — сегодня в цене четкие фактуры и утонченный блеск.

Фиолетовый&nbsp;— один из самых трендовых оттенков, хорош на женщинах с холодным подтоном | Источник: ru.pinterest.comФиолетовый&nbsp;— один из самых трендовых оттенков, хорош на женщинах с холодным подтоном | Источник: ru.pinterest.com

Фиолетовый — один из самых трендовых оттенков, хорош на женщинах с холодным подтоном

Источник:

ru.pinterest.com

Платье по фигуре из бархата&nbsp;— очень элегантно | Источник: ru.pinterest.comПлатье по фигуре из бархата&nbsp;— очень элегантно | Источник: ru.pinterest.com

Платье по фигуре из бархата — очень элегантно

Источник:

ru.pinterest.com

Не в тренде и платья с вырезами для «вау-эффекта», которые мы скупали всего пару сезонов назад. Современная эстетика делает ставку на сдержанность, а не на демонстрацию. Актуальны лаконичные силуэты, интересные детали и легкий умеренный гламур — всё, что подчеркивает индивидуальность, а не делает из вас шаблонную куклу.

Что еще почитать

В этом вы будете неотразимы: 5 главных трендов осени 2025 года.

Не дурнушка, а librarian girl. Модницы превратили образ Кати Пушкаревой в новый тренд — как ему соответствовать.

ПО ТЕМЕ
Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Образ на корпоратив Мода и стиль Совет стилиста Корпоратив Новый год
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Главную фишку задвинули»: журналист честно высказался о фильме «Горыныч» с Александром Петровым
Денис Лейканд
журналист
Мнение
Посадили в хвост и сказали, что это бизнес-класс. Пассажир доплатил за место, чтобы не попасть под овербукинг, — это не помогло
Виктор Коробов
Мнение
«Начать нужно с головы»: как победительница конкурса красоты похудела на 27 килограммов
Людмила Антонова
Миссис Архангельск-2025 и Королева Северо-Запад-2025
Мнение
«Алиса в Стране капец»: как российские киноделы превратили сказку Кэрролла в «Американский пирог»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
В России снизили ключевую ставку. Как это скажется на рынке недвижимости?
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление