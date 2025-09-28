«Большая мечта — сняться в клипе Билана»: чем живет рыжая красавица, год назад ставшая «Мисс Европа»

Сейчас «Мисс Европа — 2024» сама судит конкурсы красоты Источник: Роза Гадиева

Роза Гадиева из Казани в прошлом году стала пятой россиянкой, победившей в конкурсе с вековой историей «Мисс Европа». Как сложилась ее жизнь после конкурса — в интервью нашим коллегам из 116.RU.

Отказывали из-за рыжего типажа

Путь Розы в модельном бизнесе начался в юные годы с конкурса красоты в ее родной школе. И сразу — разочарование. Роза набрала больше всех голосов среди аудитории, но взяла только приз зрительских симпатий.

— Первое место получила девочка, чья мама-учительница сидела в жюри. Тогда для меня это был провал. Было обидно, что всё так нечестно.

Источник: Роза Гадиева

Несмотря на это, Роза не забросила увлечение. Ее решимость не поколебало даже то, что жюри часто отказывало ей из-за ее рыжего типажа.

— Отказы поначалу были непростыми, но они мотивировали меня развиваться. Вера в себя и наставники помогли идти дальше.

Звездный час Розы настал в 2024 году в Бейруте. «Мисс Европа», между прочим, старейший международный конкурс красоты. Он был основан в феврале 1927 года дистрибьютором Paramount как разовое мероприятие.

Россиянки (ну или жительницы Советского Союза) в конкурсе за всю его историю побеждали четыре раза.

На фото — Татьяна Маслова, «Мисс Европа — 1933» Источник: Холодная Волна / pinterest.com

«Сказали срочно вылетать, прямо сегодня»

Участие Розы в конкурсе, а точнее в российском этапе, чуть не сорвалось. Девушка узнала о состязании, когда в Москве уже вовсю шел отборочный тур. Будущая мисс сидела со знакомой в кафе, когда та рассказала о конкурсе красоты. Дамы тут же позвонили тем, кто проводит мероприятие.

— Организаторы ответили: «Уже два дня идет отборочный тур, к сожалению, вы опоздали». На что я не растерялась, а сразу ответила: «У меня рост 180, свои рыжие волосы от природы, и я очень хочу представить нашу страну на этом конкурсе». Когда они услышали, что у меня такой высокий рост (это очень ценится), они сказали: «Присылайте фотографии». Когда увидели фотографии, сказали срочно вылетать, прямо сегодня, — рассказывала сразу после конкурса Роза.

Источник: Роза Гадиева

К участию в конкурсе модель подошла с большим жизненным багажом. Она отучилась на лингвиста-переводчика (свободно говорит на английском, арабском, татарском и русском). Какое-то время бизнесвумен работала в крупной московской нефтяной компании, а затем ушла в свободное плавание.

В 2012 году Роза открыла цветочный бизнес и смогла наладить доставку букетов. Во флористике предпринимательница работала 12 лет и считает этот период очень успешным опытом.

Платье за миллион

Источник: Роза Гадиева

Специально для конкурса Розе предоставили наряд ханши Сююмбике, украшенный золотыми нитями и драгоценными камнями. Стоимость платья оценивается примерно в 1,3 миллиона рублей. До конкурса его хранили в музее за стеклом.

Источник: Роза Гадиева

Представить Россию в Бейруте — недешевое удовольствие, поэтому республика помогла девушке и финансово.

— Подготовка к конкурсу была очень серьезной: сбор гардероба, тренировки, поездки, пиар, но поддержка страны и родной республики облегчали этот путь. Это командная работа. Это и историческое платье от Минкульта РТ, это и пресс-конференции, поддержка СМИ на телевидении, официальные визиты.

Источник: Роза Гадиева

Источник: Роза Гадиева

Источник: Роза Гадиева

Жизнь изменилась

К приезду Розы после конкурса по всей Казани висели приветственные баннеры, а в родном городе Азнакаево на въезде вывеска о достоянии и гордости провисела весь год. Такой подарок для «Мисс Европы» организовала администрация района и «Татнефть».

Источник: Роза Гадиева

Жизнь Розы изменилась. Девушку начали узнавать и приглашать на крупные форумы и другие мероприятия не только в России, но и за рубежом. На больших мероприятиях, таких как KazanForum и саммит БРИКС в Казани, Роза в основном занимается нетворкингом (заводит полезные контакты и знакомства), продвижением культурной дипломатии и идей женского лидерства.

— Моя цель — использовать эту платформу, чтобы вдохновлять других женщин, поддерживать культурные проекты и мотивировать новое поколение.

Недавно Роза приняла участие в конкурсе Miss Tourism Universe в качестве жюри. На открытии она исполнила свою песню «Авиа» на русском языке. Клип к этой песне Роза сняла в Бейруте. В Сети он набрал более миллиона просмотров.

Источник: Роза Гадиева

«Большая мечта — сняться в клипе Димы Билана»

Сейчас Розе 36 лет. В своих перспективах она не сомневается и планирует строить карьеру в индустрии красоты и дальше. При этом красавица не истязает себя бесконечными диетами и выбирает здоровый образ жизни, регулярные занятия спортом и правильное питание.

— Сейчас я исследую новые деловые возможности. Хотела бы представлять разные бренды, но такие, которые ценят подлинность и социальное влияние. Модельная индустрия развивается, и в ней ценится не только молодость, но и опыт. Я открыта для всех проектов, совпадающих с моими принципами и видением.

В свободное время Роза предпочитает путешествовать, заниматься спортом и проводить время с любимой семьей. Но свободное время — это еще громко сказано. Его постоянно не хватает. Роза воспитывает двух дочек.

Источник: Роза Гадиева

Совмещать роль мамы с деловыми поездками и светской жизнью помогают родные. Как и ее родители в свое время, Роза во всем помогает своим детям, чтобы в будущем они самостоятельно смогли решить, чем хотят заниматься.

— Для этого требуется планирование и поддержка. Мои родители, дети, семья, друзья вдохновляют меня своей любовью и заботой в непростых ситуациях. Мы как единое целое всегда друг друга поддерживаем. Для меня важна атмосфера между близкими, это дает много сил.

Что касается личной жизни, Роза Гадиева получает много внимания от мужчин, но в отношениях ценит прежде всего искренность.

— Кто-то впечатлен мной, кто-то просто любопытствует. Но я ценю искренние отношения, а не титулы.

Помимо международных целей, у Розы есть и конкретная мечта.